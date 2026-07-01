МАСАЯ
МАСАЯ - город на западе Никарагуа, административный центр департамента Масая.
Население 93 тысячи человек (2010 год). Расположен в 27 км к юго-востоку от Манагуа, в 4 км от вулкана Масая (высота 549 м). Через Масая проходит автодорога Манагуа - Гранада; автомобильное сообщение с городом Типитапа.
Древнее индейское поселение; с 1520-х годов развивалось как перевалочный пункт на пути из Гранады в Леон. В 1839 году получил статус города. В 1978-1979 годах сильно пострадал в ходе вооруженных столкновений сандинистов с правительственными силами.
Сохранились 1-2-этажные дома колониального времени, в т. ч. из необожжённого кирпича. Церкви: Сан-Себастьян (1700 год; полностью перестроена в 1926-1928 годах), Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон (1750 год; перестроена в 1833 году), Сан-Хуан (конец XVIII - начало XIX веков), Сан-Херонимо в стиле эклектизма (XIX век, восстановлена в 1929 году), Эль-Кальварио (начало XX века) и др. Среди памятников гражданской архитектуры - Старый рынок в мавританском стиле (1888-1891 годы; реконструкция 1992-1996 годы; ныне Культурный центр), железнодорожная станция (1895 год; реконструкция 1932 год), госпиталь Сан-Антонио (1908 год). Библиотека «Эль Атенео» (1941 год). Археологический музей «Тендери».
Масая - центр народной культуры и ремёсел. Традиционное производство изделий из древесины, кожи, керамики, тканей, а также изготовление плетёной мебели, гамаков (продукция представлена в т. ч. в Культурном центре «Старый рынок Масаи»). Предприятия пищевой (переработка сельскохозяйственной продукции района), деревообрабатывающей промышленности; производство одежды, обуви и др. кожевенных изделий, мыла, крахмала, сигар. Туризм.
Близ города - важные туристические объекты: крепость Эль-Койотепе (1893 год), национальный парк Вулкан Масая (1979 год; площадь 54 км2).