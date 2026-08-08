МАШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк античности.

Из учи­тель­ской се­мьи. С 1918 года учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Са­мар­ско­го университета у профессора П. Ф. Пре­об­ра­жен­ско­го, вслед за ним в 1921 году пе­ре­ехал в Мо­ск­ву и пе­ре­шёл на факультет об­щественных на­ук Московского государственного университета , ко­то­рый окон­чил в 1922 году. За­тем 14 лет пре­по­да­вал русский язык в Ком­му­ни­стическом университете тру­дя­щих­ся Вос­то­ка и Ком­му­ни­стическом университете имени Я. М. Сверд­ло­ва .

С 1934 года пре­по­да­ва­тель ис­то­рических фа­куль­те­тов Московского института фи­ло­со­фии, ли­те­ра­ту­ры и ис­то­рии (МИФЛИ; заведующий ка­фед­рой древ­ней ис­то­рии с 1941 года) и МГУ (заведующий ка­фед­рой древ­ней ис­то­рии с 1943 года); профессор (с 1943 года). Заведующий сек­то­ром древ­ней ис­то­рии Института ис­то­рии Академии наук СССР (с 1948 года).

В сво­ём основном тру­де - «Прин­ци­пат Ав­гу­ста. Про­ис­хо­ж­де­ние и со­ци­аль­ная сущ­ность» (1949 год) Машкин де­таль­но про­ана­ли­зи­ро­вал за­ко­но­мер­ность пе­ре­хо­да Ри­ма от рес­пуб­ли­ки к им­пе­рии. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ис­то­рии римских про­вин­ций, пре­ж­де все­го Аф­ри­ки. Ряд ра­бот Машкина по­свя­щён ис­то­рио­гра­фии, в т. ч. изу­че­нию ан­тич­но­сти в Рос­сии. Ав­тор учеб­ни­ка «Ис­то­рия древ­не­го Ри­ма» (1947 год, пе­ре­из­дан в 2006 году), со­хра­няю­ще­го свою зна­чи­мость бла­го­да­ря ог­ром­но­му ко­ли­че­ст­ву фак­то­ло­гического ма­те­риа­ла, жи­вой и дос­туп­ной ма­не­ре из­ло­же­ния.