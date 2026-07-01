МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ

МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский военный историк, генерал-майор. Окончил Павловское военное училище (1866 год) и Николаевскую академию Генерального Штаба в Санкт-Петербурге (1873 год).

Дво­ря­нин . На во­енной служ­бе с 1866 года. В 1873-1878 годах офи­цер шта­ба пехотной ди­ви­зии, ар­мей­ско­го кор­пу­са. С 1878 года офи­цер шта­ба Мо­с­ков­ско­го военного округа, од­но­вре­мен­но пре­по­да­ва­тель так­ти­ки в Алек­сан­д­ров­ском во­енном училище в Мо­ск­ве. В 1884-1885 годах начальник шта­ба ди­ви­зии, кор­пу­са. С 1885 года адъ­юнкт-профессор, с 1889 года профессор, с 1890 года начальник ка­фед­ры ис­то­рии русского во­енного искусства Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Генерального штаба.

В сво­их тру­дах по во­енной ис­то­рии Рос­сии XVII-XVIII веков, ос­но­вы­вав­ших­ся на отечественных ар­хив­ных до­ку­мен­тах, ос­ве­щал во­енную ис­то­рию Рос­сии с учё­том объ­ек­тив­ных ус­ло­вий, национальных осо­бен­но­стей на­ро­да и во­енного искусства пол­ко­вод­цев; од­ним из пер­вых на­чал сис­те­ма­ти­за­цию, раз­ра­бот­ку и пуб­ли­ка­цию до­ку­мен­тов из фон­дов ар­хи­ва российского Главного шта­ба. Под его ре­дак­ци­ей поя­ви­лись сборники до­ку­мен­тов: «Рус­ско-ав­ст­рий­ский со­юз 1759 годо» (1887 год), «Ма­те­риа­лы к ис­то­рии во­ен­но­го ис­кус­ст­ва в Рос­сии» (выпуск 1-3, 1889-1892 годы), пер­вый «Ка­та­лог Мо­с­ков­ско­го от­де­ле­ния Об­ще­го ар­хи­ва Глав­но­го шта­ба» (выпуск 1-4, 1890-1893 годы). Тру­ды Масловского, его мно­го­численные на­учные ста­тьи в пе­рио­дических из­да­ни­ях со­хра­ня­ют по­зна­вательное зна­че­ние и в на­ше вре­мя.

Сочинения:

Строе­вая и по­ле­вая служ­ба рус­ских войск вре­мен им­пе­ра­то­ра Пет­ра Ве­ли­ко­го и им­пе­рат­ри­цы Ели­за­ве­ты. М., 1883;

Рус­ская ар­мия в Се­ми­лет­нюю вой­ну. М., 1886–1891. Вып. 1–3;

За­пис­ки по ис­то­рии во­ен­но­го ис­кус­ст­ва в Рос­сии (1683–1794). СПб., 1891–1894. Вып. 1–2.