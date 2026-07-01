МАСИНИССА (лат. Masinissa)

Первый царь Нумидии (201-148 гг. до н.э.).

Сын Галы, вождя нумидийского племени мезулиев. Получил образование в Карфагене .

Уже в юности показал себя способным полководцем, разгромив союзника римлян вождя масесулиев Сифака в 213 г. до н.э. После этого он переправился в Испанию (211 г. до н.э.), где сражался с Публием Сципионом . В 206 г. до н.э., видя явное преимущество в войне римлян, Масинисса перешел на их сторону и сблизился со Сципионом. Карфагеняне, узнав об этом, стали оказывать помощь другим претендентам на власть: после смерти Галы вождем стал его дядя Эзалк, затем его сын Капуса, которого сверг Мазетула. Масинисса переправился в Африку, разбил войско Мазетулы и вступил в новую войну с Сифаком, сражавшимся на стороне карфагенян, продолжавшуюся с переменным успехом несколько лет (206-203 гг. до н.э.). В 204 г. до н.э. после высадки Сципиона в Африке, Масинисса присоединился к нему и в 202 г. до н.э. сражался в битве при Заме, разгромив левый фланг карфагенской армии.

Сципион объявил Масиниссу царем Нумидии, а сенат подтвердил его власть; столицами государства стали Цирта и Булла-Регия. Он получил царство Сифака и смог превратить часть нумидийцев в земледельцев. Во время III Македонской войны (171-168 гг. до н.э.) Масинисса снабжал римское войско хлебом. Со временем он начал нападать на карфагенян и захватывать их территории. Римский сенат в не реагировал на жалобы Карфагена; тогда карфагеняне в 151 г. до н.э. сами выступили против Масиниссы, но потерпели поражение. Это послужило поводом для начала III Пунической войны, до окончания которой царь не дожил.

Хитрый и осторожный правитель, Масинисса, вовремя поняв потенциал Рима, смог не только приобрести царство, но и расширить его. Мы не знаем, как далеко простирались его амбиции, вряд ли правы историки, говорящие о замыслах империи от Египта до Марокко, но есть все признаки того, что в конце жизни он вызывал раздражение у римлян.

По­сле смер­ти Масиниссы рим­ля­не раз­де­ли­ли его владения ме­ж­ду его тре­мя сы­новь­я­ми.

Исторические источники :

Полибий. Всеобщая история;

Тит Ливий. История, XXIV;

Юстин. Эпитома. XXXVIII.

Иллюстрация :

Монета Масиниссы. Медь.