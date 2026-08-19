МАСПЕРО , ГАСТОН КАМИЛЬ ШАРЛЬ

Масперо ( фр. Maspero) , Гастон Камиль Шарль (23.06.1846, Париж — 30.06.1916, Париж) — выдающийся французский египтолог; сын италь­янского политиммигранта; в Париже получил превосходное образование; со школьных лет увлекся египтологией.

C 1869 (в 23 года) преподавал египетский язык и археологию в Сорбонне; в 1874 возглавил кафедру египетской археологии и филологии в Collegе dе France. Согласно завещанию О. Мариэта , был назначен директором первого египетского Музея в Булаке (предместье Каира). Основал Французский Институт восточной археологии (IFAO). Начиная с 1881 в качестве главы Египетской службы древностей принимал участие в раскопках многочисленных памятников по всему Египту — от Саккары до Долины царей в Фивах.

Инициировал работу по каталогизации и изданию гигантского Catalogue General du Musee du Caire (при жизни М. вышли 50 томов; издание продолжается поныне). М. принадлежит первая публикация Текстов пирамид. Основал (и способствовал изданию) ряд египтологических периодических изданий (например, Annales du Service des Antiquites (1900)). Библиография М. вмещает около 1200 работ (наибольший список среди египтологов) широчайшего научного диапазона. М. признан первым египтологом в своем поколении.

Коммодор ордена Почетного легиона; почетный доктор нескольких европейских университетов. Член Французской Академии литературы и надписей (с 1883), с 1914 — ее Непременный секретарь.

Соч. : Les inscriptions des pyramides de Saqqarah. Paris, 1894; Les momies royales de Deir el-Bahari. Cairo, 1889; Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique. Vols. 1–3. Paris, 1895–1899 (и многочисленные последующие издания); The Struggle of the Nations — Egypt, Syria and Assyria. Paris, 1896; Guide du visiteur au Musee du Caire. Cairo, 1915 и др.

Лит. : Cordier H. Bibliographie des oeuvres de G. Maspero. Paris, 1922. P. 127—135; Donadoni S., Curto S., Donadoni Roveri A.-M. Egypt from the Myth to Egyptology. Milano, 1990. P. 166—170; Dictionary of Ancient Egypt / Eds. I. Shaw, P. Nicholson. London, 1997. P. 172—173; Ikram S. Ancient Egypt: an introduction. Cambridge, 2009. В. А. Головина.