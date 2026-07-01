МАСАИ
МАСАИ - нилотский народ на юго-западе Кении (юг пров. Рифт-Валли) и северо-востоке Танзании (области Аруша, Килиманджаро, Маньяра, Додома и др.).
Численность в Кении 660 тысяч человек, в Танзании 340 тысяч человек (2009 год, оценка). Делятся на группы (илошон): пурко, кееконьоки, дамат, вуасинкишу (моитаник), сириа, лаитокиток, лоитаи, матапо, далалекутук, лоодоколани, капутиеи, канкере, кисонко, аруша (аруса), баракуйо (парагуйу), коре. Говорят на масайском языке лотуко-масайской группы восточной подветви нилотских языков. Письменность на основе латинской графики. Распространены также языки суахили, английский, местами - сомали. Большинство придерживается традиционных верований, около 45% в Кении и около 15% в Танзании - христиане, есть мусульмане-сунниты.
Этногенез масаи связан с миграцией нилотов с верховьев Нила в середине I-го тыс. до н. э. В XV-XIX веках они расселились по рифтовой долине от горы Марсабит на севере до современного города Додома на юге, подчинив себе кикуйю, джагга и другие народы региона (т. н. войны лойкоп). Вследствие этой миграции масаи продвинулись дальше всего к югу из нилотских народов. В 1883-1902 годах (период, прозванный масаи эмутай - исчезновение) численность масаи резко сократилась из-за эпидемий оспы, засухи и массового падежа скота. Договорные отношения с англичанами с начала XX dtrf. К середине XX века утратили значительную часть своих пастбищ. Для них были выделены резервации (ныне заповедник Масаи-Мара и национальный парк Амбосели в Кении, природоохранная территория Нгоронгоро в Танзании).
Традиционная культура типична для нилотских народов Восточной Африки. Основное традиционое занятие - полукочевое скотоводство (зебу, козы, овцы, ослы); скот пасут неженатые мужчины, доят женщины. Развиты также рыболовство, охота, пчеловодство. Земледельцы (баракуйо и аруша) выращивают просо-элевсину, кукурузу, тыквы. В XX веке многи масаи вынужденно переходят к земледелию, считающемуся непрестижным занятием. Ремёсла: ткачество, кузнечество, производство щитов и одежды из шкур, посуды, табакерок из рога и копыт. Существовал обмен с соседними земледельческими народами (кикуйю, джагга). Современные масаи заняты в торговле, работой по найму, обслуживанием туристов.
Традиционное поселение - крааль (энканг, бома), насчитывающий от 20 до 50 круглых хижин (инкаджиджик) из каркаса, обмазанного глиной и навозом, с плоской крышей и светодымовым отверстием; внутри стены расписаны орнаментом. Традиционная одежда - набедренная повязка и накидка из кожи, ныне плащ, в основном красного, реже синего цвета (шука); воины носили головные уборы из страусовых перьев, украшения из шкур, женщины - массивные воротники из нескольких рядов проволоки, ожерелья из глиняных и костяных бус, раковин, с конца XIX века - из бисера. И мужчины и женщины удаляют 2 передних зуба из нижней челюсти, удлиняют мочки. Воины вооружены копьём, щитом и метательной палицей (оринка; поражает цель на расстоянии до 100 м). Основная пища - молоко и молочные продукты, молоко с кровью; скот забивают редко; дети и женатые мужчины едят также овощи, вымениваемые у земледельцев. Как возбуждающее средство употребляют кору и корни нильской акации.
Основу традиционной социальной организации составляет система возрастных классов. Сохраняются патрилинейные роды, территориальные общины, распоряжающиеся пастбищами и управляемые советом старейшин, полигиния, брачный выкуп. Брак вирилокальный. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа (с элементами генерационного при обозначении женских родственников поколения родителей) с генерационным скосом «омаха»; сиблинги обозначаются общим термином. Инициации сопровождаются мужским и женским обрезанием (эмората), бритьём головы; воины носили длинные пряди волос или косы на макушке. Неженатые мужчины-воины в возрасте до 30 лет (мораны, ил- мурран) жили в особых краалях (маньятта), пасли скот и совершали набеги для захвата скота. Пройдя ещё один переходной обряд (эуното), мужчины получали возможность жениться. Умерших оставляли в саванне, в земле погребали только вождей. Большую роль играли военные вожди и религиозные лидеры (лайбон); власть верховного лайбона была сакрализована. Верховные божества - бог солнца и дождя демиург Нгаи (Энгаи), даровавший масаи скот, и его жена, богиня луны Олапа. Практикуются жертвоприношения скота.
Устное творчество. Характерно пение без инструментального сопровождения. В ансамблевом пении респонсорного типа с полифоническими элементами значительна роль запевалы (олараньяни). Мораны и девушки исполняют песни и танцы ухаживания и выбора невесты. Среди женских песен: колыбельные, хоровые унисонные песни-прославления сыновей (исполняются во время обряда эуното), разнообразные по сюжетам развлекательные песни с танцами. Эуното включает также мужское гортанное пение (с элементами полиритмии, с вибрацией, обертонами и др. специфическими вокальными приёмами), мужские круговые танцы с прыжками танцоров-солистов в центре круга, сигнальные звуки трубы из рога антилопы (единственный музыкальный инструмент масаи).
Дополнительная литература:
Merker M. Die Masai: ethnographische Monographie... 2. Aufl. B., 1910;
Fosbrooke H. A. An administrative survey of the Maasai social system // Tanganyika Notes and Records.1948. Vol. 26;
Tradition and transition in East Africa / Ed. P. H. Gulliver. L., 1969;
Kipury N. Oral literature of the Maasai. Nairobi,1983;
Århem K. Pastoral man in the garden of Eden: The Maasai of the Ngorongoro conservation area. Tanzania. Uppsala, 1985.