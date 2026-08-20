МАШКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ

МАШКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР.

В юно­сти ра­бо­тал в ка­че­ст­ве жи­во­пис­ца-вы­ве­соч­ни­ка. Учил­ся в МУЖВЗ (1900-1909 годы, с пе­ре­рывом в 1905-1907 годах) у К. А. Ко­ро­ви­на и В. А. Се­ро­ва. Со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по стра­нам Западной Ев­ро­пы (1908 год). Член-уч­ре­ди­тель и сек­ре­тарь объ­е­ди­не­ния «Буб­но­вый ва­лет» (1910-1916 годы), член объ­е­ди­не­ний «Мир ис­кус­ст­ва» (с 1916 года), «Мо­с­ков­ские жи­во­пис­цы» (с 1925 года), Общества московских ху­дож­ни­ков (1927-1928 годы). В конце 1900-х - 1910-е годы об­ра­щал­ся к тра­ди­ци­ям луб­ка, ис­пы­тал влия­ние фо­виз­ма и се­зан­низ­ма.

Ра­бо­ты этих лет от­ли­ча­ют­ся ин­тен­сив­ным зву­ча­ни­ем яр­ко­го, де­ко­ра­тив­но­го цве­та, жи­во­пис­ной экс­прес­си­ей, мощ­ной фак­ту­рой кра­соч­но­го слоя, при­ми­ти­ви­за­ци­ей фор­мы [«Маль­чик в рас­пис­ной ру­баш­ке» (1909 год), «Ав­то­порт­рет и порт­рет П. Кон­ча­лов­ско­го» (1910 год, обе - ГРМ), порт­рет Е. И. Кир­каль­ди (1910 год), «На­тюр­морт. Фрук­ты на блю­де (Си­ние сли­вы)» (1910 год, обе - ГТГ), «Да­ма с фа­за­на­ми (Ф. Я. Гес­се)» (1911 год), «На­тюр­морт. Хле­бы» (1912 год, обе - ГРМ)].

Примк­нув к АХРР (с 1924 года), Машков от­хо­дит от прин­ци­пов «Буб­но­во­го ва­ле­та», стре­мясь к бо­лее реа­ли­сти­че­ским, ака­де­ми­че­ски урав­но­ве­шен­ным ком­по­зи­ци­ям («Снедь мо­с­ков­ская. Мя­со и дичь», 1924 год, ГТГ). В 1930-1937 годах ра­бо­тал пре­имущественно в ста­ни­це Ми­хай­лов­ской, меч­тая пре­вра­тить её в куль­тур­ный об­раз­цо­вый сельскохозяйственный центр (пе­ре­обо­ру­до­вал Сре­тен­скую церковь в Дом со­циа­ли­стической куль­ту­ры).

В сво­их кар­ти­нах в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма стре­мил­ся соз­дать «па­рад­ный» стиль («Порт­рет крас­но­го пар­ти­за­на А. Г. Тор­ши­на», 1932 год, «При­вет XVII съез­ду ВКП(б)», 1933 год, «Со­вет­ские хле­бы», 1936 год, все - Вол­го­град­ский му­зей изо­бра­зительных ис­кусств). С 1938 года жил в Аб­рам­це­ве, пи­сал ка­мер­ные на­тюр­мор­ты, ре­шая су­гу­бо жи­во­пис­ные за­да­чи.

В го­ды вой­ны вы­пол­нил се­рию порт­ре­тов вра­чей, мед­се­стёр и ра­не­ных фрон­то­ви­ков. Пре­по­да­вал в сво­ей сту­дии в Мо­ск­ве (1902-1917 годы), в МУЖВЗ (1917-1918 годы), ГСХМ-Вху­те­ма­се-Вху­теи­не (1918-1930 годы); сре­ди уче­ни­ков - П. В. Виль­ямс, А. Д. Гон­ча­ров, А. А. Дей­не­ка , П. П. Со­ко­лов-Ска­ля.