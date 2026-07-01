МАСЛЕНИЦА
МАСЛЕНИЦА - цикл календарных обрядов, отмечающих конец зимы, у народов Европы и Америки.
Приурочен к началу Великого поста, обычно занимает неделю, предшествующую посту (Прощёная неделя). Основное содержание масленичных обрядов - возобновление плодородия в начале хозяйственного года. Новогодняя семантика масленицы, возможно, восходит ко времени, когда год у народов Европы начинался с марта. По характеру обрядов масленица противопоставляется следующему за ней периоду воздержания во время поста. Они характеризуются разнузданным весельем, часто с эротическим и обсценным смыслом, быстрым движением и символикой огня (прыжки через костёр, сбрасывание с горы горящего колеса, быстрая езда на лошадях, катание на санях с гор, качание на качелях и т. п.), сопровождаются специальными песнями (игровыми, шуточными, лирическими; для русского масленичного фольклора характерны грустные мелодии и мотив прощания) и танцами (часто с аграрной семантикой: так, у западных славян существовали специальные танцы «на коноплю», «на овёс», у русских, эстонцев и др. - «на лён» и т. п.; для народов Юго-Восточной Европы и русских характерны круговые танцы типа хоровода - коло, хоро, хора и т. п.), обильной едой; наиболее разгульный характер имеют последние дни масленицы (у русских «широкая масленица» - с четверга по воскресенье).
При этом в православной традиции масленица приходится на период церковной подготовки к Великому посту, включая запрет на потребление мяса (Мясопустная неделя); поэтому масленичная кухня основана на рыбной и молочной пище (отсюда название масленицы - Сырная неделя). У украинцев главной масленичной едой служат вареники с творогом, у русских - блины (отсюда название «Блинница», «Блинщина»), распространённые также на масленицу в некоторых западноевропейских странах (английский Bannock day, Pancake day и др.). Особое внимание на масленицу уделялось молодым парам, особенно молодожёнам (поженившимся в течение прошедшего года); в этом смысле масленица играет роль завершающего обряда свадебного цикла. Молодожёны были обязаны посетить крёстных родителей, семью жены («к тёще на блины») и др. родственников. Некоторые масленичные ритуалы имеют поминальный характер: на масленицу принято поминать «родителей», т. е. предков (со значением блинов как поминальной пищи; в церковной традиции масленице предшествует одна из главных в году родительских суббот), посещать могилы и т. п.
Основные обряды масленицы - ряжение и процессии, совершающие обходы деревни или домов во главе с персонифицирующим масленицу ряженым или чучелом («Масленица», «Карнавал» и т. п.), уничтожаемым (чаще всего сжигаемом на костре) в конце масленицы. Часто процессия имела характер масленичного поезда, причём у русских экипажам могла придаваться форма кораблей (традиция, возможно, восходящая к масленичному поезду, устроенному Петром I в 1722 году в Москве в честь заключения Ништадтского мира). Иногда масленичные процессии принимают развитые театрализованные формы, часто с сатирическим содержанием, обличением различных пороков (например, маскарад, устроенный на масленицу в 1763 году Екатериной II по сценарию Ф. Г. Волкова); характерны инсценировки «суда» над масленицей и её «похорон». «Проводы» масленицы должны завершиться до наступления сумерек последнего дня масленицы. (Прощёного воскресенья у православных, вторника перед Пепельной средой у католиков); об окончании масленицы оповещает церковный колокол. После этого уничтожаются все следы масленичных обрядов и остатки скоромной пищи; исполняются очистительные обряды, долженствующие избавить участников масленицы от последствий общения с нечистой силой; по православному обычаю совершается обряд «прощения» («прощания»), когда все с поклоном просят прощения друг у друга.