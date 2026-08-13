МАСИНА

МАСИНА - государственное об­ра­зо­ва­ние фуль­бе в Западном Су­да­не (на тер­ри­то­рии современного Ма­ли), в рай­оне впа­де­ния в Ни­гер реки Ба­ни.

Сло­жи­лось в конце XIV века. До начала XIX века по­сле­до­ва­тель­но на­хо­ди­лось под вла­стью Ма­ли, Сон­гай и Се­гу. В 1810 году один из не­мно­го­численных му­суль­манских фуль­бе, имам Ама­ду Ха­ма­ди Ба­рии, про­воз­гла­сил се­бя шей­хом Ама­ду и объ­я­вил джи­хад про­тив сво­их со­пле­мен­ни­ков, в боль­шин­ст­ве сво­ём ани­ми­стов. Раз­ру­шив ста­рую сто­ли­цу Масины - Ма­си­ну, шейх Ама­ду за­хва­тил тор­го­вый го­род Джен­не и в 1819 году ос­но­вал на ле­вом бе­ре­гу реки Ба­ни но­вую сто­ли­цу - город Хам­да­лайе. В 1825 году он взял город Том­бук­ту и рас­про­стра­нил свою власть на об­лас­ти, рас­по­ло­жен­ные се­вер­нее сред­не­го те­че­ния Ни­ге­ра. Сло­жив­шее­ся тео­кра­тическое во­енно-феодальное государственное об­ра­зо­ва­ние управ­ля­лось со­ве­том из 40 во­ж­дей во гла­ве с шей­хом Ама­ду, де­ли­лось на про­вин­ции, в ка­ж­дой из ко­то­рых раз­ме­щал­ся во­енный гар­ни­зон. При шей­хе Ама­ду и его пре­ем­ни­ках фуль­бе ис­ла­ми­зи­ро­ва­лись. В 1862 году па­ло под уда­ра­ми сил ту­ку­ле­ров во гла­ве с Хадж Ома­ром.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)