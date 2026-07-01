МАСАТЛАН
МАСАТЛАН - город на западе Мексики, штат Синалоа.
Население 380,4 тысяч человек (2010 год). Расположен на побережье Тихого океана, у входа в Калифорнийский залив. Морской порт; сообщение через залив с штатом Нижняя Калифорния Южная. Узел автомобильных дорог (через Масатлан проходят грузопотоки с севера страны в её центральную и южную части); автомобильное сообщение с городом Матаморос (на востоке страны, близ побережья Мексиканского залива). Международный аэропорт имени генерала Рафаэля Буэльны.
Основан в 1531 году испанцами. До начала XIX века рыбацкая деревня. В период американо-мексиканской войны 1846-1848 годов захвачен американцами (1847-1848 годы). Во время англо-франко-испанской интервенции в Мексике 1861-1867 годов находился под контролем французских сил (1864-1866 годы). С конца XIX века развивался как морской порт (одна из городских достопримечательностей - маяк, 1879 год; высота 157 м), с 1930-х годов как туристический центр. Кампусы: Автономного университета штата Синалоа, Технологического университета Монтеррея и др. Мореходная школа Масатлан. Музеи: археологический (1989 год), художественный, морской. Театр имени Анхелы Перальты (1874 год). Муниципальный центр искусств и ремёсел. Ежегодный Карнавал. В Масатлане проводятся женские теннисные турниры ITF, международные соревнования по сёрфингу.
Масатлан - второй по экономическому значению город штата Синалоа (после Кульякана). Основа городского хозяйства - сфера услуг (торговля, туристический бизнес, транспорт, услуги в области образования и др.) и рыболовство (Масатлан - один из крупнейших мексиканских рыболовных портов и центров рыбопереработки). Масатлан, наряду с Акапулько и Канкуном, один из центров туризма и пляжного отдыха на тихоокеанском побережье Мексики (как климатический курорт развивается со второй половины XIX века; среднегодовая температура 25 °C; в черте города - многочисленные песчаные пляжи общей протяжённостью около 20 км). Центр водных видов спорта (в т. ч. сёрфинг, снорклинг, дайвинг, водные лыжи, спортивная рыбалка; многочисленные спортклубы). Грузооборот порта свыше 0,5 млн. т в год; обслуживание круизных лайнеров, рыболовных судов. В Масатлане сконцентрировано около 1/5 промышленных мощностей штата Синалоа. Большая часть предприятий мелкие и средние, специализируются главным образом на переработке креветок и рыбы (разделка, упаковка, консервирование и др.; в Масатлане производится около 70% мексиканских консервов из тунца), а также овощей (главным образом томатов, огурцов, сладкого перца, тыквы, баклажанов, фасоли) и фруктов (в т. ч. манго); развиты также мукомольное производство, выпуск пива, прохладительных напитков. Судоремонт, деревообработка.