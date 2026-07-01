МАСЛЕННИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА

МАСЛЕННИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА - российская пе­ви­ца (ли­ри­ко-ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но), пе­да­гог, народная артистка РСФСР (1957 год).

Жена Б. А. Пок­ров­ского. Из дво­рян . Учи­лась в Кие­ве в музыкальном училище (фортепиано и соль­ное пе­ние) и кон­сер­ва­то­рии (клас­сы соль­но­го пе­ния Ф. Н. Па­ляе­ва и М. Э. До­нец-Тес­сей­ер, 1938-1941 годы; окон­чи­ла экс­тер­ном в 1943 году). В 1938-1943 годах со­ли­ст­ка Ки­ев­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, в 1943-1960 годах - московского Боль­шо­го те­ат­ра.

Луч­шие пар­тии: Сне­гу­роч­ка, Вол­хо­ва («Сне­гу­роч­ка», «Сад­ко» Н. А. Рим­ско­го- Кор­са­ко­ва), Люд­ми­ла, Ан­то­ни­да («Рус­лан и Люд­ми­ла», «Иван Су­са­нин» М. И. Глин­ки ), Ро­зи­на («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Джиль­да, Вио­лет­та («Ри­го­лет­то», «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди). В 1940-е годы вы­сту­па­ла вме­сте с С. Я. Ле­ме­ше­вым. Пе­ла в кон­цер­тах; спе­ци­аль­но для неё пи­са­ли ро­ман­сы и пес­ни Д. Б. Ка­ба­лев­ский, З. А. Ле­ви­на, Н. П. Ра­ков, В. А. Вла­сов. Об­ла­да­ла лёг­кой под­виж­ной во­каль­ной тех­ни­кой, безу­преч­ной чис­то­той ин­то­на­ции, сце­ническим обая­ни­ем, чув­ст­вом сти­ля, пре­крас­ны­ми внеш­ни­ми дан­ны­ми. Га­ст­ро­лиро­ва­ла в Фин­лян­дии, Гер­ма­нии, Бол­га­рии.

В 1956-1974 годах пре­по­да­ва­ла (профессор с 1972 года) в ГИТИСе; профессор Московской консерватории (с 1974 года), Цен­тра опер­но­го пе­ния под руководством Г. П. Виш­нев­ской (с 2002 года). Заместитель главного ди­ри­жё­ра по ра­бо­те с во­ка­ли­ста­ми в Ка­мер­ном музыкальном те­ат­ре имени Б. А. По­кров­ско­го (с 2009 года). Сре­ди уче­ниц: Л. Я. Амар­фий, М. Г. Гав­ри­ло­ва, Х. Л. Гер­зма­ва, О. Н. Гу­ря­ко­ва, Т. Ю. Ко­ро­ви­на, М. С. Ле­ме­ше­ва, Л. Б. Ру­да­ко­ва. Пе­ре­ве­ла на русский язык либ­рет­то 15 опер («Да­вай­те ста­вить опе­ру» Б. Брит­те­на, «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Паи­зи­ел­ло, «Та­ис» Ж. Масс­не, «Пим­пи­но­не» Г. Ф. Те­ле­ма­на и др.), на­пи­са­ла либ­рет­то опе­ры-фар­са «Ох, эти рус­ские» В. Г. Тар­но­поль­ско­го. С уча­сти­ем Масленниковой за­пи­са­но несколько опер и опе­ретт, в 2005-2008 годах из­да­но со­б­ра­ние ау­дио- и ви­део­за­пи­сей (арии, пес­ни, ро­ман­сы, ду­эты с Ле­ме­ше­вым).

Сочинения:

О со­вре­мен­ной рус­ской во­каль­ной шко­ле // Во­про­сы во­каль­ной пе­да­го­ги­ки. М., 1969. Вып. 4;

Пе­ви­ца рус­ской шко­лы // Е. К. Ка­туль­ская. М., 1973.