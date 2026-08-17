МАРТЫНОВ, АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВИЧ

Мартынов, Александр Самойлович (наст. имя и фамилия Саул Самуилович Пиккер) (12[24].12.1865, Пинск — 05.06.1935, Москва) — российский политический деятель, видный социал-демократ. Из еврейской купеческой семьи. С 1882 сотрудничал с членами «Народной воли», вступил в эту партию накануне ее разгрома. В 1884—1886 учился на юридическом факультете Петербургского университета, принимал участие в народнических кружках. За участие в демонстрации в 1886 исключен из университета и выслан на родину. В 1887 арестован, отбывал одиночное заключение и в 1889 сослан в Вост. Сибирь. Перешел к марксизму . В 1899 вернулся из ссылки и вошел в редакцию газеты «Южный Рабочий», стал одним из организаторов Екатеринославской организации Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), членом ее комитета. Полемизировал с П. Б. Струве . В 1900 арестован, затем эмигрировал. В Берлине — член Союза русских социал-демократов за границей и редакции журнала «Рабочее дело». Критиковал позицию редакции «Искры» , отстаивал позиции «экономизма» , в том числе на II съезде РСДРП (1903). Принял сторону меньшевизма . В ходе Революции 1905—1907 в России выступал против прихода социал-демократов к власти, за давление пролетариата на буржуазию (эту позицию, фактически принятую меньшевиками, обосновал в брошюре «Две диктатуры»). Участник Женевской конференции меньшевиков в мае 1905. В октябре 1905 вернулся в Россию. В апреле 1906 арестован, но вскоре освобожден. Делегат IV (Объединительного) съезда РСДРП (1906), докладчик от меньшевиков по вопросу о «современном моменте и задачах пролетариата». Член Центрального Органа. На V съезде РСДРП (1907) избран членом ЦК. Ликвидатор . С декабря 1907 жил в Швейцарии. В 1908—1911 — секретарь редакции газеты «Голос социал-демократа», член редакции газеты «Луч» (1912—1913) и других изданий. Участник Венской конференции социал-демократов (1912) и Базельского конгресса Интернационала II (1912). В 1909—1914 — участник издания пятитомника «Общественное движение в России в начале XX века». Во время Первой мировой войны выступал с позиций интернационализма. Член Заграничного секретариата ОК меньшевиков. После Февральской революции 1917 вернулся 6 мая в Россию через территорию Германии вместе с Ю. О. Мартовым . Участник Всероссийской конференции меньшевистских и объединенных организаций 7—12 мая 1917. Член комитета Петроградской организации меньшевиков, редакции «Рабочей газеты» и журнала «Интернационал». Делегат Объединительного съезда РСДРП 19—26 августа 1917, член ЦК РСДРП (объединенная). Участник Демократического совещания 1917 , член «Предпарламента» и Бюро фракции меньшевиков-интернационалистов. Участник переговоров с большевиками, организованных Викжелем в ноябре 1917. Избран в Учредительное собрание 1918 . В мае 1918 — делегат Всероссийского совещания меньшевиков. В июне уехал на Украину, где работал учителем. Отошел от меньшевизма. В 1922 по поручению ЦК РКП(б) руководил в Тбилиси конференцией бывших грузинских меньшевиков, имитировавшей роспуск грузинской социал-демократии. Принят в члены РКП(б) в 1923 на XII съезде партии. Работал в институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Читал лекции в Коммунистической академии и Свердловском коммунистическом университете. С 1924 — член редакции журнала «Коммунистический Интернационал».

Соч. : Исторический очерк наших порядков. Женева, 1901; Победы и реванш. СПб., 1906; Международность на Западе и Востоке. Петро­град, 1917; Очерк истории России. Петроград, 1917; Две диктатуры. Петроград, 1917; На два фронта. Петроград, 1917; Великий пролетарский вождь. М., 1924; У истоков троцкизма. Л., 1925; Загнивающий капитализм и фашизация государства. М.–Л., 1930; Белый террор в цифрах. Л., 1935.

Лит. : Меньшевики. Benson, 1988; Меньшевики в 1917 году. М., 1996; Политические партии России в конце XIX — первой трети ХХ в. М., 1997; Меньшевики и меньшевизм. М., 1998; Меньшевики в 1918 году. М., 1999; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007; Ненароков А. П. Правый меньшевизм. Прозрения российской социал-демократии. М., 2011. А. В. Шубин.