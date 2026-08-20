МАШКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ
МАШКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ - российский актёр, режиссёр, народный артист.
В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ (курс О. П. Табакова, В. П. Маркова, А. Н. Леонтьева), в 1989-1990 годах в труппе МХАТа имени А. П. Чехова (рыцарь Ганс - «Ундина» Ж. Жироду).
С 1990 года в Московском театре под руководством О. Табакова. Среди ролей: доктор Попов («Учитель русского» А. М. Буравского), Абрам Шварц («Матросская тишина» А. А. Галича), Платонов («Механическое пианино» по А. П. Чехову), сержант Туми («Билокси-блюз» Н. Саймона), Иван Иванович, Угаров («Анекдоты» по А. В. Вампилову и Ф. М. Достоевскому), Городничий («Ревизор» Н. В. Гоголя).
Актёр ярко выраженного брутального обаяния, склонный к острой характерности, Машков тонко сочетает в своих персонажах драматизм и иронию. Поставил в Московском театре под руководством О. Табакова спектакли: «Звёздный час по местному времени» Г. Николаева (1992 год), «Страсти по Бумбарашу» Ю. Ч. Кима, музыка В. С. Дашкевича (1993 год), «Смертельный номер» О. Ю. Антонова (1994 год); в театре «Сатирикон» поставил «Трёхгрошовую оперу» Б. Брехта, К. Вайля (1996 год), во МХАТе имени Чехова - «№ 13» Р. Куни (2001 год).
В кино с 1989 года (Никита - «Зелёный огонь козы»). Снимался в фильмах: «Аляска, сэр!», «Лимита», «Подмосковные вечера», «Американская дочь», «Вор», «Две луны, три солнца», «Сочинение ко Дню Победы», «Мама», «Русский бунт», «Олигарх», «Охота на пиранью», «Домовой», «Кандагар», «Край», в телесериалах «Идиот», «Статский советник», «Ликвидация» и др.
Также работает в Голливуде, где снялся в фильмах «Давай сделаем это по-быстрому» (премия Международного кинофестиваля в Москве), «Танцы в Голубой Игуане», «В тылу врага», «Американская рапсодия», «15 минут славы», «Красная Америка», в телесериале «Шпионка». Поставил фильмы: «Сирота казанская» (1997 год, роль ларёчника Фёдора), «Папа» (2004 год, роль Абрама Шварца), в последнем выступил также как автор сценария и продюсер.