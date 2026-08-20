МАС-ДАЗИЛЬ

МАС-ДАЗИЛЬ (Ле-Мас-д’Азиль) - сто­ян­ка куль­ту­ры Мад­лен и азиль­ской куль­ту­ры (нека­либ­ро­ван­ные ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты 17800-6500 лет на­зад) в пе­ще­ре, об­ра­зо­ван­ной рекой Ариз, в Пи­ре­ней­ских го­рах, близ современного города Ле- Мас-д’Азиль (департамент Арь­еж, Фран­ция).

От­крыл и про­во­дил рас­коп­ки в 1887-1889 годах Э. Пьет. В 1903-1912 годах А. Брёйль от­крыл и с графом А. Бе­гу­эном изу­чал на­скаль­ное искусство. В 1937-1942 годах рас­коп­ки ве­ли С. Ж. и М. Пе­кар. К куль­ту­ре Мад­лен от­но­сят­ся гра­ви­ро­ван­ные или вы­пол­нен­ные крас­ной и чёр­ной крас­ка­ми на­скаль­ные изо­бра­же­ния би­зо­нов, ло­ша­дей, оле­ней, ко­шачь­их, рыб. В слое это­го вре­ме­ни, кро­ме ве­щей, обыч­ных для Мад­ле­на, най­де­ны вы­ре­зан­ные из кос­ти го­ло­ва ржу­щей ло­ша­ди, го­ло­вы би­зо­нов, по-ви­ди­мо­му, быв­шие на­вер­шия­ми жез­лов или копь­е­ме­та­лок, копь­е­ме­тал­ка с на­вер­ши­ем в ви­де оле­нён­ка и си­дя­щих на нём птиц; изо­бра­же­ния 2 гор­ных коз­лов, вы­ре­зан­ные с 2 сто­рон зу­ба ка­ша­ло­та. А. Вал­луа опуб­ли­ко­вал че­реп (без ниж­ней че­лю­сти) жен­щи­ны, в ле­вую глаз­ни­цу ко­то­ро­го бы­ла встав­ле­на кос­тя­ная пла­сти­на; пред­по­ла­га­ет­ся, что ана­ло­гич­ная пла­сти­на име­лась и в пра­вой глаз­ни­це, но бы­ла ут­ра­че­на.

Для слоя азиль­ской куль­ту­ры ха­рак­тер­ны: ка­мен­ные мел­кие ок­руг­лые скреб­ки и пла­стин­ки, ост­рия с ду­го­об­раз­но ре­ту­ши­ро­ван­ным лез­ви­ем, сег­мен­то­вид­ные мик­ро­ли­ты; пло­ские уко­ро­чен­ные гар­пу­ны с 1-2 ря­да­ми зуб­цов, из­го­тов­лен­ные из ро­га бла­го­род­но­го оле­ня; рас­кра­шен­ные (в основном крас­ной крас­кой) или гра­ви­ро­ван­ные реч­ные галь­ки (как пра­ви­ло, квар­ци­то­вые, неболь­шие, с изо­бра­же­ния­ми ова­лов, по­лос, кре­стов, ре­шё­ток и т. п.). Пред­по­ла­га­ет­ся, что галь­ки име­ли куль­то­вое зна­че­ние, ана­ло­гич­ное чу­рин­гам. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та на бла­го­род­но­го оле­ня, ко­су­лю, ка­ба­на. Э. Пьет по ма­те­риа­лам Мас-Дазиль вы­де­лил азиль­скую куль­ту­ру, что по­ло­жи­ло на­ча­ло изу­че­нию ме­зо­ли­та в Ев­ро­пе.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)