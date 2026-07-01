МАСКА, в античности

Функционирование маски в античную эпоху в религиозной и театральной сфере.

Основные сферы функционирования маски в античную эпоху – религиозный культ и драматические представления. Сохранились терракотовые изображения масок, которые использовались в обрядах перехода в культе Артемиды Орфии в Спарте, звериные маски в культе Деметры и Деспойны в Ликосуре в Аркадии; маски часто носили в культе Диониса. Особенный пример функционирования религиозной маски – горогона Медуза . В Риме особенно примечательный пример – традиция знати сохранять маски предков – imagines maiorum, которые живые члены фамилии надевали носили на похоронах. По мнению некоторых исследователей, латинское название маски – persona – происходит от этрусского phersu, персонажа в маске, изображения которого встречаются на погребениях VI в. до н.э. Хотя некоторые ученые все связывают его с греческим понятием πρόσωπον, προσωπεῖον – «лицо», «маска», личина», а позднее также «особа», «личность», что отразилось и в латинском обозначении понятия «театральная маска» – persona, откуда пришло и в новые языки.

Греческая драма, хотя и наследовала маску от культа Диониса , однако использовала ее совсем на других принципах и развивала с иными целями, в частности имея в виду то обстоятельства, что зрители находились на достаточном удалении от представляемого действия и развивая средства ее выразительности. Важнейшими свидетельствами о развитии театральной маски являются изображения, которые дошли от V в. до н.э., а также классификация масок драмы Юлия Поллукса (Onom., IV, 133 sqq.), составленная во II в. н.э., но основывающаяся на более ранних трудах александрийских ученых. Маски использовались почти во всех драматических жанрах; они изготавливались преимущественно из льна, общий принцип их ношения – она закрывали все голову. В целом, маски трагедии (более естественные в классический период) и Новой комедии представляют скорее типы, чем личностей.

Автор статьи: О.В. Кулишова