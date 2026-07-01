МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ
МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский военный историк, генерал-майор. Окончил Павловское военное училище (1866 год) и Николаевскую академию Генерального Штаба в Санкт-Петербурге (1873 год).
Дворянин. На военной службе с 1866 года. В 1873-1878 годах офицер штаба пехотной дивизии, армейского корпуса. С 1878 года офицер штаба Московского военного округа, одновременно преподаватель тактики в Александровском военном училище в Москве. В 1884-1885 годах начальник штаба дивизии, корпуса. С 1885 года адъюнкт-профессор, с 1889 года профессор, с 1890 года начальник кафедры истории русского военного искусства Николаевской академии Генерального штаба.
В своих трудах по военной истории России XVII-XVIII веков, основывавшихся на отечественных архивных документах, освещал военную историю России с учётом объективных условий, национальных особенностей народа и военного искусства полководцев; одним из первых начал систематизацию, разработку и публикацию документов из фондов архива российского Главного штаба. Под его редакцией появились сборники документов: «Русско-австрийский союз 1759 годо» (1887 год), «Материалы к истории военного искусства в России» (выпуск 1-3, 1889-1892 годы), первый «Каталог Московского отделения Общего архива Главного штаба» (выпуск 1-4, 1890-1893 годы). Труды Масловского, его многочисленные научные статьи в периодических изданиях сохраняют познавательное значение и в наше время.
Сочинения:
Строевая и полевая служба русских войск времен императора Петра Великого и императрицы Елизаветы. М., 1883;
Русская армия в Семилетнюю войну. М., 1886–1891. Вып. 1–3;
Записки по истории военного искусства в России (1683–1794). СПб., 1891–1894. Вып. 1–2.