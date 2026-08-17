МАШРАБ БАБАРАХИМ
МАШРАБ БАБАРАХИМ - узбекский писатель.
Биография
Писал на персидском и узбекском языках. Из семьи бедного ткача. Окончил медресе в Намангане. Изучал арабский и персидский языки и литературу; испытал влияние Алишера Навои. В 1665-1673 годах находился в обучении у известного ишана Аппака Ходжи в Кашгаре, откуда был изгнан за «вольнодумство». Странствовал дервишем по Центральной Азии и Ближнему Востоку, посетил Индию. Критиковал предписания шариата, осуждал ханжество ходжей и шейхов.
Творчество
Поэзия Машраба проникнута пантеистическими и фольклорными мотивами; для неё характерны жанровое многообразие (газели, мухаммасы, мустезады и др.), простота и изящество поэтического языка, широкое использование редифа. Полулегендарное жизнеописание Машраба, а также образцы его любовной и гражданской лирики сохранились в анонимном сочинении «Диван Машраба» («Дивана-и-Машраб», русский перевод 1915 год).
Среди других сочинений - книги прозы «Источник света» («Мабдаи нур»), в которую вошли притчи и комментарии Машраба к произведениям Джалал ад-Дина Руми и Бедиля. Был казнён.
Сочинения:
Поэзия народов СССР IV-XVIII веков. М., 1972. С. 486–490;
Избранное. Таш., 1980;
Где ты, моя дорогая Газели: Стихи. Таш., 1990 (на узб. яз.).