МАРЫ

МАРЫ - город в юго-восточной части Туркмении, административный центр Марыйского велаята.

Население 126,1 тысяч человек (2010 год; чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен в Мур­габ­ском оа­зи­се, в мес­те пе­ре­се­че­ния од­но­го из ру­ка­вов су­хой дель­ты реки Мур­габ и Ка­ра­кум­ско­го ка­на­ла. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог (ли­нии на Таш­кент, Турк­мен­ба­ши, Куш­ку). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван под названием Мерв в 1884 году на мес­те за­бро­шен­ных те­кин­ских кре­по­стей (сохранились руи­ны) Аб­дул­ла­-хан-Ка­ла (XV век) и со­еди­нён­ной с ней Бай­ра­м-Али-хан- Ка­ла (XVIII век). Пер­во­на­чаль­но во­енно-административный центр Мерв­ско­го округа За­кас­пий­ской области (с 1897 года За­кас­пий­ской области Тур­ке­стан­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва). С 1890 года уезд­ный центр. В 1921-1924 годах уезд­ный центр Туркменской области Тур­ке­стан­ской АССР. С 1924 года рай­он­ный (в 1924-1926 годах ок­руж­ной) центр Туркменской ССР. В 1937 году по­лу­чил современное на­зва­ние. В 1939-1963 годах и с 1970 года административный центр Ма­рый­ской области (с 1992 года Ма­рый­ско­го ве­лая­та) Туркменской ССР (с 1991 года Турк­ме­ни­ста­на).

Па­мят­ни­ки: ор­га­ни­за­то­ру борь­бы за советскую власть в Тур­ке­ста­не П. Г. Пол­то­рац­ко­му; Ге­рою Советского Сою­за К. Аза­ло­ву; по­гра­нич­ни­кам, по­гиб­шим в борь­бе с бас­ма­ча­ми в 1925 году; на брат­ской мо­ги­ле ге­ро­ев Гражданской вой­ны 1917-1922 годов мо­ну­мен­ты «Ро­ди­на-мать» и «Веч­ная сла­ва». Турк­мен­ский государственный энер­ге­тический институт (1997 год). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей. Государственный дра­ма­тический те­атр им. Ке­ми­не (2006 год).

Мары - круп­ный промышленный центр. За­во­ды: ма­ши­но­строи­тель­ный (элек­тро­на­сос­ные неф­тя­ные аг­ре­га­ты), ав­то­ре­монт­ный, азот­ных удоб­ре­ний; пред­при­ятия лёг­кой (хлоп­ко­очи­сти­тель­ный и ко­же­вен­ный за­во­ды, шер­сто­мой­ная, пря­диль­но-ткац­кая и швей­ная фаб­ри­ки) и пи­ще­вку­со­вой (в т. ч. пи­во­ва­рен­ный и мо­лоч­ный за­во­ды, кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка) промышленностит. Про­изводство ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов. Ков­ро­тка­че­ст­во (про­дук­ция ков­ро­вой фаб­ри­ки, а так­же тра­диционные ков­ры руч­ной ра­бо­ты, в т. ч. те­кин­ские). Центр сельскохозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют хлоп­чат­ник, зер­но­вые и др.; раз­во­дят ло­ша­дей ахал­те­кин­ской по­ро­ды). Ма­рый­ская ГРЭС (1973 год; обес­пе­чи­ва­ет около 2 /3 про­изводства элек­тро­энер­гии в стра­не; ра­бо­та­ет на ба­зе Шат­лык­ско­го га­зо­во­го ме­сто­ро­ж­де­ния, рас­по­ло­жен­но­го к югу от го­ро­да).

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