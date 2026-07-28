МАСАЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Сын генерал-адъютанта, из дворян Новгородской губернии. 7.12.1869 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 27.8.1873 поступил в Пажеский корпус. 1.8.1878 переведен в младший специальный класс и зачислен на действительную службу. 1.9.1879 получил звание камер-пажа. 8.8.1880 окончил корпус по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 8-ю полевую конно-артиллерийскую батарею. 14.8.1880 прикомандирован к Гвардейской конно-артиллерийской бригаде для испытания и перевода. 16.8.1881 переведен в Гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду прапорщиком. 30.8.1884 произведен в подпоручики. 13.4.1886 произведен в поручики. 30.8.1893 произведен в штабс-капитаны. 6.5.1895 произведен в капитаны (со старшинством с 2.4.1895). 1.2.1896 поступил в Офицерскую артиллерийскую школу. 15.9.1896 окончил школу с оценкой «успешно». 4.8.1897 назначен командующим 5-й батарей Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 6.12.1897 произведен в полковники с утверждением командиром батареи. 7.2.1898 назначен командиром 1-й батареи Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 16.4.1901 назначен в распоряжение Главного артиллерийского управления. 29.11.1902 назначен командиром 1-го дивизиона Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 4.6.1904 назначен командующим 73-й артиллерийской бригадой. 25.9.1904 назначен командующим Гвардейской конно-артиллерийской бригадой. 6.12.1905 произведен в генерал-майоры с утверждением командиром бригады. 23.4.1906 зачислен в Свиту его императорского величества. 24.1.1909 назначен и. д. начальника артиллерии Гренадерского корпуса 6.12.1909 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности. 6.2.1910 назначен начальником артиллерии 1-го армейского корпуса. 24.7.1910 назначен инспектором артиллерии 1-го армейского корпуса. 18.10.1913 уволен со службы с мундиром и пенсией. 6.11.1913 произведен в генералы от артиллерии с оставлением в отставке. Участник Первой мировой войны. 24.7.1914 определен на службу из отставки (со старшинством с 12.9.1922) с назначением инспектором артиллерии 1-го армейского корпуса. 16.4.1916 назначен и. д. инспектора артиллерии 7-й армии. 28.4.1917 назначен инспектором артиллерии армий Румынского фронта. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Севере России. 18.11.1919 назначен начальником артиллерии Мурманского фронта. 10.3.1920 перешел финскую границу и помещен в лагерь Лахти. Затем переехал во Францию. Член Общества офицеров-артиллеристов. Председатель Общества взаимопомощи лейб-гвардии Конной артиллерии. Владел двумя каменными домами.

Жена (1-я): разведенная графиня Александра Александровна Лидерс-Веймарн. Жена (2-я): Софья Александровна (урожденная Дмитриева) (1886–1935). Дети (от 1-го брака): Николай (род. 15.12.1896).