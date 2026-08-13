МАСИНА
МАСИНА - государственное образование фульбе в Западном Судане (на территории современного Мали), в районе впадения в Нигер реки Бани.
Сложилось в конце XIV века. До начала XIX века последовательно находилось под властью Мали, Сонгай и Сегу. В 1810 году один из немногочисленных мусульманских фульбе, имам Амаду Хамади Барии, провозгласил себя шейхом Амаду и объявил джихад против своих соплеменников, в большинстве своём анимистов. Разрушив старую столицу Масины - Масину, шейх Амаду захватил торговый город Дженне и в 1819 году основал на левом берегу реки Бани новую столицу - город Хамдалайе. В 1825 году он взял город Томбукту и распространил свою власть на области, расположенные севернее среднего течения Нигера. Сложившееся теократическое военно-феодальное государственное образование управлялось советом из 40 вождей во главе с шейхом Амаду, делилось на провинции, в каждой из которых размещался военный гарнизон. При шейхе Амаду и его преемниках фульбе исламизировались. В 1862 году пало под ударами сил тукулеров во главе с Хадж Омаром.