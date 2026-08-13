МАСАЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ
МАСАЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ - русский писатель, переводчик.
Из дворян. По окончании Благородного пансиона при Санкт-Петербургском университете (1821 год) служил на канцелярских (письмоводительских) должностях в разных ведомствах. С 1842 года в отставке. В 1842-1844 годах, 1847-1852 годах редактор журнала «Сын отечества».
Дебютировал как поэт в 1821 году; публиковал идиллии, элегии, басни. Автор популярной стихотворной повести «Терпи казак - атаман будешь» (1829 год, анонимно). В 1831 году издал поэтический сборник «Сочинения, переводы и подражания в стихах». Литературную известность Масальскому принесли исторические романы в духе В. Скотта, обращённые к российской жизни конца XVII - первой половины XVIII веков, сочетающие вымысел с широким использованием документального материала: «Стрельцы» (1832 год), «Регентство Бирона» (часть 1-2, 1834 год), «Бородолюбие» (часть 1-2, 1837 год; написан в драматической форме), «Лейтенант и поручик» (1848-1853 годы; отдельное издание - чсть 1-2, 1855 год) и др.
Для исторических повестей Масальского, как и для его романов, характерны мелодраматический сюжет, занимательная интрига («Русский Икар», «Чёрный ящик», обе - 1833 год; «Граница 1616 года», 1837 год; «Невеста Петра Второго», 1842 год). Масальскому принадлежит ряд сатирических произведений, пародирующих литературные моды того времени - романтическая мечтательность (комедии «Классик и романтик, или Не в том сила», 1830 год; «Луна и стихи», 1842 год), увлечение немецкой философией (повесть «Дон Кихот XIX века», 1834 год), поэтику натуральной школы («Повесть о том, как господа Петушков, Цыплёнкин и Тетерькин сочиняли повесть», 1843 год).
Среди других произведений: роман из современной жизни «Лука Лукич Брюквин» (неокончен; 1847 год), сборник «Басни» (1851 год), историческая драма об основании Петербурга «Быль на берегах Невы в 1703 году» (опубликован в 1852 году). Переводил древнегреческих, испанских, итальянских и немецких поэтов. Из литературных трудов Масальского особенно значителен впервые выполненный с испанского оригинала полный перевод на русский язык «Дон Кихота» М. де Сервантеса (1838-1839 годы), прежде переводившегося в России лишь с французских переделок.
Сочинения:
Сочинения. СПб., 1843–1845. Т. 1–5;
Пять повестей и других сочинений. СПб., 1848;
Стрельцы. Русский Икар. Черный ящик. М., 1994;
Лейтенант и поручик: Романы. М., 1995.