МАСНАВИ
МАСНАВИ - одна из основных жанровых форм традиционной персидской поэзии.
Представляет собой эпическую или дидактическую поэму значительного объёма, каждый бейт которой имеет самостоятельную рифму (аа bb cc и т. д.). Маснави создавались с использованием как собственно иранских сюжетов (легендарных и исторических), так и сюжетов эллинистического и арабского происхождения. Из ранних образцов маснави сохранился фрагмент книги «Калила и Димна» в стихотворной обработке Рудаки (X век).
В Иране наиболее почитаемым произведением в форме маснави считается национальная эпопея «Шахнаме» Фирдоуси (конец X - начало XI века). В XI веке образцами маснави стали любовные поэмы: «Вис и Рамин» Гургани, «Варка и Гулшах» Айуки, «Вамик и Азра» Унсури. К форме маснави обращались Низами Гянджеви, суфийские поэты XII-XIII веков: Санаи («Сад истин»), Аттар («Беседа птиц»), Джалал ад-Дин Руми («Духовное маснави»). В XIV-XVI веках маснави получила развитие в тюркоязычных и арабоязычных литературах Ближнего и Среднего Востока, обогативших маснави местными сюжетами.