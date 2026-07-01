МАРТЫНОВСКИЙ КЛАД
МАРТЫНОВСКИЙ КЛАД - комплекс из более 100 предметов VI-VII веков, обнаруженных в бассейне нижнего течения реки Рось, близ села Мартыновка (ныне Каневский район Черкасской области, Украина).
Найден после 1905 года; поступил в музеи несколькими партиями с 1909 года по 1914 год. Включает в основном серебряные украшения и др. вещи, в т. ч. византийскую чашу с клеймами, проставленными между 565 и 578 годами (в т. ч. в 577 году). Ныне предметы хранятся в музеях города Киев и в Британском музее.
Мартыновский клад дал название группе кладов, сходных с ним по составу и культурно-историческому контексту. Известно более 20 таких кладов, в основном в Среднем Поднепровье, до верховий Северского Донца на востоке, единично - севернее, до среднего течения Оки. В особую группу выделены А. А. Спицыным как «древности антов»; современное понимание основано на работах Г. Ф. Корзухиной, а также (как «днепровские раннесредневековые клады I группы») О. А. Щегловой, И. О. Гавритухина и др. (смотрите также Пастырское городище, Харьевский клад).
Показательны: головные венчики; «височные» кольца - со спиральным концом и др.; гривны; фибулы - пальчатые днепровской подгруппы, ранние антропозооморфные, подвязные шарнирные; подвески - пластинчатые с прессованным орнаментом, умбоновидные, очковидные, колокольчики; пронизи; цепочки; литые браслеты; преимущественно локальные варианты ременных гарнитуров геральдического стиля и с псевдопряжками; антропо- и зооморфные фигурки; ряд типов изделий из свинцово-оловянистых сплавов. Аналогичные вещи известны от Подунавья, Скандинавии и Прикамья до Крыма (где аналогий, в т. ч. составляющих существенную часть убора) и Северного Кавказа, но их сочетание и ряд типов специфичны именно для комплексов типа Мартыновского клада. Среди аналогий - как источники заимствования (византийские, восточногерманские, балтские, степные и др.), так и свидетельства влияния культуры, отражённой в комплексах типа Мартыновского клада, или присутствия её носителей. Выделяют локальное своеобразие наборов; клады ювелиров и семейные - «ларчики».
Комплексы типа Мартыновского клада - позднейшие для восточных групп пеньковской культуры и значительной части колочинской культуры; в лесостепи есть находки, связанные с трупоположениями, что объяснимо интеграцией восточно-германских и иранских элементов в пеньковскую культуру (в основе - раннеславянскую). Предполагают, что основная зона комплексов типа Мартыновского клада маркирует формирование не отражённой в письменных источниках культурной (вероятно, и военно-политической) общности, включавшей восточную часть антов и ряд их соседей. Позднейшие вещи датируются около 2-й - 3-й четверти VII века, а массовое сокрытие кладов отражает разгром объединения, с которым они связаны. По ряду версий, это результат нападения протоболгар или хазар, по другим - следствие экспансии носителей традиций пражской культуры, что привело к формированию памятников типа Сахновки и Волынцева, на базе которых позднее сложилась роменская культура.