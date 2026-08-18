МАСЛОВ СЕМЁН ЛЕОНТЬЕВИЧ
МАСЛОВ СЕМЁН ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский организатор и теоретик кооперации, государственный деятель.
Сын Л. Т. Маслова, управляющего имением, бывшего дворового. В 1894-1897 годах Маслов учился на медицинском факультете Московского университета, за участие в деятельности нелегальных народнических студенческих организаций выслан в Казань, окончил юридический факультет Казанского университета (1903 год). С 1902 года статистик Казанской губернской земской управы. Член социалистов-революционеров партии (эсеров, с 1903 года). В Революцию 1905-1907 годов член Казанского революционного комитета по организации вооруженного восстания (1905 год), сослан в Елец, написал революционное воззвание к елецкому гарнизону, попавшее в руки полиции, после чего нелегально переехал в Санкт-Петербург, жил под фамилией своего друга Д. И. Аракчиева. В 1906-1910 годах сотрудничал в эсеровской печати, входил в редколлегию газеты «Земля и воля», подготовил к печати исследование «Крестьянское хозяйство» (опубликовано в 1911 году, 4-е издание - 1920 год), принимал участие в подготовке эсеровского проекта земельного закона во II Государственной думе. В 1910 году арестован, приговорён к 3 годам тюремного заключения. С 1913 года работал в Москве в совете Съездов представителей льняного дела: глава статистического бюро совета (с 1914 года), инициатор, один из организаторов (совместно с А. В. Чаяновым) и член его Кооперативной комиссии (в 1915 году). Председатель правления Центрального товарищества льноводов (1915-1917 годы).
С марта (апреля) 1917 года член совета Всероссийских кооперативных съездов. Председатель президиума Всероссийского кооперативного съезда (март 1917 года), который одобрил политику Временного правительства и постановил оказывать ему поддержку в организации продовольственного дела. Делегат 1-го Всероссийского съезда крестьянских депутатов (май 1917 года), член исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов. Заместитель председателя Главного земельного комитета (апрель - октябрь 1917 года), выступал против захвата крестьянами помещичьих земель, считал, что это приведёт к разорению имений с наиболее прогрессивным ведением хозяйства. Вошёл в состав Предпарламента. Министр земледелия в последнем составе Временного правительства [03(16)-25.10(07.11).1917 года]. Под его руководством подготовлен проект временного (до созыва Учредительного собрания) решения агарного вопроса, предполагавший создание из б. ч. частновладельческих земель временного арендного фонда, распоряжаться которым должны были земельные комитеты [созданы законом Временного правительства от 21.04(04.05).1917 года]. Передаче в этот фонд не подлежали наиболее технологически развитые хозяйственные единицы (сады, племенные, свеклосахарные хозяйства и пр.), за пользование землёй временного арендного фонда крестьяне должны были вносить плату, часть которой (за вычетом налогов) предполагалось передавать владельцам земель. Маслов арестован в ходе Октябрьской революции 1917 года в ночь с 25 октября (7 ноября) на 26 октября (8 ноябя) вместе с другими министрами Временного правительства, вскоре освобождён. Участвовал в нелегальных заседаниях членов Временного правительства, подписал его обращение «Ко всем гражданам Российской Республики».
Считал, что большевики ведут страну к анархии, распаду и гибели, однако, как и б. ч. деятелей кооперации, не хотел активными действиями против новой власти способствовать разрастанию гражданской войны. Избран в Учредительнок собрание от Орловского совета крестьянских депутатов и по списку партии эсеров. На 4-м съезде эсеров (ноябрь - декабрь 1917 года) обвинил ЦК партии в «недостаточной поддержке демократической государственности», в «забвении интересов родины»; заявил, что ввиду откола ряда групп (прежде всего левых эсеров) партия стоит на пути к разложению. Отошёл от активной политической деятельности. В условиях усиливавшегося огосударствления экономики выступал против государственного вмешательства в деятельность кооперативных организаций, хотя тесный контакт руководящих органов кооперативного движения с государством считал допустимым и полезным. В период осуществления новой экономической политики и частичного восстановления самостоятельности сельскохозяйственной кооперации положительно оценивал деятельность Советского государства «по строительству новой жизни на началах труда и справедливости». Председатель совета Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации - Сельскосоюза (1921-1923 годы), председатель правления Всероссийского центра кооперативного союза льноводов и коноплеводов - Льноцентра (1922-1924 годы; с 1925 года заместитель председателя, с 1927 года член совета).
Одновременно преподавал во Всероссийском кооперативном институте в Москве (1918-1922 годы), в Московском промышленно-экономическом практическом институте (1924-1932 годы). Автор около 200 книг и статей. Сторонник концепции «кооперативной лестницы» - перехода от простых видов кооперации к более сложным и, в конечном счёте, к производственным видам. Развивал тезис о кооперировании всех сельскохозяйственных процессов как конечной цели развития кооперации в деревне. Считал, что она определяется экономическими условиями и потребностью земледельцев в переходе от единолично-семейного производства к общественному и должна быть построена на принципах демократизма, хозяйственной самостоятельности, самоуправляемости. За несоответствие этим принципам критиковал в 1921-1922 годах практику создания колхозов.
Арестован в 1930 году по ошибке (вместо С. С. Маслова) в связи с Трудовой крестьянской партии делом, сослан на 3 года в Казахстан, затем в Уфу. После обращения к М. И. Калинину (1933 год) вернулся в Москву. В 1938 году вновь арестован (21 февраля) по обвинению в принадлежности к нелегальной эсеровской организации, приговорён (20 июня) Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован в 1988 году.
Сочинения:
Крестьянское хозяйство и сельскохозяйственная кооперация. М., 1919;
Кооперация в крестьянском хозяйстве. Лейпциг, 1922;
Сельскохозяйственная кооперация, ее формы, значение и задачи. 2-е изд. М., 1922;
Современное состояние и политика сельскохозяйственной кооперации в Советской России. М., 1924;
Экономические основы сельскохозяйственной кооперации. М., 1928.