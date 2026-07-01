МАССА-МАРИТТИМА
МАССА-МАРИТТИМА - город в Центре Италии, область Тоскана, провинция Гроссето.
Население 8,8 тысяч человек (2011 год). Впервые упоминается в письменных источниках в 738 году. Между 835 и 842 годами стал центром епископства. В 935 году разрушен сарацинами. В XI-XIV за власть над городом, в окрестностях которого активно велась добыча меди и серебра, соперничали Пиза и Сиена. В 1335 году окончательно попал под власть Сиены, вместе с которой в 1555 году отошёл к Флоренции. С 1569 года в Великом герцогстве Тосканском, с 1861 года в Итальянком королевстве.
На центральной площади Гарибальди (в форме звезды) располагаются собор Святого Цербония (XIII век) в формах пизанской романики с октагональным куполом и кампанилой по образцу колокольни в Сиене (в интерьере - крещальная купель с рельефами, 1267 год, и навершием в форме темпьетто, 1447 год; фрески Дуччо ди Буонинсенья и Сенья ди Бонавентура, деревянное распятие Дж. Пизано), два романских дворца XIII века - Палаццо Преторио (Палаццо дель-Подеста; в нём музеи - археологический, керамики, пинакотека и Музей Рисорджименто) и Палаццо Комунале. Готические церкви Святого Франциска (XIII век) и Святого Августина (начата в 1299 году, ренессансный клуатр - 1410 год, кампанила - 1527 год).
Из гражданских сооружений сохранились крепости Монтереджо (основана в IX веке) и Кассеро Сенезе (1228 год - XIV век), построенная сиенцами; городские стены XII-XIV веков, источник и зернохранилище Фонти-дель- Аббонданца с фреской «Дерево плодородия» (XIII-XIV века), ренессансное Палаццо делле-Арми (XV век). Музей горного дела (1980 год).