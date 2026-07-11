МАСЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Из потомственных дворян. Окончил Тифлисский кадетский корпус. 27.8.1896 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 12.8.1898 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в Карскую крепостную артиллерию 12.12.1899 переведен в Кавказскую резервную артиллерийскую бригаду. 19.8.1901 произведен в поручики (со старшинством с 13.8.1901). 14.10.1903 поступил в Николаевскую академию Ген. штаба. 21.8.1905 произведен в штабс-капитаны. 3.5.1906 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 18.10.1906 прикомандирован лейб-гвардии Гренадерскому полку для цензового командования ротой. 7.12.1908 переведен в Генеральный штаб с назначением помощником старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа. 31.3.1909 назначен старшим адъютантом штаба 66-й пехотной дивизии. В 1909–1913 гг. неоднократно и. д. начальника штаба Ардербильского отряда русских войск в Персии. 6.12.1913 произведен в подполковники (со старшинством с 6.12.1912) с назначением штаб-офицером для поручений при главнокомандующим войсками Кавказского военного округа. Участник Первой мировой войны. 15.8.1914 назначен и. д. начальника оперативного отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии. 15.6.1915 произведен в полковники с утверждением в должности. 7.4.1916 назначен командиром 153-го пехотного Бакинского полка. 5.5.1917 назначен генерал-квартирмейстером штаба главнокомандующего Кавказским фронтом. 10.6.1917 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 6.4.1916). 17.10.1917 назначен командующим 39-й пехотной дивизией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В сентябре 1918 г. командир Приморского добровольческого отряда. 19.11.1918 назначен начальником штаба 3-го армейского корпуса. 1.2.1919 назначен начальником штаба войск Терско-Дагестанского края. В июле 1920 г. назначен генералом для поручений при начальнике штаба главнокомандующего Русской армией. В августе 1920 г. назначен начальником штаба 2-й армии. В конце сентября 1920 г. отчислен от должности по собственному желанию. Эвакуирован в Константинополь. В конце 1921 г. переехал в Болгарию. Работал геодезистом. В 1927 г. переехал в Париж. Работал чертежником на автомобильном заводе «Панар и Лавассер». Затем переехал в Сент-Лорен, близ Ниццы. Член Общества офицеров Генерального штаба и Союза офицеров Кавказской армии. В 1940 г. назначен заведующим русской церковной библиотекой в Ницце. Скончался в доме престарелых. Погребен на Новом кладбище в Ментоне.

Жена: дочь полковника Ольга Владимировна (урожденная Пермякова). Дети: Ксения (род. 5.12.1907).