МАССА-МАРИТТИМА

МАССА-МАРИТТИМА - го­род в Цен­тре Ита­лии , область Тос­ка­на, провинция Грос­се­то.

Население 8,8 тысяч человек (2011 год). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в письменных ис­точ­ни­ках в 738 году. Ме­ж­ду 835 и 842 годами стал цен­тром епи­скоп­ст­ва. В 935 году раз­ру­шен са­ра­ци­на­ми. В XI-XIV за власть над городом, в ок­ре­ст­но­стях ко­то­ро­го ак­тив­но ве­лась до­бы­ча ме­ди и се­реб­ра, со­пер­ни­ча­ли Пи­за и Сие­на. В 1335 году окон­ча­тель­но по­пал под власть Сие­ны, вме­сте с ко­то­рой в 1555 году ото­шёл к Фло­рен­ции. С 1569 года в Великом гер­цог­ст­ве Тос­кан­ском, с 1861 года в Итальянком ко­ро­лев­ст­ве.

На центральной площади Га­ри­баль­ди (в фор­ме звез­ды) рас­по­ла­га­ют­ся со­бор Святого Цер­бо­ния (XIII век) в фор­мах пи­зан­ской ро­ма­ни­ки с ок­та­го­наль­ным ку­по­лом и кам­па­ни­лой по об­раз­цу ко­ло­коль­ни в Сие­не (в ин­терь­е­ре - кре­щаль­ная ку­пель с рель­е­фа­ми, 1267 год, и на­вер­ши­ем в фор­ме тем­пь­ет­то, 1447 год; фре­ски Дуч­чо ди Буо­нин­се­нья и Се­нья ди Бо­на­вен­ту­ра, де­ревянное рас­пя­тие Дж. Пи­за­но), два ро­ман­ских двор­ца XIII века - Па­лац­цо Пре­то­рио (Па­лац­цо дель-По­дес­та; в нём му­зеи - ар­хео­ло­гический, ке­ра­ми­ки, пи­на­ко­те­ка и Му­зей Ри­сорд­жи­мен­то) и Па­лац­цо Ко­му­на­ле. Го­тические церк­ви Святого Фран­ци­ска (XIII век) и Святого Ав­гу­сти­на (на­ча­та в 1299 году, ре­нес­санс­ный клу­атр - 1410 год, кам­па­ни­ла - 1527 год).

Из гражданских со­ору­же­ний со­хра­ни­лись кре­по­сти Мон­те­ред­жо (ос­но­ва­на в IX веке) и Кас­се­ро Се­не­зе (1228 год - XIV век), по­стро­ен­ная си­ен­ца­ми; городские сте­ны XII-XIV веков, ис­точ­ник и зер­но­хра­ни­ли­ще Фон­ти-дель- Аб­бон­дан­ца с фре­ской «Де­ре­во пло­до­ро­дия» (XIII-XIV века), ре­нес­санс­ное Па­лац­цо дел­ле-Ар­ми (XV век). Му­зей гор­но­го дела (1980 год).

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