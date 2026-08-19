МАШЕРОВ, ПЁТР МИРОНОВИЧ

Машеров, Пётр Миронович (13[26].02.1918, Ширки, Могилевская губ. — 04.10.1980, близ Минска) — советский государственный и партийный деятель. Родился в крестьянской семье. После окончании в 1939 Витебского педагогического института работал в школе учителем математики. Добровольцем ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной войны 1941—1945. В августе 1941 попал в плен, но смог бежать. Добравшись до г. Россон, организовал комсомольское подполье. В апреле 1942 стал командиром партизанского отряда имени Н. А . Щорса, действовавшего в Россонском, Дриссенском и Освейском районах Белоруссии. Летом 1943 вступил во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков). В марте 1943 стал комиссаром партизанской бригады имени К. К. Рокоссовского, а в сентябре — первым секретарем Вилейского подпольного обкома Ленинского Коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) Белоруссии. 15 августа 1944 М. был удостоен звания Героя Советского Союза. За годы войны был дважды ранен. После освобождения Белоруссии стал продвигаться по комсомольской линии, и в октябре 1947 занял пост первого секретарем ЦК ЛКСМ Белоруссии. Вскоре перешел на партийную работу и в 1955 избран первым секретарем Брестского обкома Компартии Белоруссии (КПБ). Под руководством М. в Брестской области началось активное развитие машиностроения, а успешный опыт по аграрному развитию впоследствии был распространен на всю Зап. Белоруссию. С 1959 — секретарь, с 1962 — второй секретарь ЦК КПБ. 30 марта 1965 стал первым секретарем ЦК КПБ, в 1966 — кандидатом в члены Политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и членом Президиума Верховного Совета СССР. Период 1965—1980, ознаменован экономическим подъемом БССР, что связывают с политикой М. Были достигнуты успехи в развитии сельского хозяйства, чему поспособствовало привлечение им ученых в партийные органы и борьба против чиновничества, не желавшего внедрять достижения научно-технического прогресса. М. обеспечил лучшее снабжение БССР продовольствием в сравнении с большинством российских регионов. М. поддерживал и активно проводил Хозяйственную реформу 1965 , выступая за реорганизацию системы управления производством. М. добился присвоение г. Минску звания «город-герой». Также с именем М. связаны постройки мемориальных комплексов «Брестская крепость-герой», «Хатынь» и открытие Кургана Славы. Герой Социалистического Труда (1978). Погиб в автомобильной катастрофе.

Соч .: Избранные речи и статьи. Минск, 1982.

Лит .: Сын белорусского народа Петр Машеров. К 95-летию со дня рождения. Воспоминания и статьи. М., 2013; Петр Машеров. Эпоха и судьба. К 100-летию со дня рождения. Сборник статей и воспоминаний. М., 2017. Д. Д. Пальчиков.