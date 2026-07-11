МАСАРИК, ТОМАШ ГАРРИГ

Масарик ( чешск. Masaryk) , Томаш Гарриг (07.03.1850, Годонин — 14.09.1937, Лани) — чешский государственный и политический деятель, публицист. Закончил философский факультет Венского университета (1875), в 1876—1877 стажировался в Лейпцигском университете. В 1878, женившись на американке Ш. Гарриг, взял ее фамилию как второе имя. В 1879 защитил диссертацию, посвященную самоубийствам как массовому социальному явлению, получил звание приват-доцента. В 1882 — экстраординарный профессор философского факультета Чешского университета в Праге, с 1896 — ординарный профессор. В 1883 основал научный ежемесячник «Athenaeum». Вместе с Й. Кайзлом и К. Крамаржем образовал группу так называемых реалистов (либеральная группа, позже преобразовавшаяся в Чешскую народную партию — 1900, Чешскую прогрессивную партию — 1906). В 1891—1893 избран депутатом рейх­срата от партии младочехов (Национальная партия свободомыслящих основана в 1874 сторонниками либеральной оппозиции внутри традиционной Чешской национальной партии, существовавшей с 1860). В 1893, отойдя от политики, основал журнал «Nase doba». В 1895 публикует один из своих фундаментальных трудов — «Чешский вопрос: стремления и чаяния национального возрождения» («Česká otázka: snahy a tužby národního obrození»), в котором предлагает собственную трактовку чешской истории, движущей силой которой объявляет религиозную идею. В 1890-х опубликовал наиболее известные сочинения: «Наш сегодняшний кризис» («Naše nynější krize», 1895), «Ян Гус» («Jan Hus», 1896), «Карел Гавличек» («Karel Havlíček», 1896), «Современный человек и религия» («Moderní člověk a náboženství», 1898), «Социальный вопрос: Философские и социологические основы марксизма» («Otázka sociální: základy marxismu sociologické a filosofické», 1898). В этих работах Масарик сформулировал, в частности, собственную трактовку понятий «гуманизм» и «демократия», осудил антисемитизм.

В 1900 М. основал Чешскую народную партию (с 1905 — Чешская прогрессивная партия (реалистов)), в 1919 вошедшую в состав Национально-демократической партии. В 1907—1914 — депутат парламента, до начала Первой мировой войны оставался сторонником предоставления чехам широкой культурно-политической автономии в рамках Австро-Венгрии. С декабря 1914 по декабрь 1918 — в эмиграции в Италии, Франции, Швейцарии, Великобритании, России и США, пропагандировал идею создания независимого чехословацкого государства. В 1913 опубликовал работу «Россия и Европа» — первый в Европе фундаментальный труд по истории российской общественной мысли. В 1915 стал одним из основателей Чешского заграничного комитета, затем Чехословацкого национального совета. Участвовал в подготовке и подписании Питтсбургского соглашения 31 мая 1918, определившего основы государства чехов и словаков. С 14 октября 1918 — председатель временного чехословацкого правительства. Вместе с М. Штефаником и Бенешем подписал 18 октября 1918 Вашингтонскую декларацию, провозгласившую создание независимой Чехословакии и определившую основные положения ее будущей конституции. 14 ноября 1918 Национальный собранием в Праге заочно избран президентом республики, приступил к своим обязанностям 21 декабря 1918 по возвращении из эмиграции. В 1920, 1927 и 1934 переизбирался на пост главы государства. В 1920 опубликовал работу «Новая Европа: славянская позиция», в которой речь шла о консолидации новых центрально- и восточноевропейских государств в послевоенных условиях. Оставался беспартийным, возглавлял так называемую группировку «Град», в которую входили наиболее влиятельные политики и предприниматели. В декабре 1935 в связи с ухудшением состояния здоровья подал в отставку.

Соч .: Korespondence. Sv. 1—4. Praha, 2001—2009; Философия — социология — политика. Избранные тексты. М., 2003.

Лит. : Machovec M. T. G. Masaryk. Praha, 1968; Фирсов Е. Ф. Опыт демократии в ЧСР при Т. Масарике: коалиционный плюрализм (1928—1934). М., 1997; Opat J. Filizof a politik T. G. Masaryk, 1882—1893. Praha, 1990; Polák S. T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. Praha, 2000—2014. Sv. 1—7; Нарбут Н. П. Философ на троне (Штрихи к портрету Т. Г. Масарика — мыслителя и политика) // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. 3. Вып. 4; Ненашева З. С. Т. Г. Масарик в контексте чешской политической жизни 1907—1914 гг.: по материалам Архива внешней политики Российской империи // TGM, Rusko a Evropa: Dilo — vize — pritomnost. Praha, 2002; Soubigou A. T. Masaryk. Paris, 2002; Opat J. Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka: česká otázka včera a dnes. Praha, 2003; Фирсов Е. Ф. Т. Г. Масарик и российская интеллектуальная среда (по архивам Чехии и России). М., 2005; Hain R. Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka. Praha, 2006; Мурадова Т. А. Корни крамолы: Масарик, Россия и гуманизм // Родина. 2009. № 1. Т. И. Мурадова.