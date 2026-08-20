МАРУЯМА МАСАО

Маруяма Масао (22.03.1914, Осака — 15.08.1996, Токио) — японский историк и политолог. Из семьи журналиста. По окончании Токийского университета (1937) преподавал в нем, в 1950—1971 — профессор. Член Японской академии Гакусюин (1978). Оставил обширное научное и литературное наследие. Основные труды посвящены истории политических идей и институтов Японии Нового времени. С леволиберальных позиций критиковал японский национализм и предвоенную «систему безответственности», порожденную господством милитаристов. Популярный лектор и публицист.

Соч .: Thought and Behaviour in Mo­dern Japanese Politics. London, 1963 (New York, 1995); Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan. Princeton, 1974; Сю (Сочинения). Т. 1—16. Токио, 1995—1997 (на яп. яз.); Когироку (Записи лекций). Т. 1—7. Токио, 1998—2000 (на яп. яз.); Сёкансю. (Письма). Т. 1—5. Токио, 2003—2004 (на яп. яз.); Вабунсю (Беседы). Т. 1—4. Токио, 2008—2009 (на яп. яз.); Вабунсю дзоку (Беседы. Новая серия). Т. 1—4. Токио, 2014—2015 (на яп. яз.).

Лит .: Karube T. Maruyama Masao and the Fate of Liberalism in Twentieth-Century Japan. Tokyo, 2008; Маруяма Масао: расчет с прошлым // Молодяков В. Э. Япония в меняющемся мире. История. Идеология. Имидж. М., 2012; Sasaki F. Nationalism, Politi­cal Realism and Democracy in Japan. The Thought of Maruyama Masao. London, 2012. В. Э. Молодяков.