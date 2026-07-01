МАРВЕЛЛ ЭНДРЮ
МАРВЕЛЛ ЭНДРЮ - английский поэт, политик, дипломат.
Окончил Тринити-колледж Кембриджского университета (1639 год).
В 1650 году наставник дочери Т. Ферфакса, бывшего командующего парламентской армией во время гражданской войны; в 1653-1657 годы наставник У. Даттона, племянника О. Кромвеля. В 1653 году познакомился с Дж. Мильтоном. В 1657 году стал его заместителем в правительстве О. Кромвеля. В 1659 году избран в парламент; активно занимался политикой, принимал участие в посольствах в Голландию, Швецию, Данию, Россию.
Первые стихотворения (одно на греческом языке, другое на латыни) опубликовал в 1637 году. Наибольшую известность получили оды, в том числе «Горацианская ода на возвращение Кромвеля из Ирландии» («Horatian ode upon Cromwell’s return from Ireland», 1650 год). В стихотворении «Об Эпплтон Хаус, к моему лорду Ферфаксу» («Upon Appleton house, to my Lord Fairfax», 1651-1652 годы) описание имения становится поводом для размышлений о смысле жизни.
Несмотря на сотрудничество с республиканским правительством, Марвелл, в отличие от Дж. Мильтона, не подвергался преследованиям в годы Реставрации. Создал ряд сатир, направленных против придворной партии, коррупции и злоупотреблений. В сатире «Последние наставления живописцу» («The last instructions to a painter», 1667 год) Марвелл показал, как коррупция стала причиной неудач английского флота во время 2-й англо-голландской войны. В 1677 году опубликовал прозаический памфлет «Отчет о развитии папизма и царства произвола в Англии» («An account of the growth of popery and arbitrary government in England»), где утверждал, что Англия находится на пороге превращения в абсолютную монархию.
Поэтическое творчество Марвелла стилистически разнородно: оды знаменуют становление английского классицизма, любовная лирика [«К его стыдливой возлюбленной» («To his coy mistress», 1651-1652 годы) и другое] порой свидетельствует о близости метафизической школе. Некоторые стихотворения [например, «Нимфа, оплакивающая смерть своего оленёнка» («The nymph complaining for the death of her fawn»)] были созданы в подражание римской пасторальной поэзии.
Сочинения:
The complete poems. Harmondsworth, 1976.