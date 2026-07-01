МАСПЕРО АНРИ
МАСПЕРО АНРИ - французский китаист, вьетнамист и специалист по языкам Индокитая, один из основоположников современной синологии, член французской Академии надписей и изящной словесности.
Сын Г. Масперо. В 1902 году окончил бакалавриат Высшей нормальной школы. В 1905 году вышла его первая монография, посвящённая эллинистическому Египту. С 1907 года бакалавр права. В то же время начал изучать китайский язык под руководством синологов Э. Шаванна и С. Леви в Национальном институте восточных языков и цивилизаций. С 1908 года работал в Ханое во Французской школе Дальнего Востока. В 1919 году стал преемником Э. Шаванна на кафедре китайского языка в Коллеж де Франс (с 1920 года профессор). Одновременно возглавлял кафедру китайской цивилизации в Сорбонне и отделение китайских религий в Практической школе высших исследований, занимаясь разработкой социально-экономической и религиозной истории Древнего Китая. В июле 1944 года арестован по подозрению в причастности к Движению Сопротивления. Погиб в Бухенвальде.
Благодаря Масперо и его коллегам (П. М. Гране, П. Пеллио) в 1920-е годы стала складываться синология как отдельная отрасль гуманитарной науки. Широкий круг его работ связан с историей государства и общества, языка, общественной мысли, права, науки (астрономические представления), религиозных верований, а также с источниковедением и текстологией.
Основной исторический труд Масперо - «Древний Китай» («La Chine antique», 1927 год), в котором была предпринята одна из первых попыток комплексно изложить древнекитайскую историю с периода Чжоу (1027-771 годы до н. э.) до возникновения империи Цинь (221 год до н. э.). Автор опирается на тщательный анализ источников, свои исследования и наиболее авторитетные работы современников. Он является автором ряда лингвистических работ, в т. ч. по фонетической реконструкции средневекового китайского языка. Масперо особое внимание уделял исследованию даосизма как личностной религии, отличной от общинных форм верований. Он впервые попытался изучить эзотерическую сторону даосизма. Масперо исследовал разнообразные даосские практики, описал пантеон даосских божеств и структуру даосской общины. После смерти осталось множество незавершённых материалов, в т. ч. и на темы религий Китая и Индокитая. Многие из них вошли в собрание сочинений в трёх томах.
Сочинения:
Notes sur la logique de Mo-tseu et de son école.[Leiden], 1922;
Les origines de la civilisation chinoise // Annales de géographie. 1926. Vol. 35;
La chronologie des rois de Ts’i au IVe si ̀ecle avant notre ̀ere. P., 1927;
La composition et la date du Tso tchouan // Mélanges chinois et bouddhiques. Brux., 1932. Vol. 1;
Mélanges posthumes sur les religions et l’histoire de la Chine. P., 1950. Vol. 1–3;
Религии Китая. СПб., 2004;
Даосизм. СПб., 2007.