МАСКЕВИЧ САМУИЛ

МАСКЕВИЧ САМУИЛ - уча­ст­ник Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века в Рос­сию, ме­муа­рист, по­ру­чик польской служ­бы (1610 год).

Про­ис­хо­дил из шлях­ты, ис­по­ве­до­вав­шей каль­ви­низм . В со­ста­ве гу­сар­ской хо­руг­ви князя Я. По­рыц­ко­го уча­ст­во­вал во втор­же­нии поль­ско-ли­товских войск в Рос­сию в сентябре 1609 года, оса­де Смо­лен­ска осе­нью 1609 года - вес­ной 1610 года, взя­тии Ро­слав­ля в мае 1610 года, Клу­шин­ском сра­же­нии 1610 года, по­дав­ле­нии вос­ста­ния мо­ск­ви­чей 19(29)-20(30).03.1611 года, до апреля 1612 года слу­жил в поль­ско-ли­товском гар­ни­зо­не в Мо­ск­ве.

Ав­тор за­пи­сок главным образом об этих со­бы­ти­ях, ра­бо­тал над ни­ми в 1625-1640 годах (опубликованы на польском языке час­тич­но Ю. У. Нем­це­ви­чем в 1822 году, пол­но­стью в книге: «Pamiętniki Samuela i Bo­gusł awa Kazimierza Maskiewicz ́ow», 1961 год, на русском языке - Н. Г. Уст­ря­ло­вым под названием «Днев­ник. 1594-1621» в книге: «Ска­за­ния со­вре­мен­ни­ков о Дмит­рии Са­мо­зван­це», 1834 год, часть 5; 3-е издание, 1859 год, часть 2). При на­пи­са­нии «Днев­ни­ка…» (со­бы­тия 1594-1603 годов опи­са­ны крат­ко, на­чи­ная с 1605 года - под­роб­но и эмо­цио­наль­но) Маскевич ис­поль­зо­вал днев­ни­ко­вые за­пи­си, бла­го­да­ря ко­то­рым со­хра­нил боль­шой фак­тический ма­те­ри­ал.

Под­роб­но рас­ска­зал об оса­де Смо­лен­ска ко­ро­лев­ским вой­ском и обо­ро­не го­ро­да под руководством М. Б. Шеи­на, жиз­ни поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на в Мо­ск­ве, бы­те го­ро­жан. Был по­ра­жён «ве­ли­кой трез­во­стью», ко­то­рую тре­бо­ва­ли вла­сти от мо­ск­ви­чей, ис­кус­ст­вом русских ре­мес­лен­ни­ков, чьи ве­щи «не ус­ту­пят на­стоя­щим ту­рец­ким», трак­тов­кой мо­ск­ви­ча­ми польской во­ли как «свое­во­лия», ко­гда «силь­ный гра­бит сла­бо­го», и др. «Днев­ник…» - один из ав­то­ри­тет­ных ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Смут­но­го вре­ме­ни, в нём со­че­та­ют­ся на­блю­де­ния Маскевича с их позд­ней­шим ос­мыс­ле­ни­ем.