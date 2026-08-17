МАРТЫНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

МАРТЫНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ - русский по­эт, пе­ре­во­дчик.

Учил­ся в ом­ской клас­сической гим­на­зии (не окон­чил). В ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та пу­те­ше­ст­во­вал по Си­би­ри, Се­ми­ре­чью, Тур­ке­ста­ну. В 1932 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной про­па­ган­де, осу­ж­дён вме­сте с другими уча­ст­ни­ка­ми груп­пы «Си­бир­ская бри­га­да по­этов»; в 1932-1935 годах на­хо­дил­ся в административной ссыл­ке в Во­ло­где. С 1946 года жил в Мо­ск­ве. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1989 году (посмертно).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1921 году. В ран­нем твор­че­ст­ве был бли­зок к фу­ту­ри­стам, ис­пы­тал влия­ние В. В. Мая­ков­ско­го , Н. Н. Асе­е­ва, Б. Л. Пас­тер­на­ка , об­ра­щал­ся к ис­то­рической те­ма­ти­ке: сборник «Сти­хи и по­эмы» (1939 год). Литературную из­вест­ность Мартынову при­нёс сборник «Лу­ко­мо­рье» (1945 год), в цен­тре ко­то­ро­го - сим­во­личный об­раз сча­ст­ли­вой ска­зоч­ной стра­ны на се­ве­ре Ру­си, на­ве­ян­ный нов­го­род­ски­ми ле­то­пис­ны­ми пре­да­ния­ми.

На­тур­фи­ло­соф­ская про­бле­ма­ти­ка, ин­те­рес к фольк­лор­но-эт­но­гра­фическому ма­те­риа­лу при­су­щи так­же сборнику «Эр­цин­ский лес» (1945 год), вы­звав­ше­му об­ви­не­ния в апо­ли­тич­но­сти. Сти­хи Мартынова пе­ре­ста­ли пуб­ли­ко­вать; он об­ра­тил­ся к пе­ре­во­дам. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность Мартынову при­нес­ла да­лё­кая от по­ли­тической зло­бо­днев­но­сти фи­лософская ли­ри­ка 1950-х годов: сборники «Сти­хи» (1955 год), «Ли­ри­ка» (1958 год), «Сти­хо­тво­ре­ния» (1961 год).

В позд­ний пе­ри­од фи­лософские ис­ка­ния во­пло­ща­ют­ся в по­все­днев­ных, бы­то­вых об­раз­ах, ин­те­ре­се к ми­ру нау­ки, тех­ническим дос­ти­же­ни­ям; пре­об­ла­да­ют эле­гические ин­то­на­ции, рит­ми­ка сти­ха при­бли­жа­ет­ся к разговорной ре­чи: сборники «Пер­во­род­ст­во» (1965 год; Государственная премия РСФСР, 1966 год), «Ги­пер­бо­лы» (1972 год; Государственная премия СССР, 1974 год), «Зем­ная но­ша» (1976 год), «Узел бурь» (1979 год).

По­э­зию Мартынова от­ли­ча­ют тща­тель­ная зву­ко­вая ор­га­ни­за­ция, оби­лие ал­ли­те­ра­ций, лек­си­че­ское раз­но­об­ра­зие. Ав­тор книг очер­ков и ав­то­био­гра­фических но­велл: «Гру­бый корм, или Осен­нее пу­те­ше­ст­вие по Ир­ты­шу» (1930 год), «Кре­пость на Оми» (1940 год), «Воз­душ­ные фре­га­ты» (1974 год); вос­по­ми­на­ний «Знак бес­конеч­но­сти» (1980 год) и др. Пе­ре­во­дил по­эзию Э. Ме­же­лай­ти­са, А. Тен­ни­со­на, П. Не­ру­ды, Ш. Пе­тёфи, Я. Ко­ха­нов­ско­го, А. Миц­ке­ви­ча, Ю. Ту­ви­ма, А. Рем­бо, Ш. Бод­ле­ра и др.

Сочинения:

По­эты раз­ных стран: сти­хи за­ру­беж­ных по­этов в пе­ре­во­де Л. Мар­ты­но­ва. М., 1964;

Собр. соч.: В 3 т. М., 1976–1977;

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. Л., 1986;

Бу­ря ка­лен­дарь лис­тала…: [сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы]. М., 2005;

Дар бу­ду­ще­му: сти­хи и вос­по­ми­на­ния. М., 2008.