МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ

МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ - вид жи­во­пис­ной тех­ни­ки, ис­поль­зую­щий рас­ти­тель­ное мас­ло в ка­че­ст­ве основного свя­зую­ще­го ве­ще­ст­ва.

Крас­ки об­ра­зу­ют­ся рас­ти­ра­ни­ем не­ор­га­нических пиг­мен­тов в от­бе­лён­ном льня­ном мас­ле, ино­гда с до­бав­ле­ни­ем оре­хо­во­го и под­сол­неч­но­го. Свя­зую­щие свой­ст­ва ма­сел бы­ли из­вест­ны как в ан­тич­но­сти, так и в Ев­ро­пе с XII века (опи­са­ны в трак­та­те Тео­фи­ла «О раз­лич­ных ис­кус­ст­вах», около 1100 года). Од­на­ко ро­ж­де­ние масляной живописи про­изош­ло толь­ко по­сле то­го, как в начале XV века ни­дерландский ху­дож­ник Я. ван Эйк про­де­мон­ст­ри­ро­вал её прин­ци­пи­аль­но но­вые жи­во­пис­ные воз­мож­но­сти, по­зво­ляю­щие пре­одо­леть ко­ло­ри­стичную ог­ра­ни­чен­ность тра­диционной тех­ник средневековой жи­во­пи­си (тем­пер­ной жи­во­пи­си, мо­заи­ки , вит­ра­жа, фре­ски и др.). В Ита­лии пе­ре­ход к масляной живописи в се­ре­ди­не и второй половине XV века так­же был вы­зван ин­те­ре­сом к цве­ту. Под влия­ни­ем ни­дерландского искусства (мас­те­ром, прив­нёс­шим на итальянскую поч­ву северную тех­ни­ку масляной живописи, счи­та­ет­ся Ан­то­нел­ло да Мес­си­на) в мас­тер­ских ху­дож­ни­ков-ко­ло­ри­стов (Пье­ро дел­ла Фран­че­ска, Джо­ван­ни Бел­ли­ни, А. дель Вер­рок­кьо) этот пе­ре­ход осу­ще­ст­в­лял­ся че­рез ис­поль­зо­ва­ние сме­шан­ной тех­ни­ки, ко­гда ниж­ние слои вы­пол­ня­лись тра­ди­ционной тем­пе­рой, а верх­ние - мас­лом.

В от­ли­чие от др. тех­ник, масляная живопись соз­да­ва­ла ус­ло­вия для мно­го­слой­но­го пись­ма: пре­лом­ляю­щая спо­соб­ность у мас­ла вы­ше, чем у яич­ной тем­пе­ры, бла­го­да­ря че­му мно­гие пиг­мен­ты в со­че­та­нии с ним при­об­ре­та­ют про­зрач­ность. Так воз­ник ме­тод ра­бо­ты лес­си­ров­ка­ми (мно­го­крат­ное на­ло­же­ние по­лу­про­зрач­ных сло­ёв, ли­шав­ших цвет од­но­знач­ной оп­ре­де­лён­но­сти), от­крыв­ший путь к дли­тель­ной (в идеа­ле - бес­ко­неч­ной) ра­бо­те с цве­том. Он по­зво­лил пе­рей­ти от оп­ти­че­ско­го сме­ше­ния, ко­то­рым поль­зо­ва­лись мо­заи­ка и вит­раж, к не­по­сред­ст­вен­но­му соз­да­нию слож­но­го цве­та, от на­ло­же­ния сло­ёв друг на дру­га, как во фре­ске и книж­ной ми­ниа­тю­ре , к их взаи­мо­про­ник­но­ве­нию, ко­гда ниж­ние слои про­све­чи­ва­ли сквозь верх­ние, от ли­ней­но-гра­фи­че­ских по пре­иму­ще­ст­ву спо­со­бов раз­ра­бот­ки цве­то­во­го пят­на к его бо­лее тон­ко­му мо­ду­ли­ро­ва­нию, от слож­ной тех­но­ло­гии, тре­бую­щей кол­лек­тив­ных уси­лий, к пла­стич­но­му ма­те­риа­лу и не­по­сред­ст­вен­ной ин­ди­ви­ду­аль­ной ра­бо­те с ним. Дли­тель­ное вы­сы­ха­ние сло­ёв да­ва­ло воз­мож­ность из­ме­не­ний в хо­де ра­бо­ты и тем са­мым вно­си­ло им­про­ви­за­ци­он­ность в жи­во­пис­ный про­цесс, ко­то­рая поч­ти от­сут­ст­во­ва­ла у средневековых тех­ник, тре­бо­вав­ших вы­со­кой точ­но­сти пред­ва­рительного пла­ни­ро­ва­ния. Масляной живописи ока­зал­ся до­сту­пен лю­бой мас­штаб, от ми­ниа­тюр­но­го до мо­ну­мен­таль­но­го, а так­же раз­но­об­ра­зие спо­со­бов на­ло­же­ния цве­та (им­па­сто, мно­го­численные лес­си­ров­ки, ин­ди­ви­ду­аль­ный ха­рак­тер маз­ка, соз­даю­щий различные эф­фек­ты - от ка­жу­ще­го­ся от­сут­ст­вия фак­ту­ры до ощу­ще­ния рель­еф­ной по­верх­но­сти).

По­яв­ле­ние масляной живописи от­кры­ло но­вый этап в ис­то­рии ев­ропейской жи­во­пи­си, соз­да­ло ус­ло­вия для по­ста­нов­ки и ре­ше­ния мно­го­об­раз­ных ко­ло­ри­стических за­дач. С ос­вое­ни­ем масляной живописи не­раз­рыв­но свя­зан про­цесс ста­нов­ле­ния стан­ко­вой жи­во­пи­си. Ос­но­вой для масляной живописи пер­во­на­чаль­но бы­ли де­ре­во и ре­же ме­талл, за­тем холст (по­кры­вае­мый грун­том) и бу­ма­га (кар­тон). На за­вер­шаю­щем эта­пе ра­бо­ты над кар­ти­ной до второй половины XIX века ис­поль­зо­ва­лись по­кров­ные ла­ки, об­ра­зую­щие за­щит­ный слой и при­даю­щие рав­но­мер­ный блеск жи­во­пис­ной по­верх­но­сти. Дос­туп­ность масляной живописи и про­сто­та поль­зо­ва­ния ею, вы­со­кие ка­че­ст­ва ко­неч­но­го ре­зуль­та­та (при­вле­ка­тель­ная бле­стя­щая по­верх­ность, воз­мож­ность пе­ре­да­чи объ­ё­ма и про­стран­ст­ва, ими­та­ции всех др. про­ст­ран­ст­вен­ных ис­кусств), дол­го­веч­ность обу­сло­ви­ли её ши­ро­кую по­пу­ляр­ность: уже в начале XVI века она ста­ла наи­бо­лее распро­стра­нён­ной жи­во­пис­ной тех­ни­кой в Ев­ро­пе, ос­та­ва­ясь та­ко­вой до середины XX века. Срав­ни­тель­но ред­ко жи­во­пись мас­лом (ино­гда в со­че­та­нии с вос­ком) ис­поль­зо­ва­лась в мо­ну­мен­таль­ном ис­кус­ст­ве вме­сто тра­диционной тех­ни­ки фре­ски (Ле­о­нар­до да Вин­чи; мас­те­ра XIX века - Ф. Гойя , Э. Де­лак­руа, В. М. Вас­не­цов и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)