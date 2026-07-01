МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ
МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ - вид живописной техники, использующий растительное масло в качестве основного связующего вещества.
Краски образуются растиранием неорганических пигментов в отбелённом льняном масле, иногда с добавлением орехового и подсолнечного. Связующие свойства масел были известны как в античности, так и в Европе с XII века (описаны в трактате Теофила «О различных искусствах», около 1100 года). Однако рождение масляной живописи произошло только после того, как в начале XV века нидерландский художник Я. ван Эйк продемонстрировал её принципиально новые живописные возможности, позволяющие преодолеть колористичную ограниченность традиционной техник средневековой живописи (темперной живописи, мозаики, витража, фрески и др.). В Италии переход к масляной живописи в середине и второй половине XV века также был вызван интересом к цвету. Под влиянием нидерландского искусства (мастером, привнёсшим на итальянскую почву северную технику масляной живописи, считается Антонелло да Мессина) в мастерских художников-колористов (Пьеро делла Франческа, Джованни Беллини, А. дель Верроккьо) этот переход осуществлялся через использование смешанной техники, когда нижние слои выполнялись традиционной темперой, а верхние - маслом.
В отличие от др. техник, масляная живопись создавала условия для многослойного письма: преломляющая способность у масла выше, чем у яичной темперы, благодаря чему многие пигменты в сочетании с ним приобретают прозрачность. Так возник метод работы лессировками (многократное наложение полупрозрачных слоёв, лишавших цвет однозначной определённости), открывший путь к длительной (в идеале - бесконечной) работе с цветом. Он позволил перейти от оптического смешения, которым пользовались мозаика и витраж, к непосредственному созданию сложного цвета, от наложения слоёв друг на друга, как во фреске и книжной миниатюре, к их взаимопроникновению, когда нижние слои просвечивали сквозь верхние, от линейно-графических по преимуществу способов разработки цветового пятна к его более тонкому модулированию, от сложной технологии, требующей коллективных усилий, к пластичному материалу и непосредственной индивидуальной работе с ним. Длительное высыхание слоёв давало возможность изменений в ходе работы и тем самым вносило импровизационность в живописный процесс, которая почти отсутствовала у средневековых техник, требовавших высокой точности предварительного планирования. Масляной живописи оказался доступен любой масштаб, от миниатюрного до монументального, а также разнообразие способов наложения цвета (импасто, многочисленные лессировки, индивидуальный характер мазка, создающий различные эффекты - от кажущегося отсутствия фактуры до ощущения рельефной поверхности).
Появление масляной живописи открыло новый этап в истории европейской живописи, создало условия для постановки и решения многообразных колористических задач. С освоением масляной живописи неразрывно связан процесс становления станковой живописи. Основой для масляной живописи первоначально были дерево и реже металл, затем холст (покрываемый грунтом) и бумага (картон). На завершающем этапе работы над картиной до второй половины XIX века использовались покровные лаки, образующие защитный слой и придающие равномерный блеск живописной поверхности. Доступность масляной живописи и простота пользования ею, высокие качества конечного результата (привлекательная блестящая поверхность, возможность передачи объёма и пространства, имитации всех др. пространственных искусств), долговечность обусловили её широкую популярность: уже в начале XVI века она стала наиболее распространённой живописной техникой в Европе, оставаясь таковой до середины XX века. Сравнительно редко живопись маслом (иногда в сочетании с воском) использовалась в монументальном искусстве вместо традиционной техники фрески (Леонардо да Винчи; мастера XIX века - Ф. Гойя, Э. Делакруа, В. М. Васнецов и др.).