МАСПЕРО АНРИ

МАСПЕРО АНРИ - французский китаист, вьетнамист и специалист по языкам Индокитая, один из основоположников современной синологии, член французской Ака­де­мии над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти.

Сын Г. Мас­пе­ро. В 1902 году о­кон­чил ба­ка­лав­ри­ат Выс­шей нор­маль­ной шко­лы. В 1905 году вы­шла его пер­вая мо­но­гра­фия, по­свя­щён­ная эл­лини­с­тическому Егип­ту. С 1907 года ба­ка­лавр пра­ва. В то же вре­мя на­чал изу­чать китайский язык под руководством си­но­ло­гов Э. Ша­ван­на и С. Ле­ви в Национальном институте восточных язы­ков и ци­ви­ли­за­ций. С 1908 года ра­бо­тал в Ха­ное во Французской шко­ле Даль­не­го Вос­то­ка. В 1919 году стал пре­ем­ни­ком Э. Ша­ван­на на ка­фед­ре китайского язы­ка в Кол­леж де Франс (с 1920 года профессор). Од­но­вре­мен­но воз­глав­лял ка­фед­ру китайской ци­ви­ли­за­ции в Сор­бон­не и от­де­ле­ние китайских ре­ли­гий в Прак­тической шко­ле выс­ших ис­сле­до­ва­ний, за­ни­ма­ясь раз­ра­бот­кой со­ци­аль­но-эко­но­мической и ре­лигиозной ис­то­рии Древ­не­го Ки­тая . В ию­ле 1944 года аре­сто­ван по по­доз­ре­нию в при­ча­ст­но­сти к Дви­же­нию Со­про­тив­ле­ния . По­гиб в Бу­хен­валь­де.

Бла­го­да­ря Масперо и его кол­ле­гам (П. М. Гра­не, П. Пел­лио) в 1920-е годы ста­ла скла­ды­вать­ся си­но­ло­гия как отдельная от­расль гу­ма­ни­тар­ной нау­ки. Ши­ро­кий круг его ра­бот свя­зан с ис­то­ри­ей го­су­дар­ст­ва и об­ще­ст­ва, язы­ка, об­щественной мыс­ли, пра­ва, нау­ки (ас­тро­но­мические пред­став­ле­ния), ре­лигиозных ве­ро­ва­ний, а так­же с ис­точ­ни­ко­ве­де­ни­ем и тек­сто­ло­ги­ей.

Основной ис­то­рический труд Масперо - «Древ­ний Ки­тай» («La Chine antique», 1927 год), в ко­то­ром бы­ла пред­при­ня­та од­на из пер­вых по­пы­ток ком­плекс­но из­ло­жить древнекитайскую ис­то­рию с пе­рио­да Чжоу (1027-771 годы до н. э.) до воз­ник­но­ве­ния им­пе­рии Цинь (221 год до н. э.). Ав­тор опи­ра­ет­ся на тща­тель­ный ана­лиз ис­точ­ни­ков, свои ис­сле­до­ва­ния и наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ные ра­бо­ты со­вре­мен­ни­ков. Он яв­ля­ет­ся ав­то­ром ря­да лин­гвис­тических ра­бот, в т. ч. по фо­не­тической ре­кон­ст­рук­ции средневекового китайского язы­ка. Масперо осо­бое вни­ма­ние уде­лял ис­сле­до­ва­нию дао­сиз­ма как лич­но­ст­ной ре­ли­гии, от­лич­ной от об­щин­ных форм ве­ро­ва­ний. Он впер­вые по­пы­тал­ся изу­чить эзо­те­рическую сто­ро­ну дао­сиз­ма. Масперо ис­сле­до­вал раз­но­об­раз­ные да­ос­ские прак­ти­ки, опи­сал пан­те­он да­ос­ских бо­жеств и струк­ту­ру да­ос­ской об­щи­ны. По­сле смер­ти ос­та­лось мно­же­ст­во не­за­вер­шён­ных ма­те­риа­лов, в т. ч. и на те­мы ре­ли­гий Ки­тая и Ин­до­ки­тая. Мно­гие из них во­шли в со­б­ра­ние со­чи­не­ний в трёх то­мах.

Сочинения:

Notes sur la logique de Mo-tseu et de son école.[Leiden], 1922;

Les origines de la civili­sation chinoise // Annales de géographie. 1926. Vol. 35;

La chronologie des rois de Ts’i au IVe si ̀ecle avant notre ̀ere. P., 1927;

La composition et la date du Tso tchouan // Mélanges chinois et bouddhiques. Brux., 1932. Vol. 1;

Mélanges posthumes sur les religions et l’histoire de la Chine. P., 1950. Vol. 1–3;

Ре­ли­гии Ки­тая. СПб., 2004;

Дао­сизм. СПб., 2007.