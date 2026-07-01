МАСКА в античном театре

Маска трагедии и комедии в драматических постановках.

Маска, как хорошо известно, была существенной чертой театрального перформанса в древней Греции; наряду с костюмом, театральной машинерией и некоторыми другими атрибутами драматического действия, она занимала важнейшее место среди утвердившихся в древнегреческом театре сценических приемов.

О начальном этапе развития маски сохранилось немного свидетельств, особенно это справедливо в отношении маски комедии. Уже Аристотель в IV в. до н.э. пессимистически замечает о комедии, что «только когда она уже имела известные формы, начинают упоминаться имена ее сочинителей; но кто ввел маски, кто — пролог, кто увеличил число актеров и т. п., остается неизвестным» (Aristot. Poet., 5, p. 1449 b 2-5).

Зачинателем трагического жанра греки считали Феспида, жившего во второй половине VI в. до н. э., с которым и связывают возникновение маски в драматическом представлении. Согласно Свиде (X в.), Феспид, играя роли в своих пьесах, сначала намазывал лицо белилами, затем стал использовать маски из некрашеного полотна. Этот же лексикограф сообщает, что Хирил внес в маски и костюмы некие усовершенствования, о которых у нас нет других сведений, а Фриних первым ввел женские маски. Наконец, Эсхил стал использовать раскрашенные полотняные маски, которые потом и стали наиболее распространенными. Видимо, поэтому Гораций называет именно Эсхила «изобретателем» масок (Ars poet., 278).

Свидетельства о производстве масок в эпоху расцвета древнегреческого театра очень скудны. Большинство источников говорит о том, что маски делались из ткани (Suid., s. v. Θέσπις), вымоченной в гипсе (Arisoph. Ran., 406). В связи с историей театра V в. до н. э. во «Всадниках» Аристофана мы встречаем обозначение мастера, который изготавливал маски – σκευοποιός (ст. 232). Однако в других контекстах понятие σκευήv означает реквизит, и таким образом σκευοποιός употребляется в отношении изготовителя реквизита вообще.

Попытки современных исследователей воссоздать маски, в которых можно было бы говорить, петь и танцевать, показали, что лен, вымоченный в гипсе (эквивалент современного медицинского гипса) или проклеенный и покрытый гипсом, можно использовать в качестве материала для изготовления масок с помощью специальной формы, которая могла делаться из глины или из дерева и имела специальную прорезь для рта. Аристофанов Эсхил, видимо, намекает на подобную технологию, когда говорит, что использовал полководца Ламаха в качестве формы, по которой сделал своих Патроклов и Тевкров (Ran., 1039–1040).

Вследствие того, что древние театральные маски были сделаны из недолговечных материалов, таких как кожа и ткань, до нашего времени не дошло ни одного оригинального экземпляра. Поэтому в основе наших знаний о масках, использовавшихся в древнегреческом театре, лежат, главным образом, два типа исторических источников: художественно-изобразительные и письменные.

К первому типу можно отнести различные произведения пластического и графического искусства, в том числе настенные изображения, мозаики, терракотовые копии театральных масок, статуэтки актеров, вазовые росписи, элементы архитектурного орнамента. Второй тип источников составляют чрезвычайно скудные свидетельства об использовании и внешнем виде масок в литературных памятниках.

Аристотель в «Поэтике», рассуждая о греческом театре IV в. до н. э., весьма лаконично сообщает о практике использования масок в комических постановках (Poet., 1449 а, 35; 1449 b 4). Примечательно, что в большом пассаже, посвященном трагедии, он ни разу не упоминает о масках (1449 b 21 sqq.). Фрагментарное сообщение о масках встречается в «Анахарсисе» Лукиана (23). Краткие сведения об изобретении и постепенном усовершенствовании масок содержатся в лексиконе Свиды. Но наибольшую ценность имеет подробный перечень трагических, комических и сатировских масок в «Ономастиконе» лексикографа Юлия Поллукса из Навкратиса, составленном во II в. н. э. (IV, 133-154). Это произведение принадлежит популярному в то время жанру лексикона. «Ономастикон» представляет собой наиболее полный из дошедших до нас письменных источников о драматических масках в античности.