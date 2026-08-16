МАШЕРОВ ПЁТР МИРОНОВИЧ

МАШЕРОВ ПЁТР МИРОНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, Герой Советского Союза , Герой Социалистического Труда.

Член ВКП(б) с 1943 года. Из се­мьи кре­сть­я­ни­на. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Ви­теб­ско­го пе­да­го­гического института имени С. М. Ки­ро­ва (1939 год, ны­не Ви­теб­ский государственный университет имени П. М. Ма­ше­ро­ва). В 1939-1941 годах учи­тель фи­зи­ки и ма­те­ма­ти­ки в сред­ней шко­ле в поселке городского ти­па Рос­со­ны Ви­теб­ской области.

В начале Великой Отечественной вой­ны всту­пил доб­ро­воль­цем в РККА , в июле 1941 года по­пал в плен, через несколько дней бе­жал. Под клич­кой Дуб­няк ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил под­поль­ную ком­со­моль­скую ор­га­ни­за­цию в Рос­со­нах, один из ру­ко­во­ди­те­лей пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния в Рос­сон­ском районе Белорусской ССР. С апреля 1942 года командир пар­ти­зан­ско­го от­ря­да имени Н. А. Щор­са, дей­ст­во­вав­ше­го в Рос­сон­ском, Дрис­сен­ском, Ос­вей­ском рай­онах Белорусской ССР, в со­сед­них рай­онах РСФСР и Латвийской ССР. При­ни­мал не­по­сред­ст­вен­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке и про­ве­де­нии бое­вых опе­ра­ций по ли­к­ви­да­ции ком­му­ни­ка­ций, ор­га­нов управ­ле­ния и снаб­же­ния не­мец­ко-фа­ши­ст­ских войск. Два­ж­ды ра­нен.

В 1943 году ко­мис­сар пар­ти­зан­ской бри­га­ды имени К. К. Ро­кос­сов­ско­го , за­тем 1-й сек­ре­тарь Ви­лей­ско­го под­поль­но­го об­ко­ма ком­со­мо­ла Бе­ло­рус­сии. 1-й сек­ре­тарь Мо­ло­де­чен­ско­го об­ко­ма ЛКСМ Бе­ло­рус­сии (1944-1946 годы). 1-й сек­ре­тарь Центрального комитета ЛКСМ Бе­ло­рус­сии (1947-1954 годы; с 1946 года сек­ре­тарь). 2-й сек­ре­тарь Мин­ско­го об­ко­ма (1954-1955 годы), 1-й сек­ре­тарь Бре­ст­ско­го об­ко­ма (1955-1959 годы) Коммунистической партии Бе­ло­рус­сии. 1-й сек­ре­тарь Центрального комитета Коммунистической партии Бе­ло­рус­сии (1965-1980 годы; с 1959 года сек­ре­тарь, с 1962 года - 2-й сек­ре­тарь). Член Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (1964-1980 годы; кан­ди­дат с 1961 года). Кан­ди­дат в чле­ны По­лит­бю­ро ЦК КПСС (с апреля 1966 года).

Спо­соб­ст­во­вал ши­ро­ко­мас­штаб­ной ин­ду­ст­ри­а­ли­за­ции БССР, ди­на­мич­но­му раз­ви­тию её эко­но­ми­ки. Уде­лял серь­ёз­ное вни­ма­ние уве­ко­ве­че­нию па­мя­ти ге­ро­ев и жертв Великой Отечественной вой­ны: по его ини­циа­ти­ве в Бе­ло­рус­сии воз­ве­де­ны ме­мо­ри­аль­ные ком­плек­сы «Ха­тынь» (1966 год), «Про­рыв» (1974 год), Кур­ган Сла­вы (1969 год). По­гиб в ав­то­мо­биль­ной ка­та­ст­ро­фе.