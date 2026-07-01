МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ВУЗ и крупнейший исследовательский центр США, мировой лидер в области науки и техники, компьютерных технологий, новатор в областях робототехники и искусственного интеллекта.
Основан в 1861 году в Бостоне (штат Массачусетс). Главные принципы организации - обучение через действия и объединение профессиональных и гуманитарных наук. Первое здание института («Бостонское техно») построено в 1866 в р-не Бак-Бей. В 1916 М. т. и. переведён в Кембридж. В 1930 президент ин-та К. Т. Комптон и вице-президент Ванневар Буш изменили программу обучения, повысив роль естеств. наук, таких как физика и химия, и сократив время на работу в мастерских или рисование чертежей. До 2-й мировой войны ин-т оставался в числе амер. вузов «второй линии» и за пределами США был практически неизвестен. Во время 2-й мировой войны науч. коллектив ин-та, в частности специалисты из его Радиац. лаборатории (действовала в 1940–45 как отдел Нац. к-та оборонных исследований США, с 1946 н.-и. лаборатория электроники М. т. и.), осуществил ряд разработок воен. назначения (св. 100 радиолокац. систем). Это вывело М. т. и. на передовые позиции в электронике. С началом «холодной войны» М. т. и. оказался среди крупнейших получателей правительств. субсидий, и с тех пор начался его быстрый взлёт, превративший ин-т в одно из самых известных науч.-образоват. учреждений мира.
Среди выпускников и преподавателей – президент Колумбии (1986–90) В. Барко Варгас, мин. ин. дел Великобритании (2007–10) Д. Милибанд, премьер-министр Израиля (1996–99 и с 2009) Б. Нетаньяху, президент Коста-Рики Х. Фигерес Феррер, математик и кибернетик Н. Винер, языковед Н. Хомский, архитектор Л. Салливен, амер. историк сов. и рос. науки Л. Грэхэм; св. 70 лауреатов Нобелевской премии., в т. ч. Дж. Акерлоф, К. Аннан, Р. Вудворд, Г. Кендалл, Л. Клейн, Р. Лафлин, Р. Малликен, Р. Манделл, Р. Мертон, Ч. Педерсен, Б. Рихтер, Дж. Стиглиц, Л. Хартуэлл, Р. Хорвиц. В составе ин-та ок. 60 н.-и. центров, лабораторий, ин-тов, междисциплинарных центров, в т. ч. лаборатории: Ч. С. Дрейпера по подготовке молодых специалистов (основана в 1930 как приборостроит. лаборатория отдела аэронавтики, преобразована в 1973), ядерных наук (1946), Линкольна (1951, разработка совр. технологий в области нац. безопасности), компьютерных наук и искусственного интеллекта (2003); ин-ты: астрофизики и космич. исследований им. Ф. Кавли, по изучению мозга им. П. и Л. Х. Маговернов, интегративных исследований рака им. Д. Г. Коха и др.; 5 школ (факультетов): архитектуры и градостроительства; инж. дела; гуманитарных наук, искусств и обществ. наук; менеджмента; естеств. наук; колледж мед. наук и технологий им. У. и Х. Уитакеров; 5 крупных б-к: техническая, научная, социальных наук и управления, архитектуры и планирования, гуманитарная; специализир. филиалы б-к: музыки; аэронавтики и астронавтики; Земли, атмосферы и планетологии и др.; Ин-т архивов (всего св. 5 млн. ед. хр.); музей (1971, совр. статус с 1980). М. т. и. издаёт ок. 200 книг и св. 40 журналов по разл. проблемам науки и техники, в т. ч. ж. «Технологический обзор» (с 1899). Обучаются св. 4 тыс. студентов и св. 6 тыс. аспирантов (2009).