МАС-ДАЗИЛЬ
МАС-ДАЗИЛЬ (Ле-Мас-д’Азиль) - стоянка культуры Мадлен и азильской культуры (некалиброванные радиоуглеродные даты 17800-6500 лет назад) в пещере, образованной рекой Ариз, в Пиренейских горах, близ современного города Ле- Мас-д’Азиль (департамент Арьеж, Франция).
Открыл и проводил раскопки в 1887-1889 годах Э. Пьет. В 1903-1912 годах А. Брёйль открыл и с графом А. Бегуэном изучал наскальное искусство. В 1937-1942 годах раскопки вели С. Ж. и М. Пекар. К культуре Мадлен относятся гравированные или выполненные красной и чёрной красками наскальные изображения бизонов, лошадей, оленей, кошачьих, рыб. В слое этого времени, кроме вещей, обычных для Мадлена, найдены вырезанные из кости голова ржущей лошади, головы бизонов, по-видимому, бывшие навершиями жезлов или копьеметалок, копьеметалка с навершием в виде оленёнка и сидящих на нём птиц; изображения 2 горных козлов, вырезанные с 2 сторон зуба кашалота. А. Валлуа опубликовал череп (без нижней челюсти) женщины, в левую глазницу которого была вставлена костяная пластина; предполагается, что аналогичная пластина имелась и в правой глазнице, но была утрачена.
Для слоя азильской культуры характерны: каменные мелкие округлые скребки и пластинки, острия с дугообразно ретушированным лезвием, сегментовидные микролиты; плоские укороченные гарпуны с 1-2 рядами зубцов, изготовленные из рога благородного оленя; раскрашенные (в основном красной краской) или гравированные речные гальки (как правило, кварцитовые, небольшие, с изображениями овалов, полос, крестов, решёток и т. п.). Предполагается, что гальки имели культовое значение, аналогичное чурингам. В основе хозяйства - охота на благородного оленя, косулю, кабана. Э. Пьет по материалам Мас-Дазиль выделил азильскую культуру, что положило начало изучению мезолита в Европе.