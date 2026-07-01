МАСЕЙО

МАСЕЙО - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Бра­зи­лии, сто­ли­ца шта­та Ала­го­ас.

Население 1,15 млн. человек (2010 год; около 1/3 на­се­ле­ния шта­та), с при­го­ро­да­ми бо­лее 1,2 млн. человек. Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана; на западной ок­раи­не го­ро­да - озеро Мун­дау. Мор­ской порт (в бух­те Жа­ра­гуа). Че­рез Масейо про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Виа Дут­ра» (свя­зы­ва­ет круп­ней­шие го­ро­да ат­лан­тического по­бе­ре­жья); в го­ро­де бе­рут на­ча­ло фе­де­раль­ные ма­ги­ст­ра­ли Ма­сейо - Ма­кау (штат Риу- Гран­ди-ду-Нор­ти), Ма­сейо - Жуа­зей­ру (штат Ба­ия), Ма­сейо - Ар­ко­вер­ди (штат Пер­нам­бу­ку), а так­же глав­ная ав­то­трас­са шта­та Ала­го­ас (идёт от Масейо на се­вер вдоль по­бе­ре­жья Ат­лан­ти­че­ско­го океа­на). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Зум­би-дус-Пал­ма­рес (в 20 км от цен­тра го­ро­да).

Воз­ник в начале XIX века, в 1815 году по­лу­чил официальный ста­тус по­се­ле­ния. Раз­ви­вал­ся как ор­га­ни­зационный центр круп­но­го сельскохозяйственного рай­она (главным образом вы­ра­щи­ва­ние са­хар­но­го тро­ст­ни­ка и про­изводство са­ха­ра); че­рез порт Масейо экс­пор­ти­ро­ва­лись са­хар-сы­рец, та­бак, ка­као-бо­бы, ко­жи, дре­ве­си­на. С 1839 года го­род, сто­ли­ца про­вин­ции (с 1889 года шта­та) Ала­го­ас. В центральной час­ти го­ро­да (ме­ж­ду по­бе­режь­ем бух­ты Жа­ра­гуа и озе­ром Мун­дау) сре­ди куль­то­вых по­стро­ек в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле - ка­фед­раль­ный со­бор (1840-1859 годы), церк­ви Но­са-Сень­о­ра-ду-Лив­ра­мен­ту (XVIII век, пе­ре­строе­на в 1883 году), Но­са-Сень­о­ра-дус-Ро­за­ри­ус-Пре­тус (1830-1860-е годы); Бон-Же­зус-дус-Мар­ти­ри­ус (1881 год) и Но­са-Сень­о­ра-Майн-ду-По­ву (1888 год). Дво­рец Фло­риа­ну-Пей­шу­ту (1893-1902 годы; ны­не ре­зи­ден­ция пра­ви­тель­ст­ва шта­та); те­атр «Де­о­до­ру» (1905-1910 годы) и па­мят­ник мар­ша­лу Ма­ну­элю Де­о­до­ру да Фон­се­ке (уро­же­нец Масейо), зда­ние тор­го­вой ас­со­циа­ции (1928 год).

Масейо - круп­ный центр куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния. Ала­го­ас­ская литературная ака­де­мия (1919 год). Институт ис­то­рии и гео­гра­фии шта­та Ала­го­ас (включает музей). Сре­ди ву­зов - Фе­де­раль­ный университет штата Ала­гоас (1961 год), Государственный университет штата Ала­гоас (1970 год, современное название с 2006 года), Государственный университет на­ук о здо­ро­вье штата Ала­гоас (1975 год), Выс­ший учеб­ный центр Масейо. Му­зеи: «Теу Бран­дан» (1975 год; на­род­ное и при­ми­тив­ное искусство), бразильского искусства (1980 год), спор­та (1993 год), ре­лигиозного искусства, изо­бра­же­ния и му­зы­ки (фо­то­гра­фия, ки­не­ма­то­гра­фия, со­б­ра­ние зву­ков, ар­хи­вы). Те­ат­ры «Де­о­до­ру» и «Гус­та­ву». Куль­тур­но-вы­ста­воч­ный центр. Еже­год­но про­во­дят­ся Кар­на­вал, фес­ти­валь Жу­ни­на (или фес­ти­валь ог­ня; в ию­не). В Масейо несколько спор­тив­ных клу­бов, в т. ч. CRB, CSA и «Corinthians Alagoano».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)