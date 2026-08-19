МАСУД , АХМАД ШАХ

Масyд, Ахмад Шах (01.09.1953, селение Джангалак провинции Панджшер — 10.09.2001, с. Ходжа-Бахауддин, провинция Тахар, Афганистан) — афганский военачальник, таджик по происхождению, министр обороны Афганистана (1992—1996). Известен также под прозвищем Панд­шерский лев ( дари Шер-е Панджшер). Один из лидеров партии вооруженной оппозиции Исламское общество Афганистана.

Родился в семье отставного полковника. В 1973 поступил в Кабульский политехнический институт, где сблизился с Б . Раббани и другими членами студенческой организации Мусульманская молодежь. В 1975 принял участие в неудачном вооруженном выступлении в Панджшерской долине против правительства президента М. Дауда в ночь с 21 на 22 июля, после чего выехал в Пакистан, а затем на Ближний Восток. В 1979 организовал в Панджшере вооруженное сопротивление правительству Народно-демократической партии Афганистана. Контролировал изумрудные копи в Панджшере и месторождение лазурита в Бадахшане. В Панджшерской долине создал укрепленный район, которым, несмотря на неоднократные крупномасштабные наступательные операции, не смогли овладеть ни советские войска, ни афганские правительственные силы. Отряды М. нередко вступали в столкновения с боевиками других группировок. В апреле 1992 М. возглавил Высший совет джихада Афганистана. В конце апреля 1992 их войска объединенными усилиями овладели Кабулом. 29 апреля 1992 назначен министром обороны Исламского государства Афганистан. Отряды М. стали опорой правительственных вооруженных сил президента Б. Раббани. Летом 1993 по настоянию Г. Хекматьяра, назначенного премьер-министром, оставил пост министра обороны. В конце 1993 был создан Высший координационный совет (ВКС) в составе четырех исламских партий, выступивших против Б. Раббани. М. руководил боевыми действиями против сил ВКС и отрядов движения Талибан, наступавших в направлении Кабула. В 1996 талибам удалось захватить столицу, после чего соперничавшие друг с другом исламские партии и группировки пришли к компромиссу и создали антиталиб­скую коалицию. 10 октября 1996 был сформирован Высший совет обороны Афганистана, 3 июня 1997 преобразованный в Объединенный исламский национальный фронт спасения Афганистана (ОИНФСА), фактическим военным лидером которого стал М. В сформированном ОИНФСА правительстве Исламского государства Афганистан занимал пост министра обороны. 9 сентября 2001, за два дня до терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, М. погиб в результате взрыва, произведенного двумя смертниками-арабами, которые выдали себя за журналистов.

Лит .: Ежов Г. П. Масуд, Ахмад Шах // Афганистан. Краткий био­графический справочник. М., 2002; Слинкин М. Ф. Ахмад Шах Масуд. Штрихи к политическому портрету// Востоковедный сборник. Симферополь, 2001. Вып. V. С. 29–33; Massoud S., Hachemi Ch., Colombani M.-F. Pour l’amour de Massoud. Document. Paris, 2005; Grad M. Massoud: An Intimate Portrait of the Legendary Afghan Leader. St. Louis, 2009; Weber O. La Confession de Massoud. Paris, 2013. В. Н. Зайцев.