МАССА ИСААК
МАССА ИСААК - нидерландски купец, дипломат, автор сочинений о России.
Сын небогатого торговца сукном. В 1601 году направлен им в Москву учеником-приказчиком к нидерландскому торговцу дорогими тканями. Быстро освоил русский язык. Около 1607-1608 годов, видимо, стал самостоятельно заниматься торговлей, разбогател. В 1608-1609 годах жил в Вологде, затем вернулся на родину. Торговлю в Русском государстве возобновил в 1613 году (утверждение о его пребывании в Архангельске с навигации 1612 года ошибочно), в 1619 году во время большого пожара в Архангельске сгорели все его товары, Масса на время уехал на родину.
Одновременно с предпринимательской деятельностью Масса с 1614 года по поручению своего правительства представлял торговые интересы нидерландских купцов. В 1615 году также сопровождал русских послов в Нидерланды и в поездке к французскому королю Людовику XIII в Бордо. В 1615 году и 1616-1617 годах обсуждал с русскими дипломатами возможность оказания Нидерландами денежной и военной помощи Русскому государству для борьбы с Речью Посполитой (в 1618 году Масса совместно с русским послом И. И. Баклановским добился отправки в Россию сравнительно небольшой партии оружия), а также вопрос о разрешении для нидерландских купцов вести свободную транзитную торговлю с Персией через территорию Русского государства. За труды по налаживанию русско-нидерландских отношений в 1616 году награждён Генеральными штатами Нидерландов золотой медалью (вскоре подарил её дьяку Посольского приказа С. Романчукову, с которым, вероятно, они обменивались информацией). Отвозил послание царя Михаила Фёдоровича Генеральным штатам и штатгальтеру и их официальные ответные грамоты царю (1617-1618 годы). В 1624 году получил разрешение для нидерландских купцов осуществить в России закупку одной и заметно урезанной по сравнению с запрашиваемой партии зерна, подорожавшего в Западной Европе в несколько раз.
Сохранилось несколько десятков отчётов, записок, проектов, писем Масса, направленных в 1610-1630-х годах властям Нидерландов, Русского государства и Швеции (частично опубликованы в журнале «Вестник Европы», 1868 год, № 1, 8). Он переводил и распространял при царском дворе, среди русских и персидских купцов «летучие листы» (листовки) о военных успехах принца Оранского Морица Нассауского в войне Нидерландов с Испанией за независимость (по своим взглядам Масса был яростным антипапистом). Снабжал подьячих Посольского приказа сведениями, почерпнутыми у иностранных купцов и наёмников, из писем из-за рубежа и др. Возможно, поставлял секретную информацию шведскому правительству (в 1625 году получил потомственное дворянство и герб от короля Густава II Адольфа). Регулярно писал царю Михаилу Фёдоровичу о европейских делах. Письма Масса содержали, в частности, резкую критику в адрес купцов-конкурентов и представителей государственной власти Нидерландов, в 1628 году враги Масса с помощью подкупленных московских дьяков сняли копии с писем 1626 года и представили их Генеральным штатам; они были признаны «вредными для государства», а Масса запрещена любая деятельность от имени государства. Вновь он посещал Москву в 1629 году, сопровождая шведского посланника А. Мониера, а также в 1634 году (за отчёт об этой поездке, представленный Государственному совету Швеции, ему было выдано вознаграждение и назначено ежегодное жалованье).
В 1612 году Масса в сборнике нидерландского географа Г. Герритса опубликовал две статьи о путях в Сибирь и её народах с приложением карты Русского Севера. Составил карты России и отдельно её северной, южной и северо-западной частей, план Москвы в 2 видах. Автор одного из лучших описаний Смутного времени - «Краткое повествование о начале и происхождении современных войн и смут в Московии…» [впервые опубликовано М. А. Оболенским и А. ван дер Линде в Бельгии в 1866 году на нидерландском и французском языках; в России - первоначально на нидерландском языке (1868 год), на русском языке - «Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России» (1874 год), в новом переводе А. А. Морозова - «Краткое известие о Московии в начале XVII века» (1937 год), переиздано в книге «О начале войн и смут в Московии» (1997 год); издавалось также в Канаде (1982 год)].
Дополнительная литература:
Кордт В. А. Материалы по истории русской картографии. К., 1899. Сер. 1. Вып. 1; К., 1906. Сер. 2. Вып. 1;
он же. Очерк сношений Московского государства с республикой Соединенных Нидерландов до 1631 г. // Сб. Русского исторического общества. СПб., 1902. Т. 116;
Пирлинг П. Из Смутного времени. СПб., 1902;
Смирнов И. И. О плане Москвы И. Массы // Смирнов И. И. Восстание Болотникова. 1606–1607. [2-е изд.]. М., 1951.