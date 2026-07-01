МАРТЫНОВСКИЙ КЛАД

МАРТЫНОВСКИЙ КЛАД - ком­плекс из бо­лее 100 пред­ме­тов VI-VII веков, об­на­ру­жен­ных в бас­сей­не ниж­не­го те­че­ния реки Рось, близ села Мар­ты­нов­ка (ны­не Ка­нев­ский район Чер­кас­ской области, Ук­раи­на).

Най­ден по­сле 1905 года; по­сту­пил в му­зеи не­сколь­ки­ми пар­тия­ми с 1909 года по 1914 год. Вклю­ча­ет в основном се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния и др. ве­щи, в т. ч. византийскую ча­шу с клей­ма­ми, про­став­лен­ны­ми ме­ж­ду 565 и 578 годами (в т. ч. в 577 году). Ны­не пред­ме­ты хра­нят­ся в му­зе­ях города Ки­ев и в Бри­тан­ском му­зее.

Мартыновский клад дал на­зва­ние груп­пе кла­дов, сход­ных с ним по со­ста­ву и куль­тур­но-ис­то­рическому кон­тек­сту. Из­вест­но бо­лее 20 та­ких кла­дов, в основном в Среднем По­днеп­ро­вье, до вер­хо­вий Се­вер­ско­го Дон­ца на вос­то­ке, еди­нич­но - се­вер­нее, до сред­не­го те­че­ния Оки. В осо­бую груп­пу вы­де­ле­ны А. А. Спи­цы­ным как «древ­но­сти ан­тов»; современное по­ни­ма­ние ос­но­ва­но на ра­бо­тах Г. Ф. Кор­зу­хи­ной, а так­же (как «днеп­ров­ские ран­не­сред­не­ве­ко­вые кла­ды I груп­пы») О. А. Щег­ло­вой, И. О. Гав­ри­ту­хи­на и др. (смотрите так­же Пас­тыр­ское го­ро­ди­ще , Харь­ев­ский клад).

По­ка­за­тель­ны: го­лов­ные вен­чи­ки; «ви­соч­ные» коль­ца - со спи­раль­ным кон­цом и др.; грив­ны; фи­бу­лы - паль­ча­тые днеп­ров­ской под­груп­пы, ран­ние ан­тро­позоо­морф­ные, под­вяз­ные шар­нир­ные; под­вес­ки - пла­стин­ча­тые с прес­со­ван­ным ор­на­мен­том , ум­бо­но­вид­ные, оч­ко­вид­ные, ко­ло­коль­чи­ки; про­ни­зи; це­поч­ки; ли­тые брас­ле­ты; пре­иму­ще­ст­вен­но ло­каль­ные ва­ри­ан­ты ре­мен­ных гар­ни­ту­ров ге­раль­ди­че­ско­го сти­ля и с псев­до­пряж­ка­ми; ан­тро­по- и зоо­морф­ные фи­гур­ки; ряд ти­пов из­де­лий из свин­цо­во-оло­вя­ни­стых спла­вов. Ана­ло­гич­ные ве­щи из­вест­ны от По­ду­на­вья, Скан­ди­на­вии и При­ка­мья до Кры­ма (где ана­ло­гий, в т. ч. со­став­ляю­щих су­ще­ст­вен­ную часть убо­ра) и Северного Кав­ка­за, но их со­че­та­ние и ряд ти­пов спе­ци­фич­ны имен­но для ком­плек­сов ти­па Мартыновского клада. Сре­ди ана­ло­гий - как ис­точ­ни­ки за­им­ст­во­ва­ния (ви­зан­тий­ские, вос­точ­но­гер­ман­ские, балт­ские, степ­ные и др.), так и сви­де­тель­ст­ва влия­ния куль­ту­ры, от­ра­жён­ной в ком­плек­сах ти­па Мартыновского клада, или при­сут­ст­вия её но­си­те­лей. Вы­де­ля­ют ло­каль­ное свое­об­ра­зие на­бо­ров; кла­ды юве­ли­ров и се­мей­ные - «лар­чи­ки».

Ком­плек­сы ти­па Мартыновского клада - позд­ней­шие для восточных групп пень­ков­ской куль­ту­ры и зна­чительной час­ти ко­ло­чин­ской куль­ту­ры; в ле­со­сте­пи есть на­ход­ки, свя­зан­ные с тру­по­по­ло­же­ния­ми, что объ­яс­ни­мо ин­те­гра­ци­ей восточно-германских и иранских эле­мен­тов в пень­ков­скую куль­ту­ру (в ос­но­ве - ран­не­сла­вян­скую). Пред­по­ла­га­ют, что основная зо­на ком­плек­сов ти­па Мартыновского клада мар­ки­ру­ет фор­ми­ро­ва­ние не от­ра­жён­ной в письменных ис­точ­ни­ках куль­тур­ной (ве­ро­ят­но, и во­енно-по­ли­тической) общ­но­сти, вклю­чав­шей восточную часть ан­тов и ряд их со­се­дей. Позд­ней­шие ве­щи да­ти­ру­ют­ся около 2-й - 3-й четверти VII века, а мас­со­вое со­кры­тие кла­дов от­ра­жа­ет раз­гром объ­е­ди­не­ния, с ко­то­рым они свя­за­ны. По ря­ду вер­сий, это ре­зуль­тат на­па­де­ния про­то­бол­гар или ха­зар, по дру­гим - след­ст­вие экс­пан­сии но­си­те­лей тра­ди­ций праж­ской куль­ту­ры, что при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию па­мят­ни­ков ти­па Сах­нов­ки и Во­лын­це­ва, на ба­зе ко­то­рых позд­нее сло­жи­лась ро­мен­ская куль­ту­ра.

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