МАСЕРУ

Масеру ( сесото Maseru) — крупнейший город и столица (с 1966) королевства Лесото , расположен на высоте около 1500 м. Численность населения — 330 тыс. человек (2016). Большинство населения — басуто. Основан в 1869 британцами, административный центр протектората Басутоленд (с 1966 — Лесото). До обретения независимости в 1966 М. оставался небольшим городом площадью 20 кв. км. Рядом с домами английских чиновников располагались африканские хижины. М. пережил бум после обретения независимости, территория города увеличилась в 10 раз. Памятники архитектуры — католический собор Св. Виктории, англиканская церковь Св. Иоанна (1950-е), императорский дворец, национальный парламент. В городе размещен Национальный университет Лесото (основан в 1945 в г. Рома, в 24 км от М., получил современное название в 1975). Располагаются государственные учреждения, международный аэропорт им. Мошеша I.

Лит. : Сванидзе И. А. Лесото. Свазиленд. М., 1978; Rosenberg S., Weisfelder R. F. Historical Dictionary of Lesotho. Lanham (Maryland), 2013. А. В. Воеводский.