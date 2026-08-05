МАСЕО-И-ГРАХАЛЕС , АНТОНИО

Масео-и-Грахалес ( исп. Мaceo y Grajales) , Антонио (14.06.1845, Сантьяго-де-Куба — 07.12.1896, Сан-Педро) — один из известных деятелей национально-освободительной борьбы кубинского народа против испанского господства в последней трети XIX в. (см. Десятилетняя война за независимость Кубы ). Участник многочисленных сражений, сторонник «кампаний вторжения» с целью распространения освободительной борьбы на всю территорию острова; отказался признать компромиссный Санхонский договор (протест Барагуa, март 1878), соратник Хосе Марти в годы борьбы 1895—1898 достиг звания генерал-лейтенанта Освободительной армии (1896), возглавив повстанческие силы провинции Орьенте. За смелость, доблесть и мужество получил прозвище «Бронзовый Титан». Погиб в бою при Сан-Педро (предместье Гаваны).

Соч. : Ideologia y Politica: cartas y otros documentos. T. 1—2. La Habana, 1950–1952.

Лит.: Horrego Estuch L. Antonio Maceo, heroe y caracter. Biografia. La Habana, 1952; Зорина А. М. Из героического прошлого кубинского народа. М., 1961; Franco J. L. Antonio Maceo; apuntes para una historia de su vida. T. 1—3. La Habana, 1975; Foner Ph. S. The «Bronze Titan» of Cuba’s Struggle for Independence. New York–London, 1977; Diccionario Enciclopedico de Historia Militar de Cuba. Primera Parte (1510—1898). T. 1. Biografias / Ed. Verde Olivo. La Habana, 2004; Ивкина Л. А. Десятилетняя война за независимость на Кубе, 1868—1878. М., 2007. Л. А. Ивкина.