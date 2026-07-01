МАСКЕВИЧ САМУИЛ
МАСКЕВИЧ САМУИЛ - участник Речи Посполитой интервенции начала XVII века в Россию, мемуарист, поручик польской службы (1610 год).
Происходил из шляхты, исповедовавшей кальвинизм. В составе гусарской хоругви князя Я. Порыцкого участвовал во вторжении польско-литовских войск в Россию в сентябре 1609 года, осаде Смоленска осенью 1609 года - весной 1610 года, взятии Рославля в мае 1610 года, Клушинском сражении 1610 года, подавлении восстания москвичей 19(29)-20(30).03.1611 года, до апреля 1612 года служил в польско-литовском гарнизоне в Москве.
Автор записок главным образом об этих событиях, работал над ними в 1625-1640 годах (опубликованы на польском языке частично Ю. У. Немцевичем в 1822 году, полностью в книге: «Pamiętniki Samuela i Bogusł awa Kazimierza Maskiewicz ́ow», 1961 год, на русском языке - Н. Г. Устряловым под названием «Дневник. 1594-1621» в книге: «Сказания современников о Дмитрии Самозванце», 1834 год, часть 5; 3-е издание, 1859 год, часть 2). При написании «Дневника…» (события 1594-1603 годов описаны кратко, начиная с 1605 года - подробно и эмоционально) Маскевич использовал дневниковые записи, благодаря которым сохранил большой фактический материал.
Подробно рассказал об осаде Смоленска королевским войском и обороне города под руководством М. Б. Шеина, жизни польско-литовского гарнизона в Москве, быте горожан. Был поражён «великой трезвостью», которую требовали власти от москвичей, искусством русских ремесленников, чьи вещи «не уступят настоящим турецким», трактовкой москвичами польской воли как «своеволия», когда «сильный грабит слабого», и др. «Дневник…» - один из авторитетных источников по истории Смутного времени, в нём сочетаются наблюдения Маскевича с их позднейшим осмыслением.