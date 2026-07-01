МАРЫ
МАРЫ - город в юго-восточной части Туркмении, административный центр Марыйского велаята.
Население 126,1 тысяч человек (2010 год; четвёртый по числу жителей город страны). Расположен в Мургабском оазисе, в месте пересечения одного из рукавов сухой дельты реки Мургаб и Каракумского канала. Узел автомобильных и железных дорог (линии на Ташкент, Туркменбаши, Кушку). Международный аэропорт.
Основан под названием Мерв в 1884 году на месте заброшенных текинских крепостей (сохранились руины) Абдулла-хан-Кала (XV век) и соединённой с ней Байрам-Али-хан- Кала (XVIII век). Первоначально военно-административный центр Мервского округа Закаспийской области (с 1897 года Закаспийской области Туркестанского генерал-губернаторства). С 1890 года уездный центр. В 1921-1924 годах уездный центр Туркменской области Туркестанской АССР. С 1924 года районный (в 1924-1926 годах окружной) центр Туркменской ССР. В 1937 году получил современное название. В 1939-1963 годах и с 1970 года административный центр Марыйской области (с 1992 года Марыйского велаята) Туркменской ССР (с 1991 года Туркменистана).
Памятники: организатору борьбы за советскую власть в Туркестане П. Г. Полторацкому; Герою Советского Союза К. Азалову; пограничникам, погибшим в борьбе с басмачами в 1925 году; на братской могиле героев Гражданской войны 1917-1922 годов монументы «Родина-мать» и «Вечная слава». Туркменский государственный энергетический институт (1997 год). Историко-краеведческий музей. Государственный драматический театр им. Кемине (2006 год).
Мары - крупный промышленный центр. Заводы: машиностроительный (электронасосные нефтяные агрегаты), авторемонтный, азотных удобрений; предприятия лёгкой (хлопкоочистительный и кожевенный заводы, шерстомойная, прядильно-ткацкая и швейная фабрики) и пищевкусовой (в т. ч. пивоваренный и молочный заводы, кондитерская фабрика) промышленностит. Производство мебели, стройматериалов. Ковроткачество (продукция ковровой фабрики, а также традиционные ковры ручной работы, в т. ч. текинские). Центр сельскохозяйственного района (выращивают хлопчатник, зерновые и др.; разводят лошадей ахалтекинской породы). Марыйская ГРЭС (1973 год; обеспечивает около 2 /3 производства электроэнергии в стране; работает на базе Шатлыкского газового месторождения, расположенного к югу от города).