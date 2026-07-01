МАСЛЕННИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА
МАСЛЕННИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА - российская певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог, народная артистка РСФСР (1957 год).
Жена Б. А. Покровского. Из дворян. Училась в Киеве в музыкальном училище (фортепиано и сольное пение) и консерватории (классы сольного пения Ф. Н. Паляева и М. Э. Донец-Тессейер, 1938-1941 годы; окончила экстерном в 1943 году). В 1938-1943 годах солистка Киевского театра оперы и балета, в 1943-1960 годах - московского Большого театра.
Лучшие партии: Снегурочка, Волхова («Снегурочка», «Садко» Н. А. Римского- Корсакова), Людмила, Антонида («Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» М. И. Глинки), Розина («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Джильда, Виолетта («Риголетто», «Травиата» Дж. Верди). В 1940-е годы выступала вместе с С. Я. Лемешевым. Пела в концертах; специально для неё писали романсы и песни Д. Б. Кабалевский, З. А. Левина, Н. П. Раков, В. А. Власов. Обладала лёгкой подвижной вокальной техникой, безупречной чистотой интонации, сценическим обаянием, чувством стиля, прекрасными внешними данными. Гастролировала в Финляндии, Германии, Болгарии.
В 1956-1974 годах преподавала (профессор с 1972 года) в ГИТИСе; профессор Московской консерватории (с 1974 года), Центра оперного пения под руководством Г. П. Вишневской (с 2002 года). Заместитель главного дирижёра по работе с вокалистами в Камерном музыкальном театре имени Б. А. Покровского (с 2009 года). Среди учениц: Л. Я. Амарфий, М. Г. Гаврилова, Х. Л. Герзмава, О. Н. Гурякова, Т. Ю. Коровина, М. С. Лемешева, Л. Б. Рудакова. Перевела на русский язык либретто 15 опер («Давайте ставить оперу» Б. Бриттена, «Севильский цирюльник» Дж. Паизиелло, «Таис» Ж. Массне, «Пимпиноне» Г. Ф. Телемана и др.), написала либретто оперы-фарса «Ох, эти русские» В. Г. Тарнопольского. С участием Масленниковой записано несколько опер и оперетт, в 2005-2008 годах издано собрание аудио- и видеозаписей (арии, песни, романсы, дуэты с Лемешевым).
Сочинения:
О современной русской вокальной школе // Вопросы вокальной педагогики. М., 1969. Вып. 4;
Певица русской школы // Е. К. Катульская. М., 1973.