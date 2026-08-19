МАРЖЕРEТ , ЖАК

Маржерeт (правильнее: Маржере, фр. Margeret) , Жак (Яков Ульянов, Яков-капитан) (середина 1550-х, Осон или Дижон, Франция — 1619 или после 1621) — французский солдат-наемник, служил у ряда европейских правителей, польско-литовских магнатов; участник Смуты в Московском государстве (1598—1613), автор сочинения о России. Происходил из протестантской семьи, сын оптового торговца. В начале 1590-х в чине капитана воевал на стороне короля Генриха IV , который, унаследовав французский престол, фактически заново завоевывал королевство в борьбе с Католической лигой. Около 1595 М. поступил на службу к трансильванскому воеводе Сигизмунду (Жигмонду) Баторию, затем — к императору Рудольфу II Габсбургу, командовал отрядом пехотинцев, участвовал в военной кампании 1596 против турок, потом перешел на службу к польскому королю и великому князю литовскому Сигизмунду III (1587—1632). В конце зимы или весной 1600 московский посол в Священной Римской империи Афанасий Власьев нанял М. на службу к царю Борису Годунову . В конце июля М., прибывшего вместе с посольством в Москву, назначили командиром конного отряда наемников. Он отличился в сражении с армией Лжедмитрия I под Добрыничами (21[31] января 1605). На сторону «царя Дмитрия Ивановича» перешел уже после его вступления в Москву; с января 1606 командовал «гвардейской» сотней личной охраны Лжедмитрия I, состоявшей из наемников. В момент убийства Лжедмитрия I отсутствовал во дворце (из-за болезни или по договоренности с главой заговора, князем Василием Ивановичем Шуйским ). Осенью 1606 М. вернулся во Францию, получив разрешение уехать из Москвы со всем имуществом и деньгами, что было редкостью для наемников. Весной — летом 1606 поступил на службу к польскому коронному гетману Станиславу Жолкевскому. Во время польской интервенции в Россию участвовал в Клушинском сражении (24 июня [4 июля] 1610). Командовал отрядом, который участвовал в подавлении восстания в Москве (19[29] — 20[30] марта 1611). Польский король пожаловал М. несколько вотчин и поместий, но фактически тот их не получил. В октябре 1611 уехал из Москвы. Зимой 1612 вместе с группой наемников предлагал свои услуги Второму ополчению (1611—1612), но не получил ответа. Предводители ополчения и члены правительства нового царя Михаила Фёдоровича Романова считали М. изменником, агентом польского короля, разорителем московской казны, из которой он получал жалованье деньгами, драгоценностями и ценными тканями. С весны — лета 1613 находился на службе у князя Януша Радзивилла, кальвиниста по вероисповеданию. Вероятно, в этот период он составил для английского короля Якова I Стюарта план захвата Русского Севера и анонимно передал его королю в 1620—1621, когда сопровождал жену Радзивилла в поездке в Англию. С ведома Радзивилла вел переписку с политическими и общественными деятелями в немецких протестантских государствах, состоял в тайных сношениях со шведским правительством (в 1615 король Густав II Адольф наградил его золотой медалью). По одной версии, умер во Франции не позднее 1619; по другой версии, с лета 1621 в чине полковника находился на службе в шведской армии и воевал против Речи Посполитой.

Автор одного из самых подробных описаний России конца XVI — начала XVII в. «Состояние Российской империи и великого герцогства Московского» («Estat de l’empire de ­Russie, et grande duche de Moscovie...»), в нем детально изложены политические события с 1590 по сентябрь 1606. О Лжедмитрии I М. пишет как об «истинном» сыне Ивана IV Грозного . Сочинение было написано, по-видимому, по поручению французского короля Генриха IV; работу над ним М. начал по приезде в Россию, закончил в 1607, в том же году книга была опубликована в Париже. Неоднократно переиздавалась и публиковалась на других языках. На русский язык впервые была переведена в 1830 Н. Г. Устряловым. Новое издание осуществлено Ан. Береловичем, В. Д. Назаровым и П. Ю. Уваровым по автографу 1607 с учетом авторских (или издательских) маргиналий и дополнено рядом оригинальных документов.

Соч. : Состояние Российской империи. Ж. Маржерет в документах и исследованиях (тексты, комментарии, статьи) / Под ред. Ан. Береловича, В. Д. Назарова, П. Ю. Уварова. М., 2007.

Лит. : Назаров В. Д. Капитан Маржерет и Россия: Метаморфозы судьбы одного наемника // Жак Маржерет. Состояние Российской империи. Ж. Маржерет в документах и исследованиях. М., 2007. С. 477—498; Трыков В. П. Образ России в книге Жака Маржерета «Состояние Российской империи и великого княжества Московии» // Наука и школа. 2019. № 2. С. 50—61. Н. И. Алтухова.