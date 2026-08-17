МАРТЫНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
МАРТЫНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ - русский поэт, переводчик.
Учился в омской классической гимназии (не окончил). В качестве корреспондента путешествовал по Сибири, Семиречью, Туркестану. В 1932 году арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде, осуждён вместе с другими участниками группы «Сибирская бригада поэтов»; в 1932-1935 годах находился в административной ссылке в Вологде. С 1946 года жил в Москве. Реабилитирован в 1989 году (посмертно).
Дебютировал в печати в 1921 году. В раннем творчестве был близок к футуристам, испытал влияние В. В. Маяковского, Н. Н. Асеева, Б. Л. Пастернака, обращался к исторической тематике: сборник «Стихи и поэмы» (1939 год). Литературную известность Мартынову принёс сборник «Лукоморье» (1945 год), в центре которого - символичный образ счастливой сказочной страны на севере Руси, навеянный новгородскими летописными преданиями.
Натурфилософская проблематика, интерес к фольклорно-этнографическому материалу присущи также сборнику «Эрцинский лес» (1945 год), вызвавшему обвинения в аполитичности. Стихи Мартынова перестали публиковать; он обратился к переводам. Широкую популярность Мартынову принесла далёкая от политической злободневности философская лирика 1950-х годов: сборники «Стихи» (1955 год), «Лирика» (1958 год), «Стихотворения» (1961 год).
В поздний период философские искания воплощаются в повседневных, бытовых образах, интересе к миру науки, техническим достижениям; преобладают элегические интонации, ритмика стиха приближается к разговорной речи: сборники «Первородство» (1965 год; Государственная премия РСФСР, 1966 год), «Гиперболы» (1972 год; Государственная премия СССР, 1974 год), «Земная ноша» (1976 год), «Узел бурь» (1979 год).
Поэзию Мартынова отличают тщательная звуковая организация, обилие аллитераций, лексическое разнообразие. Автор книг очерков и автобиографических новелл: «Грубый корм, или Осеннее путешествие по Иртышу» (1930 год), «Крепость на Оми» (1940 год), «Воздушные фрегаты» (1974 год); воспоминаний «Знак бесконечности» (1980 год) и др. Переводил поэзию Э. Межелайтиса, А. Теннисона, П. Неруды, Ш. Петёфи, Я. Кохановского, А. Мицкевича, Ю. Тувима, А. Рембо, Ш. Бодлера и др.
Сочинения:
Поэты разных стран: стихи зарубежных поэтов в переводе Л. Мартынова. М., 1964;
Собр. соч.: В 3 т. М., 1976–1977;
Стихотворения и поэмы. Л., 1986;
Буря календарь листала…: [стихотворения и поэмы]. М., 2005;
Дар будущему: стихи и воспоминания. М., 2008.