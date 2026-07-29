МАРТСОН ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

). Из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. Окончил Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. 5.8.1870 поступил в 1-е военное Павловское училище. 1.12.1872 получил звание портупей-юнкера. 22.12.1872 получил звание фельдфебеля. 10.8.1873 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Волынском полку. 23.8.1874 переведен в лейб-гвардии Волынский полк прапорщиком. 4.4.1876 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1877 произведен в поручики. 13.10.1880 поступил в Николаевскую академию генерального штаба. 12.4.1881 произведен в штабс-капитаны. 1.4.1883 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 22.11.1883 переводен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны с назначением старшим адъютантом штаба 29-й пехотной дивизии. 24.10.1884 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Виленского военного округа и заведующим передвижением войск по железным дорогам и водным путям Виленского военного округа. 24.3.1885 произведен в подполковники с утверждением в должности. 6.2.1887 назначен заведующим передвижением войск Нижегородско-Брестского района. 9.4.1889 произведен в полковники за отличие по службе. С 12.10.1890 по 17.10.1891 прикомандирован к 3-му гренадерскому Перновскому полку для цензового командования батальоном. 23.2.1894 назначен начальником военных сообщений Киевского военного округа. 6.5.1897 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 10.4.1899). 16.8.1899 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба Варшавского военного округа. 30.10.1904 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником полевого штаба 3-й Маньчжурской армии. 26.2.1906 назначен начальником 42-й пехотной дивизии. 30.6.1907 назначен командиром 15-го армейского корпуса. 6.6.1908 назначен начальником войсковой охраны и временным генерал-губернатором Варшавы и Варшавской губернии с оставлением в должности. 11.4.1909 назначен помощником командующего войсками Виленского военного округа. 23.11.1910 назначен командующим войсками Виленского военного округа. 6.12.1910 произведен в генералы от инфантерии. 17.1.1913 назначен членом Военного совета. 19.8.1914 командирован в Туркестан для временного управления краем. 4.10.1914 назначен временным туркестанским генерал-губернатором, временно командующий войсками Туркестанского военного округа и войсковым наказным атаман Семиреченского казачьего войска. 22.7.1916 назначен членом Военного совета. 1.11.1916 исключен из списков умершим.

Жена (с 15.8.1916): дочь титулярного советника Олимпиада Ивановна (урожденная Комар) (на момент брака 47 лет). Детей не имел.