МАШКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ

МАШКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ - российский актёр, режиссёр, народный артист.

В 1990 году окон­чил Шко­лу-сту­дию МХАТ (курс О. П. Та­ба­ко­ва, В. П. Мар­ко­ва, А. Н. Ле­он­ть­е­ва), в 1989-1990 годах в труп­пе МХАТа имени А. П. Че­хо­ва (ры­царь Ганс - «Ун­ди­на» Ж. Жи­ро­ду).

С 1990 года в Московском те­ат­ре под руководством О. Та­ба­ко­ва. Сре­ди ро­лей: док­тор По­пов («Учи­тель рус­ско­го» А. М. Бу­рав­ско­го), Аб­рам Шварц («Мат­рос­ская ти­ши­на» А. А. Га­ли­ча), Пла­то­нов («Ме­ха­ни­че­ское пиа­ни­но» по А. П. Че­хо­ву), сер­жант Ту­ми («Би­лок­си-блюз» Н. Сай­мо­на), Иван Ива­но­вич, Уга­ров («Анек­до­ты» по А. В. Вам­пи­ло­ву и Ф. М. Дос­то­ев­ско­му), Го­род­ни­чий («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля ).

Ак­тёр яр­ко вы­ра­жен­но­го бру­таль­но­го обая­ния, склон­ный к ост­рой ха­рак­тер­но­сти, Машков тон­ко со­че­та­ет в сво­их пер­со­на­жах дра­ма­тизм и иро­нию. По­ста­вил в Московском те­ат­ре под руководством О. Та­ба­ко­ва спек­так­ли: «Звёзд­ный час по ме­ст­но­му вре­ме­ни» Г. Ни­ко­лае­ва (1992 год), «Стра­сти по Бум­ба­ра­шу» Ю. Ч. Ки­ма, музыка В. С. Даш­ке­ви­ча (1993 год), «Смер­тель­ный но­мер» О. Ю. Ан­то­но­ва (1994 год); в те­ат­ре «Са­ти­ри­кон» по­ста­вил «Трёх­гро­шо­вую опе­ру» Б. Брех­та, К. Вай­ля (1996 год), во МХАТе имени Че­хо­ва - «№ 13» Р. Ку­ни (2001 год).

В ки­но с 1989 года (Ни­ки­та - «Зе­лё­ный огонь ко­зы»). Сни­мал­ся в филь­мах: «Аля­ска, сэр!», «Ли­ми­та», «Под­мос­ков­ные ве­че­ра», «Аме­ри­кан­ская дочь», «Вор», «Две лу­ны, три солн­ца», «Со­чи­не­ние ко Дню По­бе­ды», «Ма­ма», «Рус­ский бунт», «Оли­гарх», «Охо­та на пи­ра­нью», «До­мо­вой», «Кан­да­гар», «Край», в те­ле­се­риа­лах «Иди­от», «Стат­ский со­вет­ник», «Ли­к­ви­да­ция» и др.

Так­же ра­бо­та­ет в Гол­ли­ву­де, где снял­ся в филь­мах «Да­вай сде­ла­ем это по-бы­ст­ро­му» (премия Международного кинофестиваля в Мо­ск­ве), «Тан­цы в Го­лу­бой Игуа­не», «В ты­лу вра­га», «Аме­ри­кан­ская рап­со­дия», «15 ми­нут сла­вы», «Крас­ная Аме­ри­ка», в те­ле­се­риа­ле «Шпи­он­ка». По­ста­вил филь­мы: «Си­ро­та ка­зан­ская» (1997 год, роль ла­рёч­ни­ка Фё­до­ра), «Па­па» (2004 год, роль Аб­ра­ма Швар­ца), в по­след­нем вы­сту­пил так­же как ав­тор сце­на­рия и про­дю­сер.