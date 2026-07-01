МАСАТЛАН

МАСАТЛАН - го­род на за­па­де Мек­си­ки , штат Си­на­лоа.

Население 380,4 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана, у вхо­да в Ка­ли­фор­ний­ский залив. Мор­ской порт; со­об­ще­ние че­рез за­лив с шта­том Ниж­няя Ка­ли­фор­ния Юж­ная. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (че­рез Масатлан про­хо­дят гру­зо­по­то­ки с се­ве­ра стра­ны в её центральную и южную час­ти); ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с городом Ма­та­мо­рос (на вос­то­ке стра­ны, близ по­бе­ре­жья Мек­сикан­ско­го залива). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени генерала Рафаэля Буэльны.

Ос­но­ван в 1531 году ис­пан­ца­ми. До начала XIX века ры­бац­кая де­рев­ня. В пе­ри­од аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­ны 1846-1848 годов за­хва­чен аме­ри­кан­ца­ми (1847-1848 годы). Во вре­мя анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ке 1861-1867 годов на­хо­дил­ся под кон­т­ро­лем французских сил (1864-1866 годы). С конца XIX века раз­ви­вал­ся как морской порт (од­на из городских дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - ма­як, 1879 год; высота 157 м), с 1930-х годов как ту­ри­стический центр. Кам­пу­сы: Ав­то­ном­но­го университета шта­та Си­на­лоа, Тех­но­ло­гического университета Мон­тер­рея и др. Мо­ре­ход­ная шко­ла Масатлан. Му­зеи: ар­хео­ло­гический (1989 год), ху­дожественный, мор­ской. Те­атр имени Ан­хе­лы Пе­раль­ты (1874 год). Му­ни­ципальный центр ис­кусств и ре­мё­сел. Еже­год­ный Кар­на­вал. В Масатлане про­во­дят­ся жен­ские тен­нис­ные тур­ни­ры ITF, ме­ж­ду­народные со­рев­но­ва­ния по сёр­фин­гу.

Масатлан - вто­рой по эко­но­мическому зна­че­нию го­род шта­та Си­на­лоа (по­сле Куль­я­ка­на). Ос­но­ва городского хо­зяй­ст­ва - сфе­ра ус­луг (тор­гов­ля, ту­ри­стический биз­нес, транс­порт, ус­лу­ги в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния и др.) и ры­бо­лов­ст­во (Масатлан - один из круп­ней­ших мексиканских ры­бо­лов­ных пор­тов и цен­тров ры­бо­пе­ре­ра­бот­ки). Масатлан, на­ря­ду с Ака­пуль­ко и Кан­ку­ном, один из цен­тров ту­риз­ма и пляж­но­го от­ды­ха на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье Мек­си­ки (как кли­ма­тический ку­рорт раз­ви­ва­ет­ся со второй половины XIX века; сред­не­го­до­вая температура 25 °C; в чер­те го­ро­да - мно­го­численные пес­ча­ные пля­жи об­щей про­тя­жён­но­стью около 20 км). Центр вод­ных ви­дов спор­та (в т. ч. сёр­финг, снорк­линг, дай­винг, вод­ные лы­жи, спор­тив­ная ры­бал­ка; мно­го­численные спорт­клу­бы). Гру­зо­обо­рот пор­та свыше 0,5 млн. т в год; об­слу­жи­ва­ние кру­из­ных лай­не­ров, ры­бо­лов­ных су­дов. В Масатлане скон­цен­три­ро­ва­но около 1/5 промышленных мощ­но­стей шта­та Си­на­лоа. Большая часть пред­при­ятий мел­кие и сред­ние, спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся главным образом на пе­ре­ра­бот­ке кре­ве­ток и ры­бы (раз­дел­ка, упа­ков­ка, кон­сер­ви­ро­ва­ние и др.; в Масатлане про­из­во­дит­ся около 70% мексиканских кон­сер­вов из тун­ца), а так­же ово­щей (главным образом то­ма­тов, огур­цов, слад­ко­го пер­ца, ты­к­вы, бак­ла­жа­нов, фа­со­ли) и фрук­тов (в т. ч. ман­го); раз­ви­ты так­же му­ко­моль­ное про­изводство, вы­пуск пи­ва, про­хла­дительных на­пит­ков. Су­до­ре­монт, де­ре­во­об­ра­бот­ка.

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