МАШКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1926 году. Окончил МГУ в 1947 году. Поступил в аспирантуру Института истории Академии наук СССР.

Кандидатская диссертация : Германская дипломатия и конец русско-германского договора о нейтралитете в 1890 г. (1951).

Докторская диссертация : Социалисты и демократы Франции и колониальный вопрос в 30-70-е гг. XIX в. (1981).

После разделения Института М.Н. Машкин стал научным (1950), а затем старшим научным сотрудником (1968) Института всеобщей истории АН СССР. С 1992 года работал на должности ведущего научного сотрудника ИВИ РАН , а впоследствии - эксперта-консультанта в Центре истории исторического знания.

С 1951 года преподавал в целом ряде крупных российских вузов, среди которых Историко-архивный институт, МГИМО, МГУ. В течение нескольких лет был председателем Государственной аттестационной комиссии на историческом факультете Калининградского государственного университета. В 1976 - 1982 гг. вел лекционные курсы в университетах Германии.

Область интересов : История и историография нового и новейшего времени.

Сочинения : Михаил Николаевич - автор более 100 научных трудов по истории международных отношений и колониализма, рабочего движения и социализма, историографии и источниковедения, в том числе книг:

"Парижская Коммуна. Время. События. Люди" (в соавторстве. Москва, 1970, 1981),

"Французские социалисты и демократы и колониальный вопрос. 1830-1871 гг." (Москва, 1981),

"Die Pariser Kommune 1871. Chronik einer Revolution" (Berlin, 1982).