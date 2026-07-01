МАСЛЕНИЦА

МАСЛЕНИЦА - цикл ка­лен­дар­ных об­ря­дов, от­ме­чаю­щих ко­нец зи­мы, у на­ро­дов Ев­ро­пы и Аме­ри­ки.

При­уро­чен к на­ча­лу Ве­ли­ко­го по­ста, обыч­но за­ни­ма­ет не­де­лю, пред­ше­ст­вую­щую по­сту (Про­щё­ная не­де­ля). Основное со­дер­жа­ние мас­ле­нич­ных об­ря­дов - во­зоб­нов­ле­ние пло­до­ро­дия в на­ча­ле хо­зяйственного го­да. Но­во­год­няя се­ман­ти­ка масленицы, воз­мож­но, вос­хо­дит ко вре­ме­ни, ко­гда год у на­ро­дов Ев­ро­пы на­чи­нал­ся с мар­та. По ха­рак­те­ру об­ря­дов масленица про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся сле­дую­ще­му за ней пе­рио­ду воз­дер­жа­ния во вре­мя по­ста . Они ха­рак­те­ри­зу­ют­ся раз­нуз­дан­ным ве­сель­ем, час­то с эро­тическим и об­сцен­ным смыс­лом, бы­ст­рым дви­же­ни­ем и сим­во­ли­кой ог­ня (прыж­ки че­рез кос­тёр, сбра­сы­ва­ние с го­ры го­ря­ще­го ко­ле­са, бы­ст­рая ез­да на ло­ша­дях, ка­та­ние на са­нях с гор, ка­ча­ние на ка­че­лях и т. п.), со­про­во­ж­да­ют­ся специальными пес­ня­ми (иг­ро­вы­ми, шу­точ­ны­ми, ли­рическими; для русского мас­ле­нич­но­го фольк­ло­ра ха­рак­тер­ны гру­ст­ные ме­ло­дии и мо­тив про­ща­ния) и тан­ца­ми (час­то с аг­рар­ной се­ман­ти­кой: так, у западных сла­вян су­ще­ст­во­ва­ли специальные тан­цы «на ко­но­п­лю», «на овёс», у рус­ских, эс­тон­цев и др. - «на лён» и т. п.; для на­ро­дов Юго-Восточной Ев­ро­пы и рус­ских ха­рак­тер­ны кру­го­вые тан­цы ти­па хо­ро­во­да - ко­ло, хо­ро, хо­ра и т. п.), обиль­ной едой; наи­бо­лее раз­гуль­ный ха­рак­тер име­ют по­след­ние дни масленицы (у рус­ских «ши­ро­кая масленица» - с чет­вер­га по вос­кре­се­нье).

При этом в пра­во­слав­ной тра­ди­ции масленица при­хо­дит­ся на пе­ри­од цер­ков­ной под­го­тов­ки к Ве­ли­ко­му по­сту, вклю­чая за­прет на по­треб­ле­ние мя­са (Мя­со­пу­ст­ная не­де­ля); по­это­му мас­ле­нич­ная кух­ня ос­но­ва­на на рыб­ной и мо­лоч­ной пи­ще (от­сю­да название масленицы - Сыр­ная не­де­ля). У ук­ра­ин­цев главной мас­ле­нич­ной едой слу­жат ва­ре­ни­ки с тво­ро­гом, у рус­ских - бли­ны (от­сю­да название «Блин­ни­ца», «Блин­щи­на»), рас­про­стра­нён­ные так­же на масленицу в не­ко­то­рых западноев­ропейских стра­нах (английский Bannock day, Pancake day и др.). Осо­бое вни­ма­ние на масленицу уде­ля­лось мо­ло­дым па­рам, осо­бен­но мо­ло­до­жё­нам (по­же­нив­шим­ся в те­че­ние про­шед­ше­го го­да); в этом смыс­ле масленица иг­ра­ет роль за­вер­шаю­ще­го об­ря­да сва­деб­но­го цик­ла. Мо­ло­до­жё­ны бы­ли обя­за­ны по­се­тить крё­ст­ных ро­ди­те­лей, се­мью же­ны («к тё­ще на бли­ны») и др. род­ст­вен­ни­ков. Не­ко­то­рые мас­ле­нич­ные ри­туа­лы име­ют по­ми­наль­ный ха­рак­тер: на масленицу при­ня­то по­ми­нать «ро­ди­те­лей», т. е. пред­ков (со зна­че­ни­ем бли­нов как по­ми­наль­ной пи­щи; в цер­ков­ной тра­ди­ции масленице пред­ше­ст­ву­ет од­на из глав­ных в го­ду ро­ди­тель­ских суб­бот), по­се­щать мо­ги­лы и т. п.

Основные об­ря­ды масленицы - ря­же­ние и про­цес­сии, со­вер­шаю­щие об­хо­ды де­рев­ни или до­мов во гла­ве с пер­со­ни­фи­ци­рую­щим масленицу ря­же­ным или чу­че­лом («Мас­ле­ни­ца», «Кар­на­вал» и т. п.), унич­то­жае­мым (ча­ще все­го сжи­гае­мом на ко­ст­ре) в кон­це масленицы. Час­то про­цес­сия име­ла ха­рак­тер мас­ле­нич­но­го по­ез­да, при­чём у рус­ских эки­па­жам мог­ла при­да­вать­ся фор­ма ко­раб­лей (тра­ди­ция, воз­мож­но, вос­хо­дя­щая к мас­ле­нич­но­му по­ез­ду, уст­ро­ен­но­му Пет­ром I в 1722 году в Мо­ск­ве в честь за­клю­че­ния Ни­штадт­ско­го ми­ра ). Ино­гда мас­ле­нич­ные про­цес­сии при­ни­ма­ют раз­ви­тые те­ат­ра­ли­зованные фор­мы, час­то с са­ти­рическим со­дер­жа­ни­ем, об­ли­че­ни­ем различных по­ро­ков (например, мас­ка­рад, уст­ро­ен­ный на масленицу в 1763 году Ека­те­ри­ной II по сце­на­рию Ф. Г. Вол­ко­ва); ха­рак­тер­ны инс­це­ни­ров­ки «су­да» над масленицей и её «по­хо­рон». «Про­во­ды» масленицы долж­ны за­вер­шить­ся до на­сту­п­ле­ния су­ме­рек по­след­не­го дня масленицы. (Про­щё­но­го вос­кре­се­нья у пра­во­слав­ных, втор­ни­ка пе­ред Пе­пель­ной сре­дой у ка­то­ли­ков); об окон­ча­нии масленицы опо­ве­ща­ет цер­ков­ный ко­ло­кол. По­сле это­го унич­то­жа­ют­ся все сле­ды мас­ле­нич­ных об­ря­дов и ос­тат­ки ско­ром­ной пи­щи; ис­пол­ня­ют­ся очи­стительные об­ря­ды, дол­жен­ст­вую­щие из­ба­вить уча­ст­ни­ков масленицы от по­след­ст­вий об­ще­ния с не­чис­той си­лой; по пра­во­слав­но­му обы­чаю со­вер­ша­ет­ся об­ряд «про­ще­ния» («про­ща­ния»), ко­гда все с по­кло­ном про­сят про­ще­ния друг у дру­га.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)