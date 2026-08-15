МАРВАН II

Марван II (ибн Мухаммад) (между 684 и 688 — 06.08.750, Абусир, Египет) — 14-й и последний халиф (744—750) из династии Омейядов . Родился в семье Мухаммада — сына халифа Марвана I (683—685) и наместника Арминийи ( Армения древняя с прилегающими округами Южн. Кавказа) и Джазиры (Сев. Месопотамия), отличившегося в арабо-византийских войнах. В 732 назначен Хишамом на должность наместника «омейядского Севера» (Арминийи, Джазиры и Иранского Азербайджана ), в своих походах против Хазарии достигал нижней Волги. С учетом опыта арабо-хазарских войн стремился преобразовать вооруженные силы Омейядов халифата из племенных ополчений в более компактные и мобильные соединения, рекрутируемые на постоянной основе, под началом назначаемых командиров. После смерти Язида III выступил против Ибрахима, опиравшегося на кальбитов . Сам пользовался поддержкой кайситов , которые присоединились к нему после его вступления в Вост. Средиземноморье, где он занял Дамаск. В декабре 744 был избран халифом, утвердив свою резиденцию в Харране . С начала 745 развернул активные действия как против кальбитских мятежей и войсковых бунтов, так и против религиозно-политических сил, враждебных Омейядам — шиизма и хариджизма (суфритов и ибадитов ). Суфриты, которых возглавил ад-Даххак ибн Кайс, в 745 овладели большей частью Джазиры, а в 746 — Мосулом, но в том же году войско М. II разбило и уничтожило ад-Даххака и в 747 полностью поставило под контроль Ирак. Шииты выступили под началом Абдаллаха ибн Муавии в Куфе, откуда затем, под натиском суфритов, отступили в юго-западный Иран, контролируя значительные территории, пока в 748 не потерпели сокрушительное поражение от М. II: Абдаллах бежал на восток, где был убит Абу Муслимом. Ибадиты в Йемене объявили в 746 халифом своего предводителя Талиб аль-Хакка и в 747 захватили Мекку и Медину, но в том же году силы М. II жестоко подавили их выступление. Замирение Сиро-Месопотамского региона обернулось почти полным его опустошением (во избежание непокорности М. II распорядился снести стены в крупнейших городах), которое усугубили сильный голод и эпидемия чумы середины — конца 740-х. Поэтому халиф не мог вовремя предоставить подкрепление своему наместнику в Хорасане Насру ибн Сайяру, который в 747 столкнулся с открытым восстанием Аббасидов , особенно ожесточившихся после того, как М. II убил их главу, Ибрахима аль-Имама, в 748. В январе 750 М. II потерпел поражение от брата Ибрахима, Абу-ль-Аббаса, на р. Большой Заб близ Эрбиля, его войско рассеялось, а сам он бежал в дельту Нила, где, скрываясь в развалинах древнего Бусириса, был схвачен и убит коптами.

Лит. : Amelinau E. Les derniers jours et la mort du khalife Merouan II d’apres l’histoire des patriarches d’Alexandrie // Journal asiatique. Ser. XI. № 4. 1914. P. 421—449; Den­nert Jr. D. C. Marwan ibn Muhammad: The Passing of the Umayyad Caliphate. Harvard, 1939 (diss.); Biro M. Marwan ibn Muhammad’s Georgian Campaign // Acta Orientalia (ASH) XXIX. 1975. P. 289—299. Т. К . Кораев.