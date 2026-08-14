МАСЕО АНТОНИО
МАСЕО, МАСЕО-И-ГРАХАЛЕС АНТОНИО - один из руководителей национально-освободительной борьбы кубинского народа против испанского господства.
Из крестьянской семьи. С началом Десятилетней войны на Кубе 1868-1878 годов вступил в Освободительную армию. В 1870 году заочно приговорён испанскими властями к смертной казни. В 1878 году получил звание генерал-майора. В феврале 1878 года отказался признать завершивший войну компромиссный Санхонский договор, во главе нескольких отрядов до мая продолжал вооружённую борьбу против испанцев (т. н. Малая война).
Последующие годы жил в эмиграции на Ямайке, в США, Коста-Рике. Совместно с Х. Марти и М. Гомесом Баэсом участвовал в подготовке нового вооружённого восстания на Кубе. В апреле 1895 года вместе с группой патриотов высадился на Кубе, возглавил повстанческие силы провинции Орьенте. С сентября 1895 года заместитель главнокомандующего Освободительной армией. Скончался от раны, полученной в бою при Сан-Педро. За храбрость получил прозвище Бронзовый титан.