МАСАИ

МАСАИ - ни­лот­ский на­род на юго-за­па­де Ке­нии (юг пров. Рифт-Вал­ли) и се­ве­ро-вос­то­ке Тан­за­нии (об­лас­ти Ару­ша, Ки­ли­манд­жа­ро, Мань­я­ра, До­до­ма и др.).

Чис­лен­ность в Ке­нии 660 тысяч человек, в Тан­за­нии 340 тысяч человек (2009 год, оцен­ка). Де­лят­ся на груп­пы (ило­шон): пур­ко, кее­конь­о­ки, да­мат, вуа­син­ки­шу (мои­та­ник), си­риа, лаи­то­ки­ток, лои­таи, ма­та­по, да­ла­ле­ку­тук, ло­одо­ко­ла­ни, ка­пу­ти­еи, кан­ке­ре, ки­сон­ко, ару­ша (ару­са), ба­ра­куйо (па­ра­гуйу), ко­ре. Го­во­рят на ма­сай­ском языке ло­ту­ко-ма­сай­ской груп­пы восточной под­вет­ви ни­лот­ских язы­ков. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­не­ны так­же язы­ки суа­хи­ли, анг­лий­ский, мес­та­ми - со­ма­ли. Боль­шин­ст­во при­дер­жи­ва­ет­ся тра­диционных ве­ро­ва­ний, около 45% в Ке­нии и около 15% в Тан­за­нии - хри­стиа­не , есть му­суль­ма­не -сун­ни­ты.

Эт­но­ге­нез масаи свя­зан с ми­гра­ци­ей ни­ло­тов с вер­ховь­ев Ни­ла в середине I-го тыс. до н. э. В XV-XIX веках они рас­се­ли­лись по риф­то­вой до­ли­не от го­ры Мар­са­бит на се­ве­ре до современного города До­до­ма на юге, под­чи­нив се­бе ки­куйю, джаг­га и другие на­ро­ды ре­гио­на (т. н. вой­ны лой­коп). Вслед­ст­вие этой ми­гра­ции масаи про­дви­ну­лись даль­ше все­го к югу из ни­лот­ских на­ро­дов. В 1883-1902 годах (пе­ри­од, про­зван­ный масаи эму­тай - ис­чез­но­ве­ние) чис­лен­ность масаи рез­ко со­кра­ти­лась из-за эпи­де­мий ос­пы, за­су­хи и мас­со­во­го па­де­жа ско­та. До­го­вор­ные от­но­ше­ния с анг­ли­ча­на­ми с начала XX dtrf. К середине XX века ут­ра­ти­ли зна­чительную часть сво­их па­ст­бищ. Для них бы­ли вы­де­ле­ны ре­зер­ва­ции (ны­не за­по­вед­ник Ма­саи-Ма­ра и национальный парк Ам­бо­се­ли в Ке­нии, при­ро­до­охран­ная тер­ри­то­рия Нго­рон­го­ро в Тан­за­нии).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ни­лот­ских на­ро­дов Восточной Аф­ри­ки. Основное тра­диционое за­ня­тие - по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (зе­бу, ко­зы, ов­цы, ос­лы); скот па­сут не­же­на­тые муж­чи­ны, до­ят жен­щи­ны. Раз­ви­ты так­же ры­бо­лов­ст­во, охо­та, пче­ло­вод­ст­во. Зем­ле­дель­цы (ба­ра­куйо и ару­ша) вы­ра­щи­ва­ют про­со-элев­си­ну, ку­ку­ру­зу, ты­к­вы. В XX веке многи масаи вы­ну­ж­ден­но пе­ре­хо­дят к зем­ле­де­лию, счи­таю­ще­му­ся не­пре­стиж­ным за­ня­ти­ем. Ре­мёс­ла: тка­че­ст­во, куз­не­че­ст­во, про­изводство щи­тов и оде­ж­ды из шкур, по­су­ды, та­ба­ке­рок из ро­га и ко­пыт. Су­ще­ст­во­вал об­мен с со­сед­ни­ми зем­ле­дельческими на­ро­да­ми (ки­куйю, джаг­га). Современные масаи за­ня­ты в тор­гов­ле, ра­бо­той по най­му, об­слу­жи­ва­ни­ем ту­ри­стов.

Тра­диционное по­се­ле­ние - кра­аль (эн­канг, бо­ма), на­счи­ты­ваю­щий от 20 до 50 круг­лых хи­жин (ин­кад­жид­жик) из кар­ка­са, об­ма­зан­но­го гли­ной и на­во­зом, с пло­ской кры­шей и све­то­ды­мо­вым от­вер­сти­ем; внут­ри сте­ны рас­пи­са­ны ор­на­мен­том . Тра­диционная оде­ж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка и на­кид­ка из ко­жи, ны­не плащ, в основном крас­но­го, ре­же си­не­го цве­та (шу­ка); вои­ны но­си­ли го­лов­ные убо­ры из страу­со­вых перь­ев, ук­ра­ше­ния из шкур, жен­щи­ны - мас­сив­ные во­рот­ни­ки из не­сколь­ких ря­дов про­во­ло­ки, оже­ре­лья из гли­ня­ных и кос­тя­ных бус, ра­ко­вин, с конца XIX века - из би­се­ра. И муж­чи­ны и жен­щи­ны уда­ля­ют 2 пе­ред­них зу­ба из ниж­ней че­лю­сти, уд­ли­ня­ют моч­ки. Вои­ны воо­ру­же­ны копь­ём, щи­том и ме­тательной па­ли­цей (орин­ка; по­ра­жа­ет цель на рас­стоя­нии до 100 м). Основная пи­ща - мо­ло­ко и мо­лоч­ные про­дук­ты, мо­ло­ко с кро­вью; скот за­би­ва­ют ред­ко; де­ти и же­на­тые муж­чи­ны едят так­же ово­щи, вы­ме­ни­ва­емые у зем­ле­дель­цев. Как воз­бу­ж­даю­щее сред­ст­во упот­реб­ля­ют ко­ру и кор­ни ниль­ской ака­ции.

Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ет сис­те­ма воз­рас­тных клас­сов. Со­хра­ня­ют­ся пат­ри­ли­ней­ные ро­ды, тер­ри­то­ри­аль­ные об­щи­ны, рас­по­ря­жаю­щие­ся па­ст­би­ща­ми и управ­ляе­мые со­ве­том ста­рей­шин, по­ли­ги­ния, брач­ный вы­куп. Брак ви­ри­ло­каль­ный. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па (с эле­мен­та­ми ге­не­ра­ци­он­но­го при обо­зна­че­нии жен­ских род­ст­вен­ни­ков по­ко­ле­ния ро­ди­те­лей) с ге­не­рационным ско­сом «ома­ха»; сиб­лин­ги обо­зна­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном. Ини­циа­ции со­про­во­ж­да­ют­ся муж­ским и жен­ским об­ре­за­ни­ем (эмо­ра­та), брить­ём го­ло­вы; вои­ны но­си­ли длин­ные пря­ди во­лос или ко­сы на ма­куш­ке. Не­же­на­тые муж­чи­ны-вои­ны в воз­рас­те до 30 лет (мо­ра­ны, ил- мур­ран) жи­ли в осо­бых краа­лях (мань­ят­та), пас­ли скот и со­вер­ша­ли на­бе­ги для за­хва­та ско­та. Прой­дя ещё один пе­ре­ход­ной об­ряд (эу­но­то), муж­чи­ны по­лу­ча­ли воз­мож­ность же­нить­ся. Умер­ших ос­тав­ля­ли в са­ван­не, в зем­ле по­гре­ба­ли толь­ко во­ж­дей. Боль­шую роль иг­ра­ли во­енные во­ж­ди и ре­лигиозные ли­де­ры (лай­бон); власть вер­хов­но­го лай­бо­на бы­ла са­кра­ли­зо­ва­на. Вер­хов­ные бо­же­ст­ва - бог солн­ца и до­ж­дя де­ми­ург Нгаи (Эн­гаи), да­ро­вав­ший масаи скот, и его же­на, бо­ги­ня лу­ны Ола­па. Прак­ти­ку­ют­ся жерт­во­при­но­ше­ния ско­та.

Уст­ное твор­че­ст­во. Ха­рак­тер­но пе­ние без ин­ст­ру­мен­таль­но­го со­про­во­ж­де­ния. В ан­самб­ле­вом пе­нии рес­пон­сор­но­го ти­па с по­ли­фо­ническими эле­мен­та­ми зна­чи­тель­на роль за­пе­ва­лы (ола­рань­я­ни). Мо­ра­ны и де­вуш­ки ис­пол­ня­ют пес­ни и тан­цы уха­жи­ва­ния и вы­бо­ра не­вес­ты. Сре­ди жен­ских пе­сен: ко­лы­бель­ные, хо­ро­вые уни­сон­ные пес­ни-про­слав­ле­ния сы­но­вей (ис­пол­ня­ют­ся во вре­мя об­ря­да эу­но­то), раз­но­об­раз­ные по сю­же­там раз­вле­кательные пес­ни с тан­ца­ми. Эу­но­то вклю­ча­ет так­же муж­ское гор­тан­ное пе­ние (с эле­мен­та­ми по­ли­рит­мии, с виб­ра­ци­ей, обер­то­на­ми и др. спе­ци­фическими во­каль­ны­ми приё­ма­ми), муж­ские кру­го­вые тан­цы с прыж­ка­ми тан­цо­ров-со­лис­тов в цен­тре кру­га, сиг­наль­ные зву­ки тру­бы из ро­га ан­ти­ло­пы (един­ст­вен­ный музыкальный ин­ст­ру­мент масаи).

Дополнительная литература:

Merker M. Die Masai: ethnographische Monographie... 2. Aufl. B., 1910;

Fosbrooke H. A. An administrative sur­vey of the Maasai social system // Tanganyika Notes and Records.1948. Vol. 26;

Tradition and transition in East Africa / Ed. P. H. Gul­liver. L., 1969;

Kipury N. Oral literature of the Maasai. Nairobi,1983;

Århem K. Pastoral man in the garden of Eden: The Maasai of the Ngorongoro conservation area. Tanzania. Uppsala, 1985.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)