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МАШРИК
МАШРИК - регион, включающий преимущественно арабские страны, лежащие к востоку от Египта и к северу от Аравийского полуострова.
Термин «Машрик» возник в средние века, в период первых арабских завоеваний. Ныне в Машрик включают территорию Ирака, Иордании, Израиля, Кувейта, Ливана, Сирии и Палестины. Спорно положение Египта, разделяющего Машрик и Магриб: он объединяет культурные черты обоих, однако его население лингвистически ближе к странам, относящимся к Машрику. Термин «Машрик» используется в основном в литературе на арабском языке.
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