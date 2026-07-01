МАССА ИСААК

МАССА ИСААК - ни­дерландски ку­пец, ди­пло­мат, ав­тор со­чи­не­ний о Рос­сии.

Сын не­бо­га­то­го тор­гов­ца сук­ном. В 1601 году на­прав­лен им в Мо­ск­ву уче­ни­ком-при­каз­чи­ком к ни­дерландскому тор­гов­цу до­ро­ги­ми тка­ня­ми. Бы­ст­ро ос­во­ил русский язык. Около 1607-1608 годов, ви­ди­мо, стал са­мо­стоя­тель­но за­ни­мать­ся тор­гов­лей, раз­бо­га­тел. В 1608-1609 годах жил в Во­ло­где, за­тем вер­нул­ся на ро­ди­ну. Тор­гов­лю в Русском государстве во­зоб­но­вил в 1613 году (ут­вер­жде­ние о его пре­бы­ва­нии в Ар­хан­гель­ске с на­ви­га­ции 1612 года оши­боч­но), в 1619 году во вре­мя боль­шо­го по­жа­ра в Ар­хан­гель­ске сго­ре­ли все его то­ва­ры, Масса на вре­мя уе­хал на ро­ди­ну.

Од­но­вре­мен­но с пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью Масса с 1614 года по по­ру­че­нию сво­его пра­ви­тель­ст­ва пред­став­лял тор­го­вые ин­те­ре­сы ни­дерландских куп­цов. В 1615 году так­же со­про­во­ж­дал русских по­слов в Ни­дер­лан­ды и в по­езд­ке к французскому ко­ро­лю Лю­до­ви­ку XIII в Бор­до. В 1615 году и 1616-1617 годах об­су­ж­дал с русскими ди­пло­ма­та­ми воз­мож­ность ока­за­ния Ни­дер­лан­да­ми де­неж­ной и во­енной по­мо­щи Русскому государству для борь­бы с Ре­чью По­спо­ли­той (в 1618 году Масса совместно с русским по­слом И. И. Бак­ла­нов­ским до­бил­ся от­прав­ки в Рос­сию срав­ни­тель­но не­боль­шой пар­тии ору­жия), а так­же во­прос о раз­ре­ше­нии для ни­дерландских куп­цов вес­ти сво­бод­ную тран­зит­ную тор­гов­лю с Пер­си­ей че­рез тер­ри­то­рию Русского государства. За тру­ды по на­ла­жи­ва­нию русско-ни­дерландских от­но­ше­ний в 1616 году на­гра­ж­дён Ге­не­раль­ны­ми шта­та­ми Ни­дер­лан­дов зо­ло­той ме­да­лью (вско­ре по­да­рил её дья­ку По­соль­ско­го при­ка­за С. Ро­ман­чу­ко­ву, с ко­то­рым, ве­ро­ят­но, они об­ме­ни­ва­лись ин­фор­ма­ци­ей). От­во­зил по­сла­ние ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Ге­не­раль­ным шта­там и штат­галь­те­ру и их официальные от­вет­ные гра­мо­ты ца­рю (1617-1618 годы). В 1624 году по­лу­чил раз­ре­ше­ние для ни­дерландских куп­цов осу­ще­ст­вить в Рос­сии за­куп­ку од­ной и за­мет­но уре­зан­ной по срав­не­нию с за­пра­ши­вае­мой пар­тии зер­на, по­до­ро­жав­ше­го в Западной Ев­ро­пе в не­сколько раз.

Со­хра­ни­лось несколько де­сят­ков от­чё­тов, за­пи­сок, про­ек­тов, пи­сем Масса, на­прав­лен­ных в 1610-1630-х годах вла­стям Ни­дер­лан­дов, Русского государства и Шве­ции (час­тич­но опубликованы в журнале «Вест­ник Ев­ро­пы», 1868 год, № 1, 8). Он пе­ре­во­дил и рас­про­стра­нял при цар­ском дво­ре, сре­ди русских и персидских куп­цов «ле­ту­чие лис­ты» (лис­тов­ки) о во­енных ус­пе­хах прин­ца Оран­ско­го Мо­ри­ца Нас­сау­ско­го в вой­не Ни­дер­лан­дов с Ис­па­ни­ей за не­за­ви­си­мость (по сво­им взгля­дам Масса был яро­ст­ным ан­ти­па­пи­стом). Снаб­жал по­дья­чих По­соль­ско­го при­ка­за све­де­ния­ми, по­черп­ну­ты­ми у иностранных куп­цов и на­ём­ни­ков, из пи­сем из-за ру­бе­жа и др. Воз­мож­но, по­став­лял сек­рет­ную ин­фор­ма­цию шведскому пра­ви­тель­ст­ву (в 1625 году по­лу­чил по­томственное дво­рян­ст­во и герб от ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа). Ре­гу­ляр­но пи­сал ца­рю Ми­хаи­лу Фё­до­ро­ви­чу о ев­ропейских де­лах. Пись­ма Масса со­дер­жа­ли, в ча­ст­но­сти, рез­кую кри­ти­ку в ад­рес куп­цов-кон­ку­рен­тов и пред­ста­ви­те­лей государственной вла­сти Ни­дер­лан­дов, в 1628 году вра­ги Масса с по­мо­щью под­ку­п­лен­ных московских дья­ков сня­ли ко­пии с пи­сем 1626 года и пред­ста­ви­ли их Ге­не­раль­ным шта­там; они бы­ли при­зна­ны «вред­ны­ми для го­су­дар­ст­ва», а Масса за­пре­ще­на лю­бая дея­тель­ность от име­ни го­су­дар­ст­ва. Вновь он по­се­щал Мо­ск­ву в 1629 году, со­про­во­ж­дая шведского по­слан­ни­ка А. Мо­ние­ра, а так­же в 1634 году (за от­чёт об этой по­езд­ке, пред­став­лен­ный Государственному со­ве­ту Шве­ции, ему бы­ло вы­да­но воз­на­гра­ж­де­ние и на­зна­че­но еже­год­ное жа­ло­ва­нье).

В 1612 году Масса в сбор­ни­ке ни­дерландского гео­гра­фа Г. Гер­рит­са опуб­ли­ко­вал две ста­тьи о пу­тях в Си­бирь и её на­ро­дах с при­ло­же­ни­ем кар­ты Русского Се­ве­ра. Со­ста­вил кар­ты Рос­сии и от­дель­но её северной, южной и северо-западной час­тей, план Мо­ск­вы в 2 ви­дах. Ав­тор од­но­го из луч­ших опи­са­ний Смут­но­го вре­ме­ни - «Крат­кое по­ве­ст­во­ва­ние о на­ча­ле и про­ис­хо­ж­де­нии со­вре­мен­ных войн и смут в Мос­ко­вии…» [впер­вые опубликовано М. А. Обо­лен­ским и А. ван дер Лин­де в Бель­гии в 1866 году на ни­дерландском и французском язы­ках; в Рос­сии - пер­во­на­чаль­но на ни­дерландском языке (1868 год), на русском языке - «Ска­за­ния Мас­сы и Герк­ма­на о Смут­ном вре­ме­ни в Рос­сии» (1874 год), в но­вом пе­ре­во­де А. А. Мо­ро­зо­ва - «Крат­кое из­вес­тие о Мос­ко­вии в на­ча­ле XVII века» (1937 год), пе­ре­из­да­но в книге «О на­ча­ле войн и смут в Мос­ко­вии» (1997 год); из­да­ва­лось так­же в Ка­на­де (1982 год)].

Дополнительная литература :

Кордт В. А. Ма­те­риа­лы по ис­то­рии рус­ской кар­то­гра­фии. К., 1899. Сер. 1. Вып. 1; К., 1906. Сер. 2. Вып. 1;

он же. Очерк сно­ше­ний Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва с рес­пуб­ли­кой Со­еди­нен­ных Ни­дер­лан­дов до 1631 г. // Сб. Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. СПб., 1902. Т. 116;

Пир­линг П. Из Смут­но­го вре­ме­ни. СПб., 1902;

Смир­нов И. И. О пла­не Мо­ск­вы И. Мас­сы // Смир­нов И. И. Вос­ста­ние Бо­лот­ни­ко­ва. 1606–1607. [2-е изд.]. М., 1951.