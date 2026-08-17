МАШБАШ ИСХАК ШУМАФОВИЧ

МАШБАШ ИСХАК ШУМАФОВИЧ - адыгейский писатель, народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В 1957 году окон­чил Ли­те­ра­тур­ный институт имени М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1949 году.

Пер­вая книга сти­хов - «Силь­ные лю­ди» (1953 год). Ав­тор по­этических сборников: «Мой мир» (1957 год), «О те­бе я пою» (1959 год), «Гром в го­рах» (1960 год), «Здрав­ст­вуй, аул» (1964 год), «Мой шар зем­ной» (1971 год), «Свет вы­со­кой звез­ды» (1983 год), «Щед­рое солн­це пол­дня» (1979 год) и др.

В 1966 году опуб­ли­ко­вал пер­вый ро­ман «Оп­ла­кан­ных не ждут» (русский перевод 1972 год). Со­бы­ти­ям Великой Отечественной вой­ны по­свя­щён ро­ман «Ме­тель­ные го­ды» (1973 год). О про­шлом адыгейского на­ро­да по­ве­ст­ву­ют ис­то­ри­ко-ре­во­люционные ро­ма­ны «Тро­пы из но­чи» (1971 год, русский перевод 1973 год) и «Го­шев­най» (1985 год, русский перевод 1990 год). Вос­ста­ния адыгейских кре­сть­ян в XVIII веке изо­бра­же­ны в ро­ма­не «Бзи­юк­ская бит­ва» (книга 1-2, 1976-1978 годы, в русском переводе - «Рас­ка­ты да­лё­ко­го гро­ма», 1982 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ма­ны «Со­тво­ри доб­ро» (1981 год, русский перевод 1984 год), «Об­щий двор» (1985 год), «Жер­но­ва» (1993 год), «Хан-Ги­рей» (1998 год); по­весть «Бе­лая пти­ца» (1995 год). Пе­ре­вёл на адыгейский язык «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве», про­из­ве­де­ния А. С. Пуш­ки­на , М. Ю. Лер­мон­то­ва , Н. А. Не­кра­со­ва .

Сочинения:

Собрание сочинений. Май­коп, 2001-2007. Т. 1-7.