МАСПЕРО ГАСТОН КАМИЛЬ
МАСПЕРО ГАСТОН КАМИЛЬ ШАРЛЬ - французский египтолог-археолог, член Академии надписей и изящной словесности (1883 год, с 1914 года непременный секретарь Академии).
С 1880 года руководил французской археологической миссией в Египте, преобразованной в 1898 году во Французский институт восточной археологии. Преемник Ф. О. Ф. Мариета на постах директора Службы древностей и Египетского музея в Каире (1881-1886 годы и 1899-1914 годы). При Масперо в 1902 году по французскому проекту возведено новое здание Египетского музея и создана основа существующей ныне экспозиции. Масперо добился расширения Службы древностей и упорядочивания раскопок, систематизации работ по расчистке и сохранению Карнакского храма, копированию изображений и надписей в гробницах (в т. ч. Долины царей). При нём в 1881 году были найдены тайник мумий фараонов в Дейр-эль-Бахри и «Тексты пирамид», высеченные на внутренних стенах усыпальниц царей V-VIII династий в Саккаре.
Масперо - автор около 1200 работ, в их числе сыгравшая огромную роль в мировой историографии «Древняя история народов классического Востока» («Histoire ancienne des peoples de l’Orient classique», vol. 1-3, 1895-1899 годы). Одним из первых Масперо обратил внимание на историческое развитие религиозных представлений в долине Нила. Им были опубликованы многие древнеегипетские надписи, в т. ч. древнейшая религиозная «книга» - «Тексты пирамид» (в основанном им журнале «Recueil de travaux relatifs а̀ la philologie et а̀ l’archе́ologie ́еgyptiennes et assyriennes», 1884-1892 годы). Масперо положил начало изданию Генерального каталога памятников Каирского музея (Catalogue génеrale; при нём вышло 50 томов, издание продолжается). Среди его учеников крупные египтологи: В. Лоре, Э. Гребо, Э. Г. Шасина, К. А. Видеман, В. Шпигельберг, Б. А. Тураев.
Сочинения:
Les momies royales de Déir el-Baharî. [Cairo], 1889;
Études de mythologie et d’arch ́eologie ́egyptienne. P., 1893–1916. Vol. 1–8;
Les inscriptions des pyramides des Saqqarah. P., 1894;"
Египет. М., 1915;
Во времена Рамзеса и Ассурбанипала. М., 1916. Т. 1–2.