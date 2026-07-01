МАСАЯ

МАСАЯ - город на западе Никарагуа , административный центр департамента Масая.

Население 93 тысячи человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в 27 км к юго-вос­то­ку от Ма­на­гуа, в 4 км от вулка­на Ма­сая (высота 549 м). Че­рез Масая про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ма­на­гуа - Гра­на­да; ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с городом Ти­пита­па.

Древ­нее ин­дей­ское по­се­ле­ние; с 1520-х годов раз­ви­ва­лось как пе­ре­ва­лоч­ный пункт на пу­ти из Гра­на­ды в Ле­он. В 1839 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1978-1979 годах силь­но по­стра­дал в хо­де воо­руженных столк­но­ве­ний санди­ни­стов с пра­ви­тельственными си­ла­ми.

Со­хра­ни­лись 1-2-этаж­ные до­ма ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни, в т. ч. из не­обож­жён­но­го кир­пи­ча. Церк­ви: Сан-Се­ба­сть­ян (1700 год; пол­но­стью пе­ре­строе­на в 1926-1928 годах), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Асун­сь­он (1750 год; пе­ре­строе­на в 1833 году), Сан-Ху­ан (конец XVIII - начало XIX веков), Сан-Хе­ро­ни­мо в сти­ле эк­лек­тиз­ма (XIX век, вос­ста­нов­ле­на в 1929 году), Эль-Каль­ва­рио (начало XX века) и др. Сре­ди па­мят­ни­ков гражданской ар­хи­тек­ту­ры - Ста­рый ры­нок в мав­ри­тан­ском сти­ле (1888-1891 годы; ре­кон­ст­рук­ция 1992-1996 годы; ны­не Куль­тур­ный центр), железнодорожная стан­ция (1895 год; ре­кон­ст­рук­ция 1932 год), гос­пи­таль Сан-Ан­то­нио (1908 год). Библиотека «Эль Ате­нео» (1941 год). Ар­хео­ло­гический му­зей «Тен­де­ри».

Масая - центр народной куль­ту­ры и ре­мё­сел. Тра­диционное про­изводство из­де­лий из дре­ве­си­ны, ко­жи, ке­ра­ми­ки, тка­ней, а так­же из­го­тов­ле­ние пле­тё­ной ме­бе­ли, га­ма­ков (про­дук­ция пред­став­ле­на в т. ч. в Куль­тур­ном цен­тре «Ста­рый ры­нок Ма­саи»). Пред­при­ятия пи­ще­вой (пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции рай­она), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности; про­изводство оде­ж­ды, обу­ви и др. ко­же­вен­ных из­де­лий, мы­ла, крах­ма­ла, си­гар. Ту­ризм.

Близ го­ро­да - важ­ные ту­ри­стические объ­ек­ты: кре­пость Эль-Кой­о­те­пе (1893 год), национальный парк Вул­кан Ма­сая (1979 год; площадь 54 км2).

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