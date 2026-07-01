МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ВУЗ и круп­ней­ший ис­сле­до­ва­тель­ский центр США , ми­ро­вой ли­дер в об­лас­ти нау­ки и тех­ни­ки, ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий, но­ва­тор в об­лас­тях ро­бо­то­тех­ни­ки и ис­кус­ст­вен­но­го ин­тел­лек­та.

Ос­но­ван в 1861 году в Бос­то­не (штат Мас­са­чу­сетс). Главные прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции - обу­че­ние че­рез дей­ст­вия и объ­е­ди­не­ние про­фес­сио­наль­ных и гу­ма­ни­тар­ных на­ук. Пер­вое зда­ние института («Бос­тон­ское тех­но») по­строе­но в 1866 в р-не Бак-Бей. В 1916 М. т. и. пе­ре­ве­дён в Кем­бридж. В 1930 пре­зи­дент ин-та К. Т. Комп­тон и ви­це-пре­зи­дент Ван­не­вар Буш из­ме­ни­ли про­грам­му обу­че­ния, по­вы­сив роль ес­теств. на­ук, та­ких как фи­зи­ка и хи­мия, и со­кра­тив вре­мя на ра­бо­ту в мас­тер­ских или ри­со­ва­ние чер­те­жей. До 2-й ми­ро­вой вой­ны ин-т ос­та­вал­ся в чис­ле амер. ву­зов «вто­рой ли­нии» и за пре­де­ла­ми США был прак­ти­че­ски не­из­вес­тен. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны на­уч. кол­лек­тив ин-та, в ча­ст­но­сти спе­циа­ли­сты из его Ра­ди­ац. ла­бо­ра­то­рии (дей­ст­во­ва­ла в 1940–45 как от­дел Нац. к-та обо­рон­ных ис­сле­до­ва­ний США, с 1946 н.-и. ла­бо­ра­то­рия элек­тро­ни­ки М. т. и.), осу­ще­ст­вил ряд раз­ра­бо­ток во­ен. на­зна­че­ния (св. 100 ра­дио­ло­кац. сис­тем). Это вы­ве­ло М. т. и. на пе­ре­до­вые по­зи­ции в элек­тро­ни­ке. С на­ча­лом «хо­лод­ной вой­ны» М. т. и. ока­зал­ся сре­ди круп­ней­ших по­лу­ча­те­лей пра­ви­тельств. суб­си­дий, и с тех пор на­чал­ся его бы­ст­рый взлёт, пре­вра­тив­ший ин-т в од­но из са­мых из­вест­ных на­уч.-об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний ми­ра.

Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков и пре­по­да­ва­те­лей – пре­зи­дент Ко­лум­бии (1986–90) В. Бар­ко Вар­гас, мин. ин. дел Ве­ли­ко­бри­та­нии (2007–10) Д. Ми­ли­банд, пре­мь­ер-ми­нистр Из­раи­ля (1996–99 и с 2009) Б. Не­тань­я­ху , пре­зи­дент Кос­та-Ри­ки Х. Фи­ге­рес Фер­рер, ма­те­ма­тик и ки­бер­не­тик Н. Ви­нер, язы­ко­вед Н. Хом­ский, ар­хи­тек­тор Л. Сал­ли­вен, амер. ис­то­рик сов. и рос. нау­ки Л. Грэ­хэм; св. 70 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской премии ., в т. ч. Дж. Акер­лоф, К. Ан­нан, Р. Вуд­ворд, Г. Кен­далл, Л. Клейн, Р. Лаф­лин, Р. Мал­ли­кен, Р. Ман­делл, Р. Мер­тон, Ч. Пе­дер­сен, Б. Рих­тер, Дж. Стиг­лиц, Л. Хар­ту­элл, Р. Хор­виц. В со­ста­ве ин-та ок. 60 н.-и. цен­тров, ла­бо­ра­то­рий, ин-тов, меж­дис­ци­п­ли­нар­ных цен­тров, в т. ч. ла­бо­ра­то­рии: Ч. С. Дрей­пе­ра по под­го­тов­ке мо­ло­дых спе­циа­ли­стов (основана в 1930 как при­бо­ро­строит. ла­бо­ра­то­рия от­де­ла аэ­ро­нав­ти­ки, пре­об­ра­зо­ва­на в 1973), ядер­ных на­ук (1946), Лин­коль­на (1951, раз­ра­бот­ка совр. тех­но­ло­гий в об­лас­ти нац. безо­пас­но­сти), ком­пь­ю­тер­ных на­ук и ис­кус­ст­вен­но­го ин­тел­лек­та (2003); ин-ты: ас­т­ро­фи­зи­ки и кос­мич. ис­сле­до­ва­ний им. Ф. Кав­ли, по изу­че­нию моз­га им. П. и Л. Х. Ма­говер­нов, ин­те­гра­тив­ных ис­сле­до­ва­ний ра­ка им. Д. Г. Ко­ха и др.; 5 школ (фа­куль­те­тов): ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва; инж. де­ла; гу­ма­ни­тар­ных на­ук, ис­кусств и об­ществ. на­ук; ме­недж­мен­та; ес­теств. на­ук; кол­ледж мед. на­ук и тех­но­ло­гий им. У. и Х. Уи­та­ке­ров; 5 круп­ных б-к: тех­ни­че­ская, на­уч­ная, со­ци­аль­ных на­ук и управ­ле­ния, ар­хи­тек­ту­ры и пла­ни­ро­ва­ния, гу­ма­ни­тар­ная; спе­циа­ли­зир. фи­лиа­лы б-к: му­зы­ки; аэро­нав­ти­ки и ас­тро­нав­ти­ки; Зем­ли, ат­мо­сфе­ры и пла­не­то­ло­гии и др.; Ин-т ар­хи­вов (все­го св. 5 млн. ед. хр.); му­зей (1971, совр. ста­тус с 1980). М. т. и. из­да­ёт ок. 200 книг и св. 40 жур­на­лов по разл. про­блемам нау­ки и тех­ни­ки, в т. ч. ж. «Тех­но­ло­гический об­зор» (с 1899). Обу­ча­ют­ся св. 4 тыс. сту­ден­тов и св. 6 тыс. ас­пи­ран­тов (2009).

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