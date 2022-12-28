МАСКАТ

Маскат — столица Омана , в одноименном губернаторстве (северо-восток страны), в бухте Оманского залива. Численность населения — 1,6 млн человек (2021). Агломерация включает Эль-Матрах — транспортный узел с крупнейшим морским портом страны — Султан-Кабус, Руви — деловой центр с банковским сектором и др. Большинство — оманские арабы, в том числе потомки африканских невольников и иранских купцов (персов) и наемников (белуджей); выходцы из Британской Индии (представители торгово-ростовщических каст, в частности, банья) и современной Южн. Азии (рабочие и технические кадры).

Упоминается в сочинениях Плиния Старшего (Amithoscuta), Арриана (Moscha), Птолемея (Cryptus Portus) как важная пристань. В III—VII вв. под властью Сасанидов возросло значение М. как торгового порта. С середины VIII в. в составе оманского имамата — очаг хариджизма . В конце IX в. подчинен Аббасидам , с конца XI в. вновь обрел независимость. В июле 1507 взят Португалией, основавшей здесь факторию, ставшую одним из центров торговли пряностями. В 1552 и 1581—1588 захватывался Османской импе