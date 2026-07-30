МАСЛОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Биография и военная служба

Происходил из дворянского рода Псковской губернии. В 1781 г. был записан на военную службу в составе лейб-гвардии Преображенского полка. 12 сентября 1785 г. Маслов начал действительную военную службу в лейб-гвардии Семёновском полку. В качестве добровольца присоединился к финнам, участвовал в Русско-шведской войне 1788-1790 годов. После окончания войны был переведен из гвардии в Эстляндский Егерский корпус. Участвовал в польской военной кампании 1792 г. в составе Муромского мушкетерского полка, включенного в Литовскую армию под командованием М.Н. Кречетникова. В 1794 г. вспыхнуло восстание во главе с Тадеушом Костюшко. Маслов вновь оказался в польских землях и сражался против повстанцев. Во время Швейцарского похода русских войск 1799 г. состоял в корпусе генерал-лейтенанта А.М. Римского-Корсакова. Получил ранение в правую ногу в сражении при Цюрихе. 3 ноября 1799 г. получил чин майора. До следующего звания Маслов дослужился лишь в 1806 г. Затем произошла военная кампания Четвертой антифранцузской коалиции, в ходе которой Андрей Тимофеевич отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, когда он дважды водил в штыковую атаку батальон Муромского полка, получил ранение в голову, но не оставил поля битвы. За храбрость и мужество был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 8 сентября 1807 г. Маслов стал командиром Муромского мушкетёрского полка. Через год его перевели командовать Ревельским пехотным полком, сражавшимся в ходе Русско-шведской войны 1808-1809 годов. 29 ноября 1809 г. получил чин полковника, а через два года стал шефом Подольского пехотного полка, который ему предстояло сформировать из гарнизонных частей. Накануне вторжения войск Наполеона в Россию получил повышение и возглавил 1-ю бригаду 21-й пехотной дивизии под командованием Н.И. Демидова, входившую в состав Финляндского корпуса, частично размещенного на Аландских островах. 16(28) октября 1812 г. Финляндский и 1-й пехотный корпуса оказались под командованием П.Х. Витгенштейна. Бригада Маслова участвовала в сражениях при Чашниках, Смолянах. В бое под деревней Храброво Андрей Тимофеевич получил тяжелое ранение в грудь и покинул действующую армию для лечения. 27 мая 1813 г. получил чин генерал-майора. Вернулся к активной военной службе только в 1817 г., командовал несколькими крупными военными соединениями. 3 мая 1823 г. стал комендантом Смоленской крепости. Служил до своей смерти в 1828 г., его похоронили на кладбище Авраамиевского монастыря у южной стены Спасо-Преображенского собора. После Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остатки монастырского кладбища были полностью разрушены, в результате чего могила Маслова утрачена.