МАРВЕЛЛ ЭНДРЮ

МАРВЕЛЛ ЭНДРЮ - английский по­эт, по­ли­тик, ди­пло­мат.

Окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета (1639 год).

В 1650 году на­став­ник до­че­ри Т. Фер­фак­са, бывшего ко­ман­дую­ще­го пар­ла­мент­ской ар­ми­ей во вре­мя гражданской вой­ны; в 1653-1657 годы на­став­ник У. Дат­то­на, пле­мян­ни­ка О. Кром­ве­ля. В 1653 году по­зна­ко­мил­ся с Дж. Миль­то­ном . В 1657 году стал его за­мес­ти­те­лем в пра­ви­тель­ст­ве О. Кром­ве­ля. В 1659 году из­бран в пар­ла­мент; ак­тив­но за­ни­мал­ся по­ли­ти­кой, при­ни­мал уча­стие в по­соль­ст­вах в Гол­лан­дию, Шве­цию, Да­нию, Рос­сию.

Пер­вые сти­хо­тво­ре­ния (од­но на греческом язы­ке, дру­гое на ла­ты­ни) опуб­ли­ко­вал в 1637 году. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли оды, в том числе «Го­ра­ци­ан­ская ода на воз­вра­ще­ние Кром­ве­ля из Ир­лан­дии» («Ho­ratian ode upon Cromwell’s return from Ireland», 1650 год). В стихотворении «Об Эппл­тон Ха­ус, к мо­ему лор­ду Фер­фак­су» («Upon Appleton house, to my Lord Fairfax», 1651-1652 годы) опи­са­ние име­ния ста­но­вит­ся по­во­дом для раз­мыш­ле­ний о смыс­ле жиз­ни.

Не­смот­ря на со­труд­ни­че­ст­во с рес­пуб­ли­кан­ским пра­ви­тель­ст­вом, Марвелл, в от­ли­чие от Дж. Миль­то­на, не под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям в го­ды Рес­тав­ра­ции. Соз­дал ряд са­тир, на­прав­лен­ных про­тив при­двор­ной пар­тии, кор­руп­ции и зло­упот­реб­ле­ний. В са­ти­ре «По­след­ние на­став­ле­ния жи­во­пис­цу» («The last instructions to a painter», 1667 год) Марвелл по­ка­зал, как кор­руп­ция ста­ла при­чи­ной не­удач английского фло­та во вре­мя 2-й анг­ло-голландской вой­ны. В 1677 году опуб­ли­ко­вал про­за­ический пам­флет «От­чет о раз­ви­тии па­пиз­ма и цар­ст­ва про­из­во­ла в Анг­лии» («An ac­count of the growth of popery and arbit­rary government in England»), где ут­вер­ждал, что Анг­лия на­хо­дит­ся на по­ро­ге пре­вра­ще­ния в аб­со­лют­ную мо­нар­хию .

По­этическое твор­че­ст­во Марвелла сти­ли­сти­че­ски раз­но­род­но: оды зна­ме­ну­ют ста­нов­ле­ние английского клас­си­циз­ма, лю­бов­ная ли­ри­ка [«К его стыд­ли­вой воз­люб­лен­ной» («To his coy mistress», 1651-1652 годы) и другое] по­рой сви­де­тель­ст­ву­ет о бли­зо­сти ме­та­фи­зи­че­ской шко­ле. Не­ко­то­рые сти­хо­тво­ре­ния [например, «Ним­фа, оп­ла­ки­ваю­щая смерть сво­его оле­нён­ка» («The nymph complai­ning for the death of her fawn»)] бы­ли соз­да­ны в под­ра­жа­ние рим­ской пас­то­раль­ной по­эзии.

Сочинения:

The complete poems. Harmondsworth, 1976.