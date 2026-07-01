МАСПЕРО ГАСТОН КАМИЛЬ

МАСПЕРО ГАСТОН КАМИЛЬ ШАРЛЬ - французский егип­то­лог -ар­хео­лог, член Ака­де­мии над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти (1883 год, с 1914 года не­пре­мен­ный сек­ре­тарь Ака­де­мии).

С 1880 года ру­ко­во­дил французской ар­хео­ло­гической мис­си­ей в Егип­те, пре­об­ра­зо­ван­ной в 1898 году во Французский инсти­тут восточной ар­хео­ло­гии. Пре­ем­ник Ф. О. Ф. Ма­рие­та на по­с­тах ди­рек­то­ра Слу­ж­бы древ­но­стей и Еги­пет­ско­го му­зея в Каи­ре (1881-1886 годы и 1899-1914 годы). При Масперо в 1902 году по французскому про­ек­ту воз­ве­де­но но­вое зда­ние Еги­пет­ско­го му­зея и соз­да­на ос­но­ва су­ще­ст­вую­щей ны­не экс­по­зи­ции. Масперо до­бил­ся рас­ши­ре­ния Служ­бы древ­но­стей и упо­ря­до­чи­ва­ния рас­ко­пок, сис­те­ма­ти­за­ции ра­бот по рас­чи­ст­ке и со­хра­не­нию Кар­нак­ско­го хра­ма, ко­пи­ро­ва­нию изо­бра­же­ний и над­пи­сей в гроб­ни­цах (в т. ч. До­ли­ны ца­рей ). При нём в 1881 году бы­ли най­де­ны тай­ник му­мий фа­рао­нов в Дейр-эль-Бах­ри и «Тек­сты пи­ра­мид», вы­се­чен­ные на внутренних сте­нах усы­паль­ниц ца­рей V-VIII ди­на­стий в Сак­ка­ре.

Масперо - ав­тор около 1200 ра­бот, в их чис­ле сыг­рав­шая ог­ром­ную роль в ми­ро­вой ис­то­рио­гра­фии «Древ­няя ис­то­рия на­ро­дов клас­си­че­ско­го Вос­то­ка» («Histoire ancienne des peoples de l’Orient clas­sique», vol. 1-3, 1895-1899 годы). Од­ним из пер­вых Масперо об­ра­тил вни­ма­ние на ис­то­рическое раз­ви­тие ре­лигиозных пред­став­ле­ний в до­ли­не Ни­ла. Им бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны мно­гие древнеегипетские над­пи­си, в т. ч. древ­ней­шая ре­лигиозная «кни­га» - «Тек­сты пи­ра­мид» (в ос­но­ван­ном им журнале «Recueil de trava­ux relatifs а̀ la philologie et а̀ l’archе́ologie ́еgyptiennes et assyriennes», 1884-1892 годы). Масперо по­ло­жил на­ча­ло из­да­нию Ге­не­раль­но­го ка­та­ло­га па­мят­ни­ков Ка­ир­ско­го му­зея (Catalogue génеrale; при нём вы­шло 50 то­мов, издание про­дол­жа­ет­ся). Сре­ди его уче­ни­ков круп­ные егип­то­ло­ги: В. Ло­ре, Э. Гре­бо, Э. Г. Ша­си­на, К. А. Ви­де­ман, В. Шпи­гель­берг, Б. А. Ту­ра­ев.

Сочинения :

Les momies royales de Déir el-Baharî. [Cairo], 1889;

Études de mythologie et d’ar­ch ́eologie ́egyptienne. P., 1893–1916. Vol. 1–8;

Les inscriptions des pyramides des Saqqarah. P., 1894;"

Еги­пет. М., 1915;

Во вре­ме­на Рам­зе­са и Ас­сур­ба­ни­па­ла. М., 1916. Т. 1–2.