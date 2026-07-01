МАСЕЙО
МАСЕЙО - город на северо-востоке Бразилии, столица штата Алагоас.
Население 1,15 млн. человек (2010 год; около 1/3 населения штата), с пригородами более 1,2 млн. человек. Расположен на побережье Атлантического океана; на западной окраине города - озеро Мундау. Морской порт (в бухте Жарагуа). Через Масейо проходит федеральная автотрасса «Виа Дутра» (связывает крупнейшие города атлантического побережья); в городе берут начало федеральные магистрали Масейо - Макау (штат Риу- Гранди-ду-Норти), Масейо - Жуазейру (штат Баия), Масейо - Арковерди (штат Пернамбуку), а также главная автотрасса штата Алагоас (идёт от Масейо на север вдоль побережья Атлантического океана). Международный аэропорт Зумби-дус-Палмарес (в 20 км от центра города).
Возник в начале XIX века, в 1815 году получил официальный статус поселения. Развивался как организационный центр крупного сельскохозяйственного района (главным образом выращивание сахарного тростника и производство сахара); через порт Масейо экспортировались сахар-сырец, табак, какао-бобы, кожи, древесина. С 1839 года город, столица провинции (с 1889 года штата) Алагоас. В центральной части города (между побережьем бухты Жарагуа и озером Мундау) среди культовых построек в колониальном стиле - кафедральный собор (1840-1859 годы), церкви Носа-Сеньора-ду-Ливраменту (XVIII век, перестроена в 1883 году), Носа-Сеньора-дус-Розариус-Претус (1830-1860-е годы); Бон-Жезус-дус-Мартириус (1881 год) и Носа-Сеньора-Майн-ду-Пову (1888 год). Дворец Флориану-Пейшуту (1893-1902 годы; ныне резиденция правительства штата); театр «Деодору» (1905-1910 годы) и памятник маршалу Мануэлю Деодору да Фонсеке (уроженец Масейо), здание торговой ассоциации (1928 год).
Масейо - крупный центр культуры и образования. Алагоасская литературная академия (1919 год). Институт истории и географии штата Алагоас (включает музей). Среди вузов - Федеральный университет штата Алагоас (1961 год), Государственный университет штата Алагоас (1970 год, современное название с 2006 года), Государственный университет наук о здоровье штата Алагоас (1975 год), Высший учебный центр Масейо. Музеи: «Теу Брандан» (1975 год; народное и примитивное искусство), бразильского искусства (1980 год), спорта (1993 год), религиозного искусства, изображения и музыки (фотография, кинематография, собрание звуков, архивы). Театры «Деодору» и «Густаву». Культурно-выставочный центр. Ежегодно проводятся Карнавал, фестиваль Жунина (или фестиваль огня; в июне). В Масейо несколько спортивных клубов, в т. ч. CRB, CSA и «Corinthians Alagoano».